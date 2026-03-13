Đại mỹ nhân VFC tái xuất sau 6 năm mất tích, nhan sắc bùng nổ chấn động lòng người

Sau cao điểm phim Tết, thị trường phòng vé Việt lại chứng kiến một trận chiến sôi động giữa Tài và Quỷ Nhập Tràng 2. Dù bị lùi xuống một bậc ở vị trí thứ 2, dự án điện ảnh của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hiện vẫn đi trước một bước với doanh thu hơn 73 tỷ đồng sau hơn 1 tuần công chiếu. Đoàn phim đang chăm chỉ thực hiện các buổi cinetour từ Nam ra Bắc nhằm quảng bá, tăng thêm nhiệt cho Tài.

Mới đây vào ngày 12/3, ekip đã có mặt ở Hà Nội để giao lưu, trò chuyện với khán giả thủ đô. Tại đây, sự xuất hiện của Bảo Thanh, đại mỹ nhân "vũ trụ phim giờ vàng" đã thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch, toát lên thần thái điềm đạm và xinh đẹp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Netizen không khỏi ghen tỵ trước làn da căng bóng và visual đằm thắm của Bảo Thanh qua cam thường.

Bảo Thanh khoe visual mặn mà

Bảo Thanh diện trang phục tông đen tối giản gồm áo cổ cao ôm dáng kết hợp blazer dáng choàng. Lựa chọn này giúp tôn lên vóc dáng gọn gàng cùng phong thái sang trọng, hiện đại. Mái tóc đen buông nhẹ, được tạo kiểu tự nhiên càng làm nổi bật gương mặt thanh tú với làn da sáng hồng.

Đặc biệt, nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng của nữ diễn viên khiến tổng thể diện mạo trở nên cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét nền nã quen thuộc. Nhiều khán giả nhận xét ở ngưỡng tuổi U40, Bảo Thanh không chỉ giữ được nét trẻ trung mà còn toát lên vẻ mặn mà, vô cùng hút mắt của bà mẹ 2 con.

Một số bình luận của netizen:

- Ôi lâu lắm không thấy Bảo Thanh mà vẫn trẻ đẹp quá.

- Nhớ ngày xưa lúc nào cũng thấy Bảo Thanh trên TV.

- Gần 40 rồi mà như mới gần 30 một chút thôi.

- Có ai thấy bạn này dù đằm thắm, mặn mà nhưng vẫn trẻ hơn tuổi không.

- Nhan sắc này cần được lên TV nhiều hơn.



