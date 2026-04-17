Đại phi bí ẩn trong "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" khiến người ta mê mẩn: Nhờ cai "1 loại thực phẩm" mà nhanh chóng gầy đi 8kg!

Minh Anh |

Để giữ được phong thái "đỉnh cao" cho các vai diễn, Yoon Yi-rang đã rất nghiêm khắc với bản thân.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" sau khi lên sóng trên Disney+ vào ngày 10/4 đã nhanh chóng gây sốt, đứng đầu bảng xếp hạng cùng khung giờ suốt hai tập đầu. Bên cạnh sự chú ý dành cho mối tình "cưới trước yêu sau" giữa Byeon Woo-seok và IU, Gong Seung-yeon - người thủ vai phản diện Đại phi - cũng trở thành tâm điểm nhờ khí chất mạnh mẽ và ngoại hình cổ điển cuốn hút.

Gong Seung-yeon (33 tuổi), tên thật là Yoo Seung-yeon, từng là thực tập sinh tại SM Entertainment trong suốt 7 năm. Cô ra mắt năm 2012 với vai trò người mẫu quảng cáo và sau đó chuyển sang diễn xuất. Cô từng đạt giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Jeonju, giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh lần thứ 42 và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Torino (Ý). Cô cũng là chị gái của thành viên Jeongyeon (TWICE), cả hai từng cùng nhau làm MC cho chương trình Inkigayo.

Trong phim mới, cô vào vai Yoon Yi-rang - một người phụ nữ xuất thân danh gia vọng tộc với định mệnh trở thành Vương phi. Từ khí chất đến phong thái của cô đều được khán giả đánh giá cực kỳ cao. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để giữ được phong thái "đỉnh cao" cho các vai diễn, Yoon Yi-rang đã nghiêm khắc với bản thân như thế nào.

Từng tăng 8kg cho phim và hành trình kỷ luật để gầy lại

Dù sở hữu thân hình mảnh mai, nhưng thực tế Gong Seung-yeon từng phải cố ý tăng khoảng 8kg để đóng bộ phim hài kinh dị Handsome Guys. Cô chia sẻ rằng trong thời gian quay phim, cô gần như "thả cửa" ăn uống, cộng với sự cám dỗ từ các xe đồ ăn của đoàn phim khiến cân nặng tăng vọt.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc ghi hình, cô đã lập tức bước vào chế độ giảm cân nghiêm ngặt từ ngày tiếp theo. Dù rất thích tinh bột (carbohydrate), nhưng để nhanh chóng lấy lại vóc dáng khi lên hình, cô đã chọn cách tạm thời cai hoàn toàn tinh bột tinh chế và kết hợp tập luyện.

Bí quyết giảm cân của Gong Seung-yeon: Giảm tinh bột tinh chế + Chế độ ăn giàu đạm

Trọng tâm trong thực đơn giảm cân của Gong Seung-yeon là "Giảm lượng tinh bột tinh chế". Cô đã thực hiện nguyên tắc này của mình theo cách như sau:

Ngừng ăn: Cơm trắng, bánh mì, mì sợi...

Ưu tiên: Protein và rau xanh như thịt, salad, hoặc các món thanh đạm như gỏi cuốn Việt Nam để thay thế cho món chính.

Giảm tinh bột tinh chế giúp ổn định đường huyết và giảm tiết insulin, cơ thể dễ dàng đốt cháy mỡ thừa để làm năng lượng.

Ưu tiên protein giúp tăng tỉ lệ đạm giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu.

Gong Seung-yeon cũng chia sẻ thêm rằng, trong thời gian này không chỉ cân nặng giảm mà tình trạng da (như mụn) cũng được cải thiện rõ rệt.

Muốn giảm tinh bột mà không bị tăng cân lại? Chìa khóa là "Điều chỉnh tỉ lệ"

Tuy nhiên, việc cai hoàn toàn tinh bột không phù hợp để thực hiện lâu dài vì dễ gây mệt mỏi, tâm trạng bất ổn hoặc nguy cơ ăn bù (binge eating). Vì vậy, lời khuyên cho những ai đang muốn học theo cách giảm cân này của Gong Seung-yeon là:

Giảm tinh bột tinh chế, giữ lại tinh bột tốt: Thay bằng khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt.

Điều chỉnh tỉ lệ: Dựa vào mức độ hoạt động thể chất để nạp lượng phù hợp, giúp cơ thể ổn định và khó tăng cân trở lại.

Kết hợp vận động để duy trì trao đổi chất,

Ngoài ăn uống, Gong Seung-yeon còn tập Cardio và tập tạ. Cô tin rằng chỉ ăn kiêng sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất cơ bản, dễ dẫn đến hiệu ứng yoyo (tăng cân lại). Cô nhấn mạnh: "Giảm cân quá mức có thể gây hại cho cơ thể", việc tìm ra nhịp độ phù hợp quan trọng hơn là theo đuổi kết quả tức thời.

Từ việc tăng cân vì nghệ thuật đến lúc lấy lại vóc dáng, Gong Seung-yeon đã thể hiện tinh thần tự lực cực cao. Bí quyết chính là sự kết hợp giữa kiểm soát ăn uống ngắn hạn và duy trì thói quen lành mạnh dài hạn.

