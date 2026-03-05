Đại mỹ nhân showbiz hủy hôn 2 ngày trước đám cưới nay nhan sắc tàn tạ không nhận ra

Shim Eun Ha sinh năm 1972, từng là 1 trong những tượng đài nhan sắc ở làng giải trí Hàn Quốc. Tên tuổi của cô gắn liền với loạt tác phẩm phim giờ vàng ăn khách hồi thập niên 90. Bên cạnh những thành công vang dội trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn từng gây xôn xao với câu chuyện hủy hôn chỉ đúng 2 ngày trước đám cưới với bạn trai cũ.

Shim Eun Ha đã rời khỏi showbiz nhiều năm nhưng cứ mỗi lần lộ diện, đại minh tinh lại khiến công chúng phải bàn tán không ngớt. Tới sáng 5/3, tờ MK khiến cả mạng xã hội xứ củ sâm được phen náo loạn khi đăng tải hình ảnh mới nhất của Shim Eun Ha ở thời điểm hiện tại. Trong bức hình gây bão, đại mỹ nhân 1 thời xuất hiện cùng ông xã trên máy bay và đang tận hưởng 1 chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc. Đáng chú ý, diện mạo hiện tại của Shim Eun Ha được nhận xét là trông sồ sề, khác xa so với thời còn hoạt động trong làng giải trí. Thậm chí, nhiều khán giả nhận xét, họ dụi mắt mãi nhưng vẫn không thể nhận ra Shim Eun Ha trong bức hình mới đây.

Shim Eun Ha lộ diện với diện mạo vô cùng khác lạ, đã không còn giữ được nhan sắc, hào quang và khí chất của đại minh tinh năm nào. Ảnh: Naver

Shim Eun Ha từng là 1 trong những biểu tượng nhan sắc ở Kbiz. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ vẻ ngỡ ngàng khi chứng kiến diện mạo đổi thay tới mức không thể nhận ra của Shim Eun Ha: “Diện mạo và thần thái thay đổi quá nhiều so với trước đây”, “Dễ dàng nhận ra dấu vết của thời gian đã hiện rõ trên gương mặt cô ấy rồi”, “Không đọc tiêu đề thì tôi cũng không biết người trong hình là ai luôn đấy”, ...

Shim Eun Ha chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc vào năm 1993 khi vừa tròn 21 tuổi. Ngay sau đó, cô vụt sáng thành sao hạng A nhờ vai diễn chính đầy ấn tượng trong bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Cú Nhảy Cuối Cùng. Tiếp nối thành công, cô khẳng định vị thế nữ diễn viên hàng đầu Kbiz ở thập niên 90 qua loạt phim truyền hình ăn khách như M, Cạm Bẫy Tuổi Trẻ,... Ở mảng điện ảnh, cô cũng chứng minh được sức hút của mình với những tác phẩm thành công về doanh thu thương mại như Giáng Sinh Tháng 8, Bảo Tàng Tình Yêu,... Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, cô đột ngột tuyên bố giải nghệ vào năm 2001 và đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật kéo dài 8 năm ngắn ngủi.

Về tình duyên, Shim Eun Ha từng yêu đại gia Jeong Ho Young (chồng hiện tại của Lee Young Ae) đến “chết đi sống lại”. Cặp đôi chính thức hẹn hò vào năm 1998 song bị gia đình nữ diễn viên phản đối kịch liệt vì Jeong Ho Young từng trải qua 1 đời vợ. Đấu tranh cho tình yêu của mình, Shim Eun Ha quyết định bỏ nhà ra đi.

Cặp đôi đã lên kế hoạch cho hôn lễ song chỉ 2 ngày trước đám cưới, Shim Eun Ha bất ngờ hủy hôn. Truyền thông xứ Hàn cho hay mẹ đã ra sức khuyên can nữ diễn viên, khiến cô từ bỏ ý định cưới vị đại gia họ Jeong.

Shim Eun Ha từng gây xôn xao khi hủy hôn chỉ đúng 2 ngày trước đám cưới. Ảnh: Naver

Tới năm 2005, Shim Eun Ha bất ngờ tuyên bố kết hôn với 1 vị đại gia khác có tên Ji Sang Wook. Chồng Shim Eun Ha không chỉ là giáo sư trường đại học Yonsei mà còn còn điều hành 1 doanh nghiệp kinh doanh linh kiện xe hơi, cũng như là cổ đông lớn của đài truyền hình SBS.

Từ khi còn hoạt động nghệ thuật, Shim Eun Ha đã chọn cuộc sống kín tiếng, xa rời thị phi. Chính vì vậy, không bất ngờ khi kể từ lúc lập gia đình, nữ diễn viên gần như hoàn toàn biến mất, chỉ thi thoảng xuất hiện cùng chồng khi vị đại gia này dấn thân vào chính trường.

Shim Eun Ha kết hôn cùng đại gia Ji Sang Wook hồi năm 2005. Ảnh: Naver