Đãi ngộ "khủng" dành cho Tổng thống Mỹ: Ở mức nào so với lãnh đạo Nga, Trung Quốc?

Nội dung chính Tổng thống Mỹ được trả lương 400.000 USD/năm;

Tổng thống Mỹ không được phép từ chối nhận lương;

Không phải lãnh đạo được trả lương cao nhất thế giới.

Theo trang Firstpost (Ấn Độ), mức lương mà nguyên thủ Mỹ được hưởng không giống với bất kỳ mức lương nào khác. Trong khi người Mỹ trung bình kiếm được 44.500 USD (1,1 tỷ VNĐ) mỗi năm, thì Tổng thống Mỹ được trả 400.000 USD (10,2 tỷ VNĐ) mỗi năm.

Và người đứng đầu nước Mỹ còn được hưởng những đặc quyền khác.

Khi ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris đắc cử Tổng thống Mỹ, họ vẫn là một nhân viên liên bang và hưởng lương nhà nước. Ảnh: Al Jazeera

Tổng thống Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền?

Theo Firstpost, Tổng thống Mỹ là chức danh chính trị cao nhất mà một người có thể đảm nhận ở Mỹ.

Ngoài mức lương hàng năm là 400.000 USD, Tổng thống Mỹ cũng nhận được khoản trợ cấp chi phí 50.000 USD (1,3 tỷ VNĐ), một tài khoản đi lại không chịu thuế 100.000 USD (2,5 tỷ VNĐ) và 19.000 USD (483 triệu VNĐ) cho hoạt động giải trí mỗi năm. Tổng cộng, số tiền này tương đương với 569.000 USD (14,5 tỷ VNĐ) cho tất cả các khoản chi tiêu của Tổng thống Mỹ mỗi năm.

Theo luật pháp Mỹ, bất kỳ số tiền nào không được sử dụng từ khoản trợ cấp 50.000 USD đều phải trả lại cho kho bạc.

Theo tờ Business Insider (Mỹ), các Tổng thống Mỹ cũng nhận được 100.000 USD để trang trí lại Nhà Trắng sau khi họ đắc cử. Tuy nhiên, một số Tổng thống, chẳng hạn như ông Barack Obama, đã quyết định không sử dụng số tiền này và sử dụng tiền riêng của mình để trang trí lại.

Mặt khác, Đệ nhất phu nhân Mỹ không nhận được gì.

Mức lương hàng năm này đã được Quốc hội Mỹ tăng lần cuối vào năm 2001, ngay trước khi ông George W Bush nhậm chức Tổng thống Mỹ. Đáng chú ý, theo Điều II của Hiến pháp Mỹ, thu nhập của tổng thống không thể thay đổi trong nhiệm kỳ mà người đó được bầu để phục vụ nước Mỹ.

Ngoài mức lương hàng năm, Tổng thống Mỹ còn được hưởng quyền đi lại miễn phí bằng The Beast - xe limousine chuyên dụng của tổng thống, các chuyên cơ Marine One và Air Force On, chỗ ở miễn phí tại Nhà Trắng.

Một đặc quyền khác mà Tổng thống Mỹ được hưởng là lương hưu hàng năm khoảng 200.000 USD (5,1 tỷ VNĐ), cũng như bảo hiểm y tế và chi trả cho những chuyến đi chính thức.

Theo Firstpost, có một điều đáng chú ý là, những người sáng lập nước Mỹ có quan điểm cứng rắn rằng các Tổng thống Mỹ nên được trả lương. Nhà lập quốc Mỹ và là Bộ trưởng Ngân khố đầu tiên Alexander Hamilton (1757-1804) đã giải thích lý do trong tờ Federalist số 73 khi viết rằng: "Sức mạnh nhắm vào thu nhập của một người là sức mạnh đối với ý chí của người đó" (A power over a man’s support is a power over his will).

Về cơ bản, điều này được hiểu là một Tổng thống Mỹ không nhận được lương thường xuyên có thể bị cám dỗ nhận hối lộ từ các nhóm lợi ích đặc biệt hoặc bị các thành viên của Quốc hội ép buộc.

Tờ Federalist số 73 là một bài luận của nhà lập quốc Mỹ Hamilton, là bài thứ 73 của The Federalist Papers - một tập hợp các bài viết được viết để thúc đẩy việc phê chuẩn Hiến pháp Mỹ.

Ngoài mức lương hàng năm, Tổng thống Mỹ còn được hưởng quyền đi lại miễn phí bằng The Beast - xe limousine của tổng thống, các chuyên cơ Marine One và Air Force One. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ có thể từ chối lương không?

Về mặt pháp lý, các Tổng thống Mỹ không được phép từ chối nhận lương nhưng có thể quyên góp cho các tổ chức mà họ lựa chọn.

Theo hồ sơ của Quốc hội Mỹ, Tổng thống George Washington (1732-1799) từng từ chối mức lương 25.000 USD của mình, nhưng Quốc hội Mỹ không cho phép ông làm vậy.

Kể từ đó, đã có một số Tổng thống đã quyên góp tiền lương của mình cho tổ chức từ thiện.

Tổng thống Herbert Hoover (1874-1964), người đã kiếm được khối tài sản từ ngành khai khoáng trước khi nhậm chức, đã quyên góp tiền lương của mình.

Ông John F. Kennedy (1917-1963) sinh ra trong gia đình giàu có và trở thành Tổng thống Mỹ giàu nhất khi lên nắm quyền vào năm 1961. Ông đã từ chối nhận tiền lương của mình, quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump cũng đã quyên góp tiền lương của mình, giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Năm 2016, trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump đã cam kết sẽ quyên góp tiền lương tổng thống của mình nếu đắc cử - cam kết mà ông đã thực hiện khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh: Getty

So sánh với các nhà lãnh đạo thế giới

Theo Firstpost, trong khi Tổng thống Mỹ kiếm được một khoản tiền khá lớn, nhà lãnh đạo Mỹ không phải là người được trả lương cao nhất thế giới. Hiện tại, nhà lãnh đạo được trả lương cao nhất thế giới là Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ông có mức lương hàng năm khoảng 1,69 triệu USD (42,9 tỷ VNĐ).

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) John Lee Ka-chiu đứng thứ hai trong danh sách các nhà lãnh đạo được trả lương cao nhất thế giới. Theo tờ South China Morning Post, ông kiếm được khoảng 672.000 USD (17,1 tỷ VNĐ) mỗi năm.

Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd đứng thứ ba, kiếm được 570.000 USD (14,5 tỷ VNĐ) mỗi năm.

Tiếp theo là Thủ tướng Australia Anthony Albanese, nhận mức lương gần 550.000 USD (14 tỷ VNĐ) mỗi năm.

Trong khi đó, vào năm 2015, tờ Trung Quốc Nhật báo từng đưa tin rằng, mức lương tháng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tăng từ 7.020 nhân dân tệ (RMB, tương đương 25 triệu VNĐ) lên 11.385 RMB (40,6 triệu VNĐ), tức là hơn 487 triệu VNĐ/năm.

Theo CNN, Điện Kremlin cho biết thu nhập hàng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin là khoảng 140.000 USD (3,6 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, mức lương ít có khả năng là lý do để bà Kamala Harris hoặc ông Donald Trump cạnh tranh trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 tới. Xét cho cùng, Phó tổng thống Kamala Harris hiện có tài sản ròng ước tính trị giá 8 triệu USD, trong khi cựu Tổng thống Trump có tài sản ước tính là 3,9 tỷ USD, theo thống kê gần đây của tạp chí Forbes.