"Đại ma vương" võ thuật Trung Quốc thua dưới mưa đòn của võ sĩ Nga

Tại sự kiện MMA Võ Lâm Phong 556 vừa diễn ra, võ sĩ Li Hui với biệt danh "Đại ma vương" của Trung Quốc đã có màn giao chiến với võ sĩ người Nga Denis Burmatov.

Với kinh nghiệm dày dặn cùng lợi thế khán giả nhà, Li Hui được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng. Nhưng ngay từ những giây đầu tiên, Burmatov đã tung ra một đòn tấn công dữ dội, tận dụng tối đa lợi thế về thể lực và sức mạnh. Những cú đấm và đá mạnh mẽ của Burmatov liên tục khiến Li Hui loạng choạng và bị áp đảo trong hai hiệp đầu.

Burmatov (quần đen) tấn công với áp lực mạnh mẽ

Mặc dù Li Hui đã cố gắng điều chỉnh nhịp độ bằng kỹ năng kỹ thuật của mình, nhưng anh vẫn gặp khó khăn trong việc lật ngược tình thế trước những đòn tấn công dồn dập. Mãi đến hiệp thứ ba, khi thể lực của Burmatov suy giảm, Li Hui mới nắm bắt được cơ hội phản công, tung ra một vài đòn đánh hiệu quả.

Tuy nhiên, do quá lép vế trong 2 hiệp đầu, Li Hui cuối cùng vẫn chịu thất bại bằng tính điểm với tỉ số 28-29. Đây là trận thua thứ tư liên tiếp của "Đại ma vương" ở đấu trường võ thuật chuyên nghiệp. Lần gần nhất anh có được 1 chiến thắng đã từ năm 2023. Ở chiều ngược lại, Burmatov đã nâng cao thành tích MMA lên 12 thắng, 3 thua.