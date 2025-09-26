Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) phát động chiến dịch "Thành phố trong tôi"

Nếu như những cột mốc A50, A80 hướng về lan tỏa tình yêu nước thì chiến dịch #Thanhphotrongtoi #MyHoChiMinh có mục tiêu khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Đồng thời, đây còn là một hoạt động truyền thông sáng tạo, đồng hành cùng Đại hội Đảng bộ TP.HCM trong việc lan tỏa thông điệp về một Thành phố năng động, đổi mới và không ngừng vươn lên. Chiến dịch còn được hưởng ứng và đồng hành từ các đối tác VCcorp, ZaloVideo, Tiktok, MCV Group, SmartAds và Focus Media.

Người dân có thể tham gia chiến dịch "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh" bằng 3 hình thức gần gũi, dễ thực hiện:

Cách 1: Kể câu chuyện cá nhân với thông điệp "Thành phố trong tôi là…", chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc hay trải nghiệm gắn bó cùng Thành phố, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity

Cách 2: Chia sẻ hình ảnh đẹp hoặc video clip về cảnh đẹp, đời sống, nhịp sống hàng ngày của TP.HCM, từ những góc phố quen thuộc, món ăn bình dị đến khoảnh khắc đáng nhớ, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity

Cách 3: Tham gia thử thách "#MyHoChiMinh – Ngày ấy và bây giờ", đăng tải những bức ảnh quá khứ và hiện tại lên mạng xã hội để phản ánh sự đổi thay, trưởng thành của cá nhân gắn liền với sự phát triển của Thành phố và kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity

Hãy lên HTV Tin tức để thấy link gắn hình và Frame.

Ngay từ những ngày đầu khởi động, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ HTV, các bạn trẻ và đông đảo người dân TP.HCM, với nhiều video clip, bài viết và hình ảnh sinh động xoay quanh ẩm thực, du lịch, thể thao, thời trang, nhiếp ảnh và nhịp sống sôi động của Thành phố.

Các video, bài viết và hình ảnh tiêu biểu sẽ được HTV tuyển chọn và giới thiệu đến công chúng trên nhiều kênh: Phát sóng trong các chương trình của HTV; Đăng tải trên hệ thống nền tảng số của HTV. Đặc biệt, những bài tham gia với nội dung chất lượng sẽ được trình chiếu trên màn hình LED tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cùng các đối tác, nơi khán giả có thể trực tiếp check-in, lưu giữ khoảnh khắc khi clip hoặc hình ảnh của mình xuất hiện.

Đặc biệt, 10 video clip có được mức tương tác cao nhất sẽ nhận được Bảng chứng nhận của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) và nhận được một "Tour" đặc biệt các địa điểm đặc sắc của thành phố như UBND TP.HCM, Dinh Thống Nhất, Xe buýt 2 tầng, Metro và Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, cùng tham dự buổi ca nhạc đặc sắc bên trong nhà hát HTV.

Nhà Báo Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM đánh giá "Chiến dịch 'Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity" không chỉ đơn thuần là một hoạt động truyền thông. Đây là lời mời gọi đến khán giả HTV, đến các bạn trẻ, hãy cùng chúng tôi viết nên câu chuyện chung đầy tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi người trong chúng ta, với những câu chuyện, hình ảnh và kỷ niệm của riêng mình, chính là một mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên bức tranh toàn cảnh về một đô thị hiện đại, trẻ trung, nhưng cũng chan chứa tình cảm và khát vọng của hơn 14 triệu cư dân. Và để mỗi người dân cảm nhận sâu sắc hơn sự gắn bó của mình với TP.HCM".

Thông qua dự án này, HTV cùng các đối tác mong muốn khơi dậy niềm tự hào, tình yêu thành phố và tinh thần đoàn kết, ước vọng cùng nhau góp sức lao động đóng góp cho sự phát triển và khẳng định vai trò của TP.HCM như một trung tâm kinh tế – văn hóa – sáng tạo hàng đầu cả nước. Đồng thời, chiến dịch cũng hướng tới đồng hành và lan tỏa giá trị tinh thần trong sự kiện chính trị đặc biệt – Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (9–11/10/2025), cột mốc mở ra một giai đoạn mới trong hành trình phát triển của Thành phố mang tên Bác.