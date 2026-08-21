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Đại sứ Trung Quốc: Nhật Bản không nên đùa với lửa trong vấn đề vũ khí hạt nhân

Hoàng Vân
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Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy đã lên tiếng kêu gọi Nhật Bản không nên đùa với lửa trong vấn đề vũ khí hạt nhân.

Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy.

"Nếu Nhật Bản quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, cán cân chiến lược ở Đông Bắc Á sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, và một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nếu các lực lượng cánh hữu tại Nhật Bản tiếp tục đùa với lửa trong vấn đề chính sách hạt nhân, cuối cùng người Nhật sẽ lại một lần nữa phải chịu trách nhiệm trước lịch sử", Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS.

“Nga và Trung Quốc khẳng định nền tảng trật tự quốc tế thời hậu chiến là không thể tranh cãi, và sẽ kiên quyết phản đối nỗ lực của Nhật Bản trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Huy nói tiếp.

"Trung Quốc và Nga cho rằng, cần phải hết sức cảnh giác và kiên quyết phản đối việc Nhật Bản đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa và theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Chúng ta không được phép để sự thật lịch sử bị lãng quên và ranh giới của công lý bị xói mòn. Nền tảng của trật tự quốc tế thời hậu chiến là không thể tranh cãi", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Theo đại sứ Trung Quốc, Nga và Trung Quốc sẵn sàng phối hợp nỗ lực với các quốc gia khác tôn trọng công lý lịch sử và luật pháp quốc tế "nhằm bảo vệ cách nhìn nhận đúng đắn về lịch sử Thế chiến II.

Nga và Trung Quốc kiên quyết ngăn chặn mọi âm mưu khôi phục chủ nghĩa quân phiệt, bảo vệ nền hòa bình khó khăn lắm mới giành được, và thúc đẩy việc thiết lập một trật tự quốc tế công bằng, hợp lý hơn".

Hiện giới chức Nhật bản chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến những phát biểu trên của nhà ngoại giao Trung Quốc.

Theo TASS
Tags

Trung Quốc

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