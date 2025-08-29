Đại sứ Trung Quốc nói về 4 bài học lớn ở Việt Nam

Đại sứ Hà Vĩ nói: “Trước hết, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam . Ngày 2/9/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra hành trình mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặt nền móng vững chắc để đánh bại hoàn toàn thực dân xâm lược, thống nhất đất nước, tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đây là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam”.

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trung Quốc đã dành sự giúp đỡ chí tình, vô tư trong hành trình xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam, cùng nhau tạo dựng tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” sâu nặng - một tài sản quý báu cần được kế thừa, gìn giữ và phát huy, Đại sứ Hà Vĩ nói.

Theo Đại sứ Trung Quốc, 80 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam vừa là bản hùng ca bất khuất từ độc lập dân tộc đến cường thịnh quốc gia, vừa là hành trình không ngừng tìm tòi để chứng minh sức sống mãnh liệt và ưu thế vượt trội của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thành công của Việt Nam không chỉ ở chỗ đạt được những thành tựu phát triển khiến thế giới chú ý, mà còn ở chỗ tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước mình.

“Từ đó có thể rút ra bốn bài học lớn: Sự lãnh đạo kiên cường của Đảng là ‘ngôi sao Bắc Đẩu’ dẫn dắt sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là ‘hòn đá tảng’ bảo đảm Việt Nam thoát nghèo, phát triển vượt bậc; sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn Việt Nam là ‘động cơ thúc đẩy’ giúp Việt Nam liên tục vượt qua điểm nghẽn, khẳng định sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội; tích cực hội nhập quốc tế, nhất là xử lý tốt quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, là ‘bộ tăng tốc’ giúp Việt Nam mở ra kỷ nguyên phát triển mới, phát huy vai trò lớn hơn trong khu vực”, Đại sứ Hà Vĩ nhận định.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh chính trị to lớn, dẫn dắt toàn dân đẩy mạnh đổi mới mở cửa, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung vào bốn nghị quyết trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, lập pháp - thực thi pháp luật và kinh tế tư nhân; đồng thời mạnh mẽ thúc đẩy cải cách bộ máy Đảng - chính quyền, sáp nhập các tỉnh, thành phố, “đạt được một loạt kết quả và thành tựu chưa từng có”.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đưa đất nước tiến bước vững chắc vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới”.

“Tôi từng xem một số bộ phim về đề tài Thế chiến II, chúng luôn nhắc nhở rằng nỗi đau ấy không được tái diễn. Chúng ta phải kiên định bảo vệ thành quả thắng lợi của Thế chiến II, kiên quyết duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, cũng như các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế dựa trên mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc” – Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trong buổi họp báo chiều 28/8. Ảnh: Thùy Mai.

Kết nối trái tim

Tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhất trí đưa ra quyết định chính trị xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung có ý nghĩa chiến lược, trên cơ sở làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là một thời khắc rực rỡ mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời kỳ mới, đem lại động lực phát triển mới cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, đồng thời góp thêm năng lượng tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới, Đại sứ Hà Vĩ nhận định.

Theo Đại sứ, việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai cần được nhìn qua “kính viễn vọng” của lịch sử và “kính hiển vi” của hiện thực. Trước hết , đó là sự tri ân chân thành đối với quá khứ cùng nhau hoạn nạn, kề vai sát cánh. Trong cuộc đấu tranh vĩ đại giành độc lập, giải phóng dân tộc, hai Đảng, hai nước đã cùng nhau chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau, xây đắp nên tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Thứ hai , đó là sự lý giải sinh động về việc hai bên kiên định chung một lý tưởng, luôn kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Thứ ba , đó là khát vọng tươi đẹp về tương lai chung, coi sự phát triển của nhau là cơ hội phát triển của chính mình. “Trong tương lai , hợp tác giữa hai bên sẽ tập trung vào ba lĩnh vực”, Đại sứ nói.

Về chính trị, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa là bản chất nhất của hai nước, cũng là nền tảng chính trị vững chắc nhất cho quan hệ Việt-Trung. Hai bên sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, cùng làm sâu sắc thêm nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng xã hội chủ nghĩa, quy luật phát triển xã hội loài người...

Về hợp tác thực chất, những năm gần đây, dưới tác động tích cực từ quan hệ Việt-Trung ở tầm cao, hợp tác thực chất giữa hai nước bước vào giai đoạn “tăng tốc - nâng tầm”. Là những nền kinh tế đi sau, hai nước có lợi thế mô hình phát triển độc đáo giúp phát triển nhanh, nâng cao đời sống nhân dân. Hai bên có điều kiện thuận lợi, triển vọng rộng mở trong tăng cường bổ sung lẫn nhau về công nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả thương mại-đầu tư, đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ cao. Việt Nam với sự tương đồng về thể chế chính trị và con đường phát triển đã thu hút nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư. Hai nước gắn kết sâu chuỗi sản xuất - cung ứng, thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp tiến lên phân khúc cao.

“Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất của nông sản, thủy sản Việt Nam; vải thiều, dừa tươi của Việt Nam được người dân Trung Quốc yêu thích; riêng sầu riêng, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch xuất khẩu loại quả này của Việt Nam. Điều đó vừa làm phong phú bàn ăn của người tiêu dùng Trung Quốc, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân Việt Nam”, Đại sứ Hà Vĩ cho biết.

Về giao lưu nhân văn, năm nay là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và cũng là Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, thể hiện sự coi trọng và kỳ vọng lớn lao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng đối với việc tăng cường tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Trong năm, hai bên sẽ hướng tới mục tiêu “củng cố nền tảng lòng dân”, phát huy hành trình đỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, thúc đẩy du lịch qua biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền hữu nghị Việt - Trung, tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn với thanh niên, cùng xây dựng nhiều thương hiệu giao lưu nhân văn gần gũi, giàu cảm xúc.

“Tin rằng thông qua các hoạt động này, hai nước sẽ củng cố vững chắc nền tảng lòng dân, đưa ‘kết nối trái tim’ lên tầm cao mới, trên cơ sở ‘kết nối cứng’ và ‘kết nối mềm’”, Đại sứ Hà Vĩ nói.