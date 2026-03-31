Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19 BA.3.2

Theo báo cáo của cơ quan y tế và phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc), ca nhiễm là một bé gái 10 tuổi, quốc tịch Singapore, nhập cảnh ngày 14/3 qua sân bay quốc tế Đào Viên với triệu chứng sốt 38,5oC. Bé gái đã rời Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 20/3. Ca dương tính với biến thể BA.3.2 này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng địa phương.

Trong thời gian lưu trú tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 14 - 20/3, bé gái chủ yếu ở tại thành phố Đài Bắc. Trước đó 14 ngày, bé gái sinh sống cùng gia đình tại Singapore. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong 12 tháng qua, bé gái chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.3.2 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Đài Loan (Trung Quốc). Giới chức y tế Đài Loan cho rằng hiện chưa cần áp dụng các biện pháp phòng dịch đặc biệt đối với biến thể BA.3.2, song sẽ tiếp tục tăng cường giám sát tại cửa khẩu.

Biến thể BA.3.2 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được WHO xếp vào nhóm "biến thể cần theo dõi" từ tháng 12/2025 (Ảnh minh họa: iStock)



Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các loại vaccine hiện có vẫn duy trì hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ chuyển nặng do biến thể BA.3.2 gây ra. Biến thể này đã được WHO xếp vào nhóm "biến thể cần theo dõi" từ tháng 12/2025. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy biến thể BA.3.2 gây ra sự gia tăng đáng kể về khả năng lây truyền hoặc nguy cơ mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh mãn tính, được khuyến cáo nên tiêm vaccine COVID-19.

Trước sự lan truyền các biến thể phụ mới, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang tại nơi đông người, rửa tay thường xuyên, theo dõi sức khỏe và đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ. Việc tiêm vaccine đầy đủ và tiêm nhắc lại, đặc biệt đối với nhóm nguy cơ cao, vẫn được coi là biện pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế gia tăng, nguy cơ xuất hiện và xâm nhập các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn hiện hữu. Do đó, cần duy trì hệ thống giám sát dịch tễ hiệu quả, kết hợp các biện pháp phòng ngừa chủ động để kiểm soát dịch bệnh.