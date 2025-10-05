"Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-K vượt trội so với tên lửa hành trình cận âm có độ chính xác cao Tomahawk", cựu sĩ quan lực lượng đặc nhiệm - Đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk phát biểu với tờ Izvestia vào ngày 2 tháng 10.

Tên lửa Iskander-K có chiều dài 7,3 mét, sở hữu tầm bắn tối đa 2.500 km và di chuyển với tốc độ hơn 900 km/h.

"Có hai phiên bản tên lửa Tomahawk. Phiên bản đầu tiên là biến thể chiến thuật với đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, và phiên bản thứ hai có đầu đạn hạt nhân. Iskander-K và Tomahawk có tầm bắn tương đương nhau - khoảng 2.500 km - nhưng khác nhau về chủng loại và mục đích sử dụng", ông Matviychuk giải thích.

Hơn nữa Đại tá Matviychuk nói thêm, tên lửa Kalibr còn vượt trội hơn cả Tomahawk. Vũ khí này có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa lên tới 2.500 km, tinh vi và nhạy bén hơn với những thay đổi trong hệ thống điều khiển, cho phép nó vượt qua nhiều hệ thống phòng thủ, bao gồm phòng không, phòng thủ tên lửa và hệ thống đối kháng điện tử.

Ông Andrey Koshkin - chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự, đồng thời là trưởng khoa Phân tích chính trị và các quá trình tâm lý xã hội tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov cũng nói với Izvestia rằng Kalibr vượt trội so với Tomahawk về tỷ lệ giá cả/chất lượng, đồng thời cũng ca ngợi hiệu suất của tên lửa Nga.

Tên lửa Iskander-K được các chuyên gia Nga đánh giá "vượt trội Tomahawk" về mọi phương diện.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 1 tháng 10 đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc cung cấp cho Kyiv vũ khí mạnh mẽ để tấn công lãnh thổ Nga. Cụ thể, không thể loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk và Barracuda, hoặc các loại tên lửa khác có tầm bắn 800 km.

Cùng lúc đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng không có "vũ khí thần kỳ" nào dành cho Kyiv và không phương tiện tấn công nào có thể thay đổi căn bản tiến trình các sự kiện trên tuyến tiếp xúc.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến "một vòng căng thẳng mới" đòi hỏi "phản ứng thích đáng" từ Moskva.