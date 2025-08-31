Đại lý báo nhận cọc E-Class thế hệ mới: Ra mắt tháng 10 tới, lắp ráp trong nước, 3 phiên bản, giá tăng nhẹ, có trang bị xịn hơn cả S-Class

Một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt hàng E-Class 2025, đồng thời cho biết mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường vào đầu tháng 10 tới đây.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ tiếp theo sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ đại lý, E-Class 2025 tại Việt Nam tiếp tục được lắp ráp trong nước. Xe sẽ 3 phiên bản bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG. Về giá bán, nguồn tin này nhận định sẽ tăng nhẹ so với hiện nay. Trên thị trường, E-Class tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, gồm E 180 giá 2,09 tỷ đồng; E 200 Exclusive giá 2,39 tỷ đồng và E 300 AMG giá 2,95 tỷ đồng.

Trước đó, 1 chiếc E-Class thế hệ mới đã bị bắt gặp tại Trung tâm kiểm định khí thải Hà Nội từ năm ngoái. Những hình ảnh cho thấy xe có bokydit AMG Line, mâm xe đa chấu, lưới tản nhiệt dạng kim cương, đèn hậu LED mô phỏng logo Ngôi sao 3 cánh.

Chiếc E-Class thế hệ mới từng xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Mercedes-Benz E-Class 2025 là thế hệ tiếp theo của mẫu sedan hạng sang cỡ trung này, mang mã hiệu W214. Ở thế hệ mới, E-Class 2024 có vóc dạng tròn trịa rất giống với "đàn anh" S-Class. Lưới tản nhiệt của mẫu xe này giờ đây đã có dải đèn LED bao quanh viền có thể phát sáng vào ban đêm. Trong khi đó, cụm đèn hậu có họa tiết logo của hãng rất độc đáo giúp xe càng dễ nhận diện từ xa trong điều kiện trời tối.

Theo chia sẻ của đại lý, phiên bản E 300 AMG sẽ được trang bị màn hình Superscreen cỡ lớn. Điểm nhấn là việc vị trí phía trước ghế phụ có thêm màn hình 12,3 inch, bên cạnh màn hình sau vô-lăng 12,3 inch và màn hình trung tâm 17,7 inch. Trong khi đó, 2 phiên bản E 200 chỉ có 2 màn hình, không có màn ở trước ghế phụ. Như vậy, E 300 AMG thậm chí còn được trang bị màn hình cao cấp hơn trên đàn anh S-Class.

E 300 AMG mới sẽ có cụm màn hình Superscreen với điểm nhấn là màn hình thứ 3 ở vị trí phía trước ghế phụ. Ảnh: MXH

Về vận hành, nhiều khả năng E-Class 2025 tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản E 200 Avantgarde và E 200 Exclusive sử dụng máy xăng I4 2.0L mạnh 204 mã lực, 320Nm. Phiên bản E 300 AMG vẫn trang bị máy xăng I4 2.0L nhưng có công suất và mô-men xoắn lớn hơn ở mức 258 mã lực, 400Nm. Ngoài ra, các phiên bản này sẽ vẫn được trang bị thêm bộ pin 48V đóng vai trò máy phát của hệ truyền động mild-hybrod. Hộp số loại tự động 9 cấp 9G-Tronic.

Một số hình ảnh Mercedes-Benz E-Class 2025 tại nước ngoài: