Đại sứ Nga: Hợp tác với Việt Nam có thêm động lực mới sau Đại hội XIV

Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử VTC News trước thềm Đại hội XIV của Đảng , Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam, ông Bezdetko Gennady Stepanovich đánh giá cao những thành tựu "không thể phủ nhận" của Việt Nam trong 5 năm qua, với tăng trưởng GDP và thu nhập người dân cao, dòng vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài ổn định, hạ tầng giao thông được hiện đại hóa và thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hóa.

"Không nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đạt được những thành tựu này trước hết là nhờ sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, chúng tôi chỉ có thể vui mừng trước những thành công của các bạn và chúc mừng các bạn về những thành tựu khách quan đó".

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên Bang Nga tại Việt Nam, ông Bezdetko Gennady Stepanovich.

Theo Đại sứ, khoảng thời gian kể từ kỳ Đại hội Đảng khoá trước của Việt Nam đến nay diễn ra không hề dễ dàng. Thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ trên quy mô toàn cầu và khu vực, trong đó có đại dịch COVID-19, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ kinh tế đi kèm những biến động đó, cũng như các thảm họa thiên nhiên có tác dụng tàn phá trên quy mô lớn.

Việt Nam đã vượt qua thành công những thử thách này, bảo đảm duy trì được sự ổn định chính trị trong nước và tốc độ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế và xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng các văn kiện có ý nghĩa cương lĩnh được thông qua tại Đại hội lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển chiến lược mới là bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, tạo điều kiện cho quá trình hiện đại hóa tăng tốc các ngành kinh tế nền tảng, nâng cao đời sống của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy nhanh sự phát triển của giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác. Đây là những mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có thể đạt được", ông bình luận.

Từ chặng đường dài và vẻ vang của quan hệ hai nước nhìn về tương lai, trong bối cảnh kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Nga tin tưởng rằng những thay đổi tích cực sắp tới của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIV sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất hơn.

"Hiện nay, quan hệ Nga – Việt Nam đang phát triển năng động trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, bao trùm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chính trị, an ninh đến văn hóa và du lịch, và mang vị thế đặc biệt của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tôi tin tưởng rằng sau Đại hội này của Đảng Cộng sản Việt Nam, các mối quan hệ bao gồm nhiều lĩnh vực giữa Nga và Việt Nam sẽ nhận được thêm động lực mới, phù hợp với lợi ích cốt lõi của hai quốc gia và nhân dân hai nước".

Theo Đại sứ, trọng tâm hợp tác song phương hiện nay là triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng (bao gồm năng lượng hạt nhân), dầu khí, kỹ thuật – quân sự, khoa học – công nghệ và văn hóa – nhân văn. Trong các ưu tiên, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục giữ vai trò nổi bật, với dự án tiêu biểu là xây dựng Trường phổ thông Nga tại Việt Nam. Hai bên đã có nền tảng hợp tác tốt, nhiệm vụ chính là bảo đảm thực hiện thành công các cam kết, đồng thời mở rộng hợp tác và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Đại sứ khẳng định Nga kiên định chủ trương tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam – đối tác truyền thống lâu đời và đáng tin cậy của Nga tại khu vực Đông Nam Á.