Đại lý bật mí xe Honda dáng cực 'hầm hố' có thể về nước: Đi gần 500km một bình xăng, đã có giá dự kiến

Trong lúc phong trào du lịch tự túc bằng xe máy dần trở nên phổ biến hơn, các đơn vị nhập khẩu xe đã liên tục mang về những mẫu xe đáp ứng được nhu cầu này. Sau mẫu CGX150, đơn vị nhập khẩu xe tại Hà Nội này tiếp tục hé lộ về một mẫu xe khác của Honda cũng có thể sẽ về nước.

Cụ thể hơn, đại diện một đơn vị nhập khẩu xe máy tại Hà Nội mới đây hé lộ rằng mẫu NX400 của Honda có thể sẽ về nước trong thời gian gần. Đại diện đơn vị này không nêu cụ thể xe sẽ nhập từ thị trường nào, nhưng có nêu rằng xe sẽ có giá chưa tới 150 triệu đồng.

Dòng NX của Honda được phát triển để thay thế dòng CB-X trước đó.

Honda NX400 là mẫu xe phân khối lớn được thiết kế theo dáng Adventure, phù hợp để sử dụng đi đường dài và vượt địa hình xấu. Honda NX400, cũng như "người anh" NX500 (đang bán tại Việt Nam) gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài to, đồ sộ, "hầm hố".

Tham khảo thị trường Nhật Bản, Honda NX400 có kích thước tổng thể 2.150 x 830 x 1.390 mm, chiều cao yên ở mức 800 mm cùng khoảng sáng gầm 150 mm. Những con số này cho thấy xe phù hợp với thể trạng người Việt và có thể vận hành thoải mái trên cả đường nhựa lẫn các cung đường gồ ghề không trải nhựa.

Honda NX400 có ngoại hình tương tự NX500.

Honda NX400 sử dụng thiết kế khung sườn kiểu kim cương (diamond frame), kết hợp với hệ thống giảm xóc trước dạng telescopic hành trình ngược SFF-BP (Showa) và giảm xóc sau Pro-Link. Đây là lựa chọn phổ biến cho các mẫu xe hướng đến sự cân bằng giữa khả năng tải trọng và sự êm ái khi đi đường dài, kể cả trong tình trạng chở thêm hành lý hoặc người thứ hai.

Cụm đồng hồ điều khiển là loại TFT 5 inch màu, hiển thị rõ ràng các thông tin cơ bản và cho phép người dùng tùy chỉnh thông qua hệ thống điều khiển bên tay lái. Hệ thống kết nối Honda RoadSync giúp tích hợp điện thoại thông minh với xe qua Bluetooth, hỗ trợ điều hướng và giải trí rảnh tay.

Honda NX400 cũng sử dụng động cơ 2 xilanh như NX500 nhưng có dung tích nhỏ hơn - 399cc.

Cung cấp sức mạnh cho Honda NX400 là khối động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 399cc làm mát bằng dung dịch, DOHC 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 34 kW (tương đương 46 mã lực) tại vòng tua 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 7.500 vòng/phút. Với thông số này, xe đủ mạnh để di chuyển linh hoạt trong đô thị và giữ tốc độ ổn định trên cao tốc hay đường đèo.

Honda NX400 sử dụng hộp số 6 cấp, tích hợp ly hợp Assist & Slipper giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng khóa bánh khi dồn số gấp, giảm tải cho hệ thống phanh.

Xe cũng sử dụng màn hình màu TFT.

Honda Nhật Bản cho biết rằng NX400 có mức tiêu thụ nhiên liệu theo điều kiện lý tưởng (60 km/h chở hai người) đạt 41.0 km/L; trong khi đó, nếu tính theo chu trình WMTC thực tế thì con số là 28.1 km/L (chở một người).

Với dung tích bình xăng 17L, xe có thể di chuyển khoảng 470 km trong điều kiện tiết kiệm – một con số phù hợp cho phượt thủ hoặc người di chuyển liên tỉnh thường xuyên.

Honda NX400 cũng có phanh đĩa đôi tương tự NX500.

Về an toàn, Honda NX400 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả hai bánh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp duy trì độ bám trên mặt đường trơn trượt. Bên cạnh đó là các tính năng hỗ trợ như khóa chống trộm H.I.S.S, đèn cảnh báo dừng khẩn cấp và móc treo hành lý tích hợp trên khung xe.

Xe sử dụng mâm 19 inch ở bánh trước và 17 inch ở bánh sau; phanh trước là dạng đĩa đôi thủy lực, phanh sau đĩa đơn, đảm bảo khả năng dừng ổn định khi tải trọng lớn hoặc di chuyển với tốc độ cao.

Honda NX400 có vẻ không được bán rộng rãi như NX500.

Hiện nay, Honda Việt Nam đang phân phối chính hãng mẫu NX500 với giá tham khảo hơn 194 triệu đồng. So sánh nhanh, thông số của Honda NX400 có rất ít khác biệt so với NX500; do vậy, nếu xe được đưa về với giá nêu trên, đây sẽ là một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc so với xe chính hãng.

Tuy nhiên, điều cần nhắc tới là đơn vị nhập khẩu dường như chỉ đang thăm dò phản ứng của người tiêu dùng về mẫu xe này; hiện chưa có thông tin chính thức khẳng định NX400 sẽ được đưa về VIệt Nam.

So sánh thông số kỹ thuật: Honda NX400 (Nhật Bản) và Honda NX500 (Việt Nam)