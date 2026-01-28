Đại sứ quán Israel và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cùng tưởng niệm 6 triệu người Do Thái thiệt mạng trong Thế chiến II

Holocaust là cuộc đàn áp và sát hại có hệ thống 6 triệu người Do Thái cùng nhiều nhóm thiểu số khác do chế độ Đức Quốc xã và các lực lượng cộng tác gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Đây vẫn là một trong những chương đen tối nhất của lịch sử nhân loại, một thảm kịch bắt nguồn từ định kiến và lòng thù hận chỉ dựa trên bản sắc của các cộng đồng đó.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye… Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội Vũ Tiến Dũng, đại diện đoàn ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao Việt Nam và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust, do Liên Hợp Quốc ấn định vào ngày 27/1, đánh dấu kỷ niệm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau năm 1945. Thông qua việc tổ chức sự kiện tại Việt Nam, một quốc gia thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, hai đại sứ quán mong muốn nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về sự cần thiết phải đứng lên chống lại mọi hình thức định kiến.

Đại sứ Israel Yaron Mayer phát biểu: “Tưởng niệm không chỉ là nhìn lại quá khứ, mà còn là bảo vệ tương lai. Người dân Israel hơn ai hết thấu hiểu nỗi đau mất mát sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa”.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye cho biết: “Trong Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust hôm nay, chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân và tái khẳng định một cam kết chung của nhân loại: không bao giờ quên, không bao giờ thờ ơ. Vượt qua biên giới quốc gia và các thế hệ, chúng ta sẽ bảo vệ phẩm giá con người và đứng lên chống lại mọi hình thức thù hận”.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Simon Kreye. Ảnh: Thanh Phạm

Tại buổi lễ, các đại sứ, khách mời danh dự và sinh viên đã thắp 6 ngọn nến, tượng trưng cho 6 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị cướp đi mạng sống trong thảm họa Holocaust. Tiếp theo đó là một phút mặc niệm và phần trình diễn violin đầy cảm xúc do sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thể hiện.

Sự kiện còn có chương trình biểu diễn giàu cảm xúc của nhạc sĩ Israel, Maestro Nir Brand. Với triết lý độc đáo “Cuộc đời là buổi hòa nhạc” như một công cụ kể chuyện và kết nối cảm xúc, Nir Brand đã trình diễn các tác phẩm piano được tuyển chọn riêng cho dịp này, bao gồm các tác phẩm của Beethoven, Strauss, Mozart và nhiều nhà soạn nhạc khác.

Nhạc sĩ Israel Nir Brand biểu diễn tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Thanh Phạm

Trước lễ tưởng niệm, một triển lãm mang tên “Hàn gắn thế giới” cũng đã được khai mạc, trưng bày các tác phẩm hội họa của sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Những hoạt động này đã kết nối thanh niên Việt Nam với hiện thực lịch sử thông qua sáng tạo nghệ thuật và tư duy thị giác.