Đại sứ Nga thông tin về dự án nhà máy điện hạt nhân: Triển vọng ký kết vào 2026, nhân 1 sự kiện cấp cao

2025: mốc son quan hệ Việt - Nga

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, năm 2025 thực sự là một năm đặc biệt phong phú về các sự kiện và để lại những ấn tượng sâu sắc.

Đại sứ nhìn nhận, năm qua tác động của tình hình địa - chính trị căng thẳng phần nào ảnh hưởng đến hợp tác song phương. Tuy nhiên, ông cho rằng quan hệ Nga và Việt Nam vẫn tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực rộng lớn. Sự kiện trọng tâm của năm là chuyến thăm Liên bang Nga vào tháng 5 của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Kết quả chuyến thăm là việc ký kết gần 20 văn kiện trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, đào tạo nhân lực.

Đại sứ cũng nhấn mạnh 2025 là năm ghi dấu nhiều mốc son quan trọng trong lịch sử mỗi nước cũng như trong quan hệ song phương như kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam, 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và 80 năm Quốc Khánh Việt Nam.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn Việt Nam đã tham dự các hoạt động trọng thể tại Moscow nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại Nga, việc các quân nhân Việt Nam tham gia đội hình duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã được đón nhận với sự xúc động và trân trọng đặc biệt", Đại sứ Nga cho hay.

Về thương mại, kim ngạch hai chiều tiếp tục tăng. Theo số liệu thống kê của Việt Nam, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt 4,3 tỷ USD (tăng 3,7%).

Đại sứ Gennady Bezdetko tin tưởng rằng việc khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) sẽ giúp đạt được những kết quả cao hơn nữa. Hai bên đang chuẩn bị cho kỳ họp tiếp theo của Ủy ban Liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác thương mại - kinh tế và khoa học - kỹ thuật.

Thương mại nông sản song phương tăng trưởng ổn định, với giá trị vượt 1 tỷ USD vào đầu tháng 12.

Dự án điện hạt nhân có thể ký kết trong năm 2026

Hợp tác năng lượng nói chung tiếp tục phát triển. Đại sứ cho biết, các cuộc đàm phán về Hiệp định liên chính phủ xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã bước vào giai đoạn cuối. Hai bên cũng nghiên cứu khả năng triển khai các dự án chung về phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đại sứ Nga tại Việt Nam (giữa) tại họp báo ngày 29/12

Về tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Đại sứ cho biết hai bên hiện đang tích cực thảo luận về một văn bản liên chính phủ mới và cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối cùng, với mức độ thống nhất cao. Còn lại là những vấn đề cần sự phê duyệt của cấp cao nhất. Ông kỳ vọng sẽ giải quyết xong trong vòng 1-3 tháng tới, khi đó việc ký kết chính thức có thể diễn ra vào những tháng đầu năm 2026 và gắn với các sự kiện tiếp xúc cấp cao.

Về các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm tới, Đại sứ Gennady Bezdetko tiết lộ lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời các lãnh đạo của Liên bang Nga sang thăm. Phía Nga cũng đã có lời mời chính thức với lãnh đạo Việt Nam sang thăm Liên bang Nga. Chương trình cụ thể về các chuyến thăm ngoại giao giữa hai nước sẽ công bố sau khi diễn Đại hội Đảng lần thứ 14 của Việt Nam.

"Tôi hy vọng và không chỉ hy vọng mà tin tưởng rằng những chuyến thăm sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch", Đại sứ Nga nói thêm.