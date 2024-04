Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo trong bối cảnh căng thẳng

Trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas vẫn đang tiếp diễn, tình hình an ninh tại Israel xuất hiện một số nhân tố leo thang mới với Iran, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra khuyến cáo cộng đồng. Cụ thể, Đại sứ quán Việt Nam khuyến nghị công dân Việt Nam tại Israel thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại và các ứng dụng đảm bảo an toàn, an ninh có liên quan;

Chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người; thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán.