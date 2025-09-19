Đại sứ Pháp nêu 3 yếu tố giúp Việt Nam trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á

Đây là nhận định đưa ra tại hội thảo xây dựng khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam - chia sẻ kinh nghiệm của Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức ngày 18/9.

Đột phá chiến lược quan trọng

Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết Việt Nam xác định việc hình thành các trung tâm tài chính quốc tế là một trong những đột phá chiến lược quan trọng để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc xây dựng trung tâm tài chính là một vấn đề mới, chưa từng có tiền lệ với Việt Nam nhưng Quốc hội đã thể hiện sự đột phá về tư duy khi ban hành Nghị quyết số 222 về trung tâm tài chính quốc tế vào ngày 27/6, bà Hương nói.

Mục tiêu là phát triển kinh tế gắn kết với thị trường tài chính toàn cầu, tạo ra một không gian hội tụ vốn, nhân lực, công nghệ và pháp lý, vận hành theo nguyên tắc thị trường và cạnh tranh quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu quản trị quốc gia và an ninh tài chính.

Bà Hương cho biết, Việt Nam mong muốn Pháp cùng đồng hành trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào các cơ chế chính sách xây dựng và quản lý. Bà cũng kêu gọi hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư lớn, thu hút nguồn vốn và hoạt động vào các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, biến Việt Nam trở thành cửa ngõ đón nhận các dòng vốn và dịch vụ tài chính từ Pháp và châu Âu.

Yếu tố giúp Việt Nam thành công

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định với nền kinh tế năng động Việt Nam đang có cơ hội đặc biệt khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cạnh tranh, hấp dẫn và an toàn.

Ông Olivier Brochet cho rằng hợp tác quốc tế là một yếu tố thúc đẩy thành công của trung tâm tài chính và Việt Nam có những yếu tố cần thiết để thành công. "Tăng trưởng kinh tế, vị trí địa lý và sự năng động của các cải cách khiến Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu để trở thành một trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á", ông Olivier Brochet đánh giá.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet

Từ kinh nghiệm của Pháp, Đại sứ Pháp tại Việt NAm cho rằng có nhiều thách thức với Việt Nam mà Pháp cũng đã từng đối mặt. Đó là xây dựng một khuôn khổ pháp lý vững chắc và hấp dẫn; đảm bảo cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả và đào tạo nguồn nhân lực.

Về mặt pháp lý, ông cho biết, hai nước có bề dày hợp tác hơn 30 năm. Mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa hai nước là tài sản quý cho các hoạt động trao đổi và hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi giữa các trường đại học và đào tạo chuyên sâu, Việt Nam có thể xây dựng một thế hệ chuyên gia mới để đáp ứng nhu cầu.

Ông Olivier Vigna, Phó Tổng Giám đốc Paris Europlace – cơ quan chịu trách nhiệm phát triển và quảng bá thị trường tài chính Paris và ngành tài chính Pháp trên toàn cầu, nhận định Việt Nam hiện giờ là một nền kinh tế lớn và năng động. Nhìn trên bản đồ kinh tế thế giới có thể thấy vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ 1 trong 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Có thể nói đây là một thành công về mặt kinh tế vô cùng rực rỡ của Việt Nam. Việt Nam cũng có quy mô dân số lớn và đây là yếu tố tạo ra sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, một trung tâm tài chính cần sự tăng trưởng kinh tế bền vững để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư. Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng và việc duy trì tốc độ này là rất cần thiết để tạo niềm tin cho các dòng vốn.

Ngày 27/6, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã được thông qua. Theo đó, Việt Nam sẽ có một trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trung tâm tài chính tại TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cũng như thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới cũng được hình thành tại đây. Trong khi đó, tại Đà Nẵng sẽ phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số... Nghị quyết này có hiệu lực từ 1/9.



