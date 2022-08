Sau thời gian dài úp mở, hầu hết đại lý chính hãng đã nhận đặt cọc Kia Carens 2023. Giá bán và phiên bản chưa được công bố. Tuy nhiên, một tư vấn bán hàng cho biết, thông tin đầu tiên về mẫu xe này tại thị trường Việt Nam sẽ được công bố trong tháng 9. Đây là mẫu xe được nhiều người Việt đón đợi bởi tiếng tăm trong quá khứ, kiểu dáng bắt mắt, nhiều công nghệ và giá bán dải sản phẩm của Kia luôn dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc.

Kia Carens 2023 bắt đầu được các đại lý ở Việt Nam nhận đặt cọc.

Trước đó, THACO đã đưa về Việt Nam mẫu Kia Carens thế hệ mới với 3 phiên bản động cơ, bao gồm 1 động cơ dầu và 2 động cơ xăng.

Cụ thể, động cơ dầu là loại 1.5L CRDi VGT, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Với 2 động cơ xăng, loại 4 xy-lanh 1.5L MPI cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, loại 4 xy-lanh 1.4L tăng áp cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 242 Nm. Các động cơ này đi kèm tuỳ chọn hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Kia Carens ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2007. Mẫu xe 7 chỗ này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của các gia đình và giới kinh doanh dịch vụ vận tải. Thời gian đầu, Carens được nhập khẩu nguyên chiếc, và đến năm 2009 thì chuyển sang lắp ráp trong nước. Năm 2016, xe bị khai tử để nhường chỗ cho Rondo.

Bước sang thế hệ thứ tư, mẫu MPV cỡ nhỏ Hàn Quốc được hãng gọi là Recreational Vehicle (dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, thiết kế giống ngôi nhà di động). Chia sẻ nền tảng khung gầm với Seltos, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.540 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với đời cũ, thông số chiều dài và chiều cao đều tăng, riêng chiều dài cơ sở tăng 30 mm.

Tại Ấn Độ, Kia Carens 2023 có 5 phiên bản, bao gồm: Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus, cùng với nhiều tùy chọn hệ truyền động và chỗ ngồi. Tất cả phiên bản trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn cao cấp Robust 10 tính năng.

Bên trong, bảng táp-lô hiện đại so với mặt bằng chung phân khúc với kiểu thiết kế liền mạch với táp-pi cửa. Màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch dạng cảm ứng, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Kia Connect hỗ trợ cập nhật tự động qua Internet.

Một số trang bị nâng cao của Kia Carens 2023 bao gồm dàn 8 loa Bose, đèn nền nội thất 64 màu, cửa sổ trời SkyLight, thay đổi chế độ lái và hệ thống lọc khí bảo vệ người dùng khỏi virus và vi khuẩn. Xe được bán ra với 2 kiểu bố trí ghế ngồi, 6 chỗ hoặc 7 chỗ.

Kia Carens 2023 là đối thủ đồng hạng của Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, Toyota Avanza Premio, Toyota Veloz Cross, và Hyundai Stargazer.