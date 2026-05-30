Tuyển Trung Quốc gây sốc khi bỏ giải, tuyển Việt Nam sáng cửa giành tấm huy chương lịch sử

Trang RFT đưa tin, đội tuyển Trung Quốc không góp mặt trong danh sách tham dự bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thuộc nhóm môn esport tại Asiad Aichi-Nagoya 2026. Theo danh sách mà Ủy ban Olympic châu Á công bố, 2 đội tuyển vào thẳng vào bảng là Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa (đương kim vô địch và á quân).

14 đội tuyển sẽ tham dự vòng sơ loại bao gồm: Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka và UAE.

Đội tuyển Trung Quốc vốn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Giới chuyên môn từng nhận định tấm HCV sẽ là cuộc cạnh tranh gắt gao giữa 2 đội Hàn Quốc và Trung Quốc. Giờ đây với việc Trung Quốc rút lui, cơ hội vô địch của tuyển Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể.

Dưới góc nhìn của đội tuyển Việt Nam, việc tuyển Trung Quốc không tham gia thi đấu cũng đồng thời mở rộng cánh cửa giành tấm huy chương cho SofM (Lê Quang Duy) và đồng đội.

3 năm trước, tuyển Việt Nam lọt vào bán kết với thành tích toàn thắng nhưng để thua trước Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết và thua tiếp Trung Quốc ở trận tranh HCĐ Asiad Hàng Châu. Trở lại với Asiad lần này, tuyển LMHT Việt Nam đặt quyết tâm giành tấm huy chương lịch sử cho esport Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Thời điểm hiện tại, danh sách đội hình tuyển Việt Nam đã được công bố. Kiaya ở vị trí đường trên, Hizto và SofM đảm nhiệm vai trò đi rừng, Dire thi đấu đường giữa, Eddie giữ vai trò xạ thủ và Taki là hỗ trợ. Ban huấn luyện sẽ do bộ đôi Ciel cùng Naul dẫn dắt.

Vòng sơ loại diễn ra từ 12/6 đến 14/6 tại Malaysia. Asiad 2026 diễn ra từ 19/9 đến 4/10 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Hi vọng sau tấm HCV SEA Games 2021 trên sân nhà, tuyển LMHT Việt Nam sẽ thêm lần tỏa sáng tại sân chơi quốc tế.