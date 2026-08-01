Đại mỹ nhân Vbiz quá đẹp nên phải ăn nhiều cho xấu bớt, ai ngờ càng mập càng xinh

Phải đẹp cỡ nào thì mỹ nhân này mới dám tự tin như vậy?

Mới đây, một phân cảnh cũ trong bộ phim truyền hình Hương Phù Sa bất ngờ trở lại và thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Đây là đoạn đối thoại duyên dáng, hài hước giữa hai nhân vật Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà) và Út Ráng (Kim Hiền), nhanh chóng nhận được nhiều lời tán thưởng từ netizen vì sự tự nhiên và đáng yêu.





Trong phân cảnh này, khi Út Nhỏ đang ăn kem thì Út Ráng đi tới hỏi: "Ăn hoài không sợ mập hả?". Đáp lại cô em gái, Út Nhỏ tự tin tuyên bố: "Cho mập đặng xấu bớt". Thấy chị mình quá tự tin vào nhan sắc, Út Ráng đáp lại "Làm như đẹp lắm vậy á". Chẳng hề ngần ngại, Út Nhỏ đắc ý nói ngay: "Nói cho cưng biết, đám bạn trai vắt mũi chưa sạch của cưng cứ nhòm lén chị hoài".

Đối với phái đẹp mà nói, chuyện cân nặng luôn là vấn đề nhạy cảm, ai cũng muốn có thân hình mảnh mai để trông xinh đẹp hơn. Nhưng khi Út Nhỏ khẳng định "ăn nhiều cho xấu bớt" như vậy thì quả thực, sự tự tin của Út Nhỏ trong phim hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào visual của Tăng Thanh Hà thời điểm đó. Ở độ tuổi mười chín, đôi mươi, nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Nhan sắc mộc mạc, mang đậm nét chân chất nhưng không kém phần cuốn hút của cô trong Hương Phù Sa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thế hệ 8X, 9X.

Thế nhưng, ở ngoài đời thực, Tăng Thanh Hà cũng là minh chứng cho việc bản thân sẽ xinh đẹp và tràn đầy sức sống hơn khi tăng cân. Cụ thể, khi chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh Đẹp Từng Centimet, Tăng Thanh Hà đã chủ động giảm liền 4-5kg với mong muốn lên hình trông thanh thoát, vừa vặn hơn. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn phản tác dụng. Khi lên phim, đặc biệt là trong những phân cảnh diện bikini, cô trông khá gầy gò, thiếu đi năng lượng mơn mởn của tuổi trẻ.

Chính đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau này phải thừa nhận rằng ở Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hà Tăng có da có thịt nhìn rất đẹp và cuốn hút, nhưng sang Đẹp Từng Centimet thì gầy quá, làm giảm bớt đi vài phần phong độ nhan sắc. Bản thân Tăng Thanh Hà sau đó cũng đồng tình với nam đạo diễn, cô cho biết bạn bè xung quanh đều nhận xét cô khi mập mạp một chút nhìn sẽ xinh xắn và rạng ngời hơn hẳn.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Việt những năm 2000. Cô chạm ngõ nghệ thuật từ sớm và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Dốc Tình, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế...

Với gương mặt mang đường nét điện ảnh chuẩn mực, nụ cười sáng bừng cùng khí chất thanh tao, sang trọng nhưng vẫn rất gần gũi, Tăng Thanh Hà từ lâu đã được truyền thông lẫn công chúng ưu ái danh xưng "ngọc nữ hàng đầu của showbiz Việt". Suốt nhiều năm qua, dù có nhiều gương mặt mới xuất hiện, danh xưng này của cô vẫn được xem là một biểu tượng khó ai có thể thay thế nhờ vào visual mãn nhãn, lối sống sạch và cốt cách quý phái tự nhiên.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để lui về chăm sóc gia đình và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại, ở tuổi cận kề 40 và đã là bà mẹ ba con, nhan sắc của cô không hề phai nhạt mà ngày càng mặn mà, sắc sảo và mang đậm khí chất của một phu nhân quyền quý.

Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh kể từ Mỹ Nhân Kế (2013), Tăng Thanh Hà vừa qua đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi xác nhận tái xuất trong dự án điện ảnh mang tên Hoàng Hậu Cuối Cùng. Trong phim, cô sẽ đảm nhận vai diễn Nam Phương Hoàng hậu. Sự trở lại của nàng "ngọc nữ" với một hình tượng lịch sử đầy vương giả hứa hẹn sẽ là một trong những tâm điểm chú ý lớn nhất của điện ảnh Việt trong thời gian tới.