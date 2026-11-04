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Đại lý 'xả' Honda City RS đời cũ: Trừ tiền mặt, tặng thêm gần 100 triệu tiền phụ kiện, giá lăn bánh khoảng 560 triệu

Vĩnh Phúc
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Sau khi bản nâng cấp ra mắt, Honda City đời cũ tiếp tục được đại lý giảm giá mạnh để xả hàng.

Theo một đại lý Honda tại Hà Nội, Honda City RS "form" cũ có giá niêm yết 569 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua xe thời điểm này được hưởng tổng ưu đãi tới 150 triệu đồng.

Honda City RS "form" cũ giảm 60 triệu tiền mặt, tặng thêm phụ kiện

Cụ thể, đại lý giảm trực tiếp 60 triệu đồng tiền mặt cho Honda City RS dáng cũ. Bên cạnh đó, người mua còn được tặng phụ kiện tùy chọn trị giá 90 triệu đồng. Nếu không lấy phụ kiện, khoản ưu đãi này có thể được quy đổi thành tiền mặt. Dù vậy, giá trị quy đổi sẽ thấp hơn mức 90 triệu đồng.

Sau khi trừ khoản giảm tiền mặt, giá bán thực tế của Honda City RS còn 509 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên đại lý cho biết đây chưa phải mức giá cuối cùng. Khách hàng lấy xe ngay sẽ được giảm thêm.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Honda City bản cũ đang được nhiều đại lý "xả kho". Ảnh: Đại lý

Khi lăn bánh tại tỉnh, người mua cần trả thêm lệ phí trước bạ 10% cùng các khoản phí khác. Các khoản này gồm phí biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc. Từ đó, chi phí lăn bánh tỉnh của Honda City RS bản cũ ước tính khoảng 560 triệu đồng. Nếu được giảm thêm khi lấy xe ngay, giá lăn bánh có thể xuống dưới 560 triệu đồng.

"Honda City bản cũ chỉ còn phiên bản RS, bản L đã hết hàng tại đại lý", nhân viên tư vấn bán hàng cho biết. Theo nhân viên tư vấn, những chiếc Honda City đang được xả kho vẫn thuộc đời 2026, giống đời mới vừa ra mắt vào tháng 10.

Honda City bản nâng cấp có gì khác?

Trước đó, ngày 12/10, Honda Việt Nam ra mắt Honda City nâng cấp với hai phiên bản L và RS. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng. Bản G giá 499 triệu đồng không còn được phân phối.

- Ảnh 3.

Honda City đời mới chỉ còn 2 phiên bản, giá bán từ 539 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Dũng

Về ngoại thất, Honda City RS mới được chỉnh lại lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Thêm vào đó, xe có cụm đèn LED thấu kính mới và đèn hậu đổi màu. Tay nắm cửa ngoài và la-zăng 16 inch của xe có màu đen. Chiều dài tổng thể của xe tăng 5 mm, lên 4.594 mm.

Bên trong, màn hình giải trí được nâng từ 8 inch lên khoảng 10 inch. Màn hình mới hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, Honda City RS mới được bổ sung cổng USB Type-C và cảm biến đỗ xe phía sau.

- Ảnh 4.

Honda City mới nâng cấp toàn diện từ ngoài vào trong. Ảnh: Hoàng Dũng

Ngược lại, Honda City mới không còn lốp dự phòng mà thay bằng chai vá lốp khẩn cấp. Gói an toàn Honda SENSING với 6 tính năng vẫn được trang bị trên cả hai phiên bản.

Về vận hành, Honda City 'form' cũ và mới cùng dùng động cơ 1.5L. Động cơ này sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số CVT.

CSGT đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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