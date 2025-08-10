Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp hỗ trợ hậu sự cho hai công dân rơi xuống biển

Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng hai người đã qua đời.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp khẩn trương liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp rằng tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn.

Trước đó, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết họ tìm thấy hai du khách Việt Nam thiệt mạng tại bãi biển, trong điều kiện gió mạnh khiến phương tiện di chuyển khó khăn và gây ra các đám cháy.

Theo Bộ Phòng vệ Dân sự Hy Lạp, lúc đó gió giật đạt tới 88km/h, đặc biệt là ở phía nam biển Aegean và biển Crete. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng ba máy bay và năm trực thăng đang chiến đấu với đám cháy ở Keratea, phía đông Athens, Costas Tsigkas.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết hầu hết các chuyến phà đều không thể khởi hành đúng lịch trình từ Piraeus và các cảng khác của Athens, đặc biệt là phà đến các đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã lên kế hoạch nhưng bị hủy bỏ, một số khác bị hoãn.

Đài quan sát Quốc gia Athens cảnh báo rằng "khả năng xảy ra cháy rừng do gió rất cao", đặc biệt là ở phía đông và phía nam.



