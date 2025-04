ĐẠI LỄ 30/4: Lịch trình DIỄU BINH, DIỄU HÀNH; điểm trông giữ xe; các tuyến đường bị cấm tại TPHCM và lộ trình thay thế

Từ 6.30' ngày 30/4: Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30/4, TPHCM sẽ tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, lực lượng diễu binh, diễu hành chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết.

Các tuyến đường đoàn đi qua đều có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi.

Theo Ban Tổ chức, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4/2025, cùng thời điểm với lễ kỉ niệm.

Bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết.

Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn.

Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội.

Chi tiết 4 hướng diễu binh, diễu hành

Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn.

Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng.

Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.

Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.

Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó sẽ có không quân bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

Tại khu vực đặt pháo luôn có cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thay phiên nhau canh gác

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trước đó, ngày 2/4, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Theo đó, lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM tổ chức, diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 30/4.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, HTV và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

Địa điểm tổ chức tại tuyến đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường trung tâm TPHCM.

Chương trình Lễ kỷ niệm gồm: Chương trình nghệ thuật, Nghi lễ Chào cờ, Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đại diện Cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam; chương trình diễu binh - diễu hành và thả chim bồ câu.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động kỷ niệm trọng tâm do TPHCM chỉ đạo thực hiện gồm: lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ vào 8 giờ ngày 29/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Lạc Cảnh, Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TPHCM (huyện Củ Chi), Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

TPHCM cũng tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, người có công với nước, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các lực lượng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975.

TPHCM tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước các cấp, các ngành; Hội thảo thành phố về thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM; chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM sau ngày thống nhất đất nước; bắn pháo hoa vào tối 30/4…

Dự kiến ngày 17/4, TPHCM phối hợp các bộ, ngành tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia. Đồng thời tổ chức triển lãm ảnh Tự hào một dải biên cương; chương trình cầu truyền hình Bản trường ca hòa bình; chương trình nghệ thuật ngoài trời Đất nước trọn niềm vui; cầu truyền hình cấp quốc gia Vang mãi khúc khải hoàn…

Các sự kiện chào mừng Đại lễ 30/4 tại TPHCM

Đồ họa Báo SGGP

Dự kiến hơn 13.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8 giờ sáng ngày 30-4 tại TP Hồ Chí Minh.

Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành sẽ do Thành phố đảm nhiệm.

Cụ thể, ngoài 11 khối diễu hành theo hướng dẫn của Trung ương, TP Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung thêm khối người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát thực tế và thống nhất dự thảo về chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trên tuyến đường Lê Duẩn (quận 1).

Trong chương trình có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Không quân bay chào mừng; diễu hành xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày thống nhất đất nước…

TPHCM: Cấm nhiều tuyến đường từ 3 giờ sáng 27/4 phục vụ tổng duyệt Đại lễ 30/4

Thông tin do Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM công bố ngày 26-4. Dự phòng, kế hoạch có thể kéo dài đến ngày 28-4 với khung giờ tương tự.

Cấm lưu thông toàn bộ người và phương tiện

Phạm vi điều chỉnh tập trung tại trung tâm quận 1, một phần quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức. Các tuyến đường sẽ bị cấm hoàn toàn người và phương tiện (gồm ô tô và xe máy), đồng thời cấm dừng, đỗ xe:

- Cầu Ba Son: Hướng từ TP Thủ Đức qua quận 1, từ Ngã ba đường D6 và đường R12.

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

- Đường Đinh Tiên Hoàng: Từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lê Duẩn.

- Đường Tôn Đức Thắng: Từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu xe trước số nhà 37 Tôn Đức Thắng.

- Đường Mạc Đĩnh Chi: Từ đường Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Du.

- Đường Hai Bà Trưng: Từ đường Võ Văn Tần đến đường Lý Tự Trọng.

- Đường Phạm Ngọc Thạch: Từ Vòng xoay Hồ Con Rùa đến Nhà thờ Đức Bà.

- Đường Pasteur: Từ đường Võ Văn Tần đến đường Lý Tự Trọng.

- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Từ đường Võ Văn Tần đến đường Lý Tự Trọng.

- Đường Trương Định: Từ đường Võ Văn Tần đến đường Lý Tự Trọng.

- Đường Nguyễn Du: Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Cách Mạng Tháng 8.

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Cách Mạng Tháng 8.

- Các tuyến đường nằm trong vành đai giới hạn cũng chịu ảnh hưởng, bao gồm: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi...

Thời gian cấm và hạn chế giao thông từ 3 giờ đến 12 giờ sáng ngày 27/4 và dự phòng là ngày 28/4 với khung giờ tương tự.

Lực lượng và phương tiện có phù hiệu phục vụ công tác tổ chức mới được phép lưu thông. Người dân, cán bộ cần đi lại trong khu vực này phải có giấy tờ tùy thân, liên hệ công an phường để được hướng dẫn.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn lộ trình thay thế

Để tránh ùn tắc, PC08 đề xuất nhiều hướng lưu thông thay thế từ các khu vực TP Thủ Đức, Bình Thạnh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ vào trung tâm TPHCM và ngược lại:

- Hướng từ TP Thủ Đức đi các quận 1, 5, 6, 10, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh

+ Lộ trình 1: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – đi quận 5, quận 6, huyện Bình Chánh.

+ Lộ trình 2: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Trần Đình Xu (hoặc Nguyễn Văn Cừ) – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – đi quận 10, quận Tân Bình.

+ Lộ trình 3: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn– Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.

+ Lộ trình 4: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Vòng xoay Hàng Xanh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn.

+ Lộ trình 5: Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Ngân – Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng – Hồng Hà – Trường Sơn – vào sân bay Tân Sơn Nhất hoặc tiếp tục Trường Sơn – Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng – Xuân Diệu – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Lạc Long Quân – tiếp đi các hướng.

- Hướng từ quận Bình Thạnh sang các quận: 10, 11, 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

+ Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Vòng xoay Công trường Dân Chủ - 3 Tháng 2.

+ Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Vòng xoay Lăng Cha Cả – đi các hướng.

- Hướng từ huyện Củ Chi, quận 12, Tân Bình sang các quận: Bình Thạnh, 4, 6, 7, 10, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, TP Thủ Đức.

+ Lộ trình 1: Lê Quang Đạo – rẽ phải Lê Đức Anh hoặc rẽ trái Đỗ Mười – đi các hướng

+ Lộ trình 2: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.

+ Lộ trình 3: Lê Quang Đạo – Trường Chinh –Cách mạng tháng Tám– Vòng xoay Dân Chủ – 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Nguyễn Văn Cừ – Dương Bá Trạc – cầu Him Lam – đi Quận 4, 7, Huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

+ Lộ trình 4: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng– Châu Văn Liêm – đi quận 6, quận 10.

+ Lộ trình 5: Trường Chinh – Cách mạng tháng Tám– 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – hầm vượt Sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ đi TP Thủ Đức.

+ Lộ trình 6: Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – đi TP Thủ Đức hoặc Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – đi TP Thủ Đức.

- Hướng từ các quận 4, 7 đi huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Tân Bình.

+ Lộ trình 1: Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 1 (hoặc cầu Tân Thuận 2) – Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo –Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Trường Chinh –Lê Quang Đạo.

+ Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập – cầu Him Lam – cầu Kênh Xáng – Dương Bá Trạc – Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã 7 – 3 Tháng 2 – Vòng xoay Dân Chủ – Cách mạng tháng Tám– Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh –Lê Quang Đạo.

+ Lộ trình 3: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – đi quận Tân Bình (sân bay Tân Sơn Nhất).

+ Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ – Khánh Hội – đi thẳng rẽ trái Bến Vân Đồn – cầu Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2.

Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông.

Người dân có thể theo dõi lễ tổng duyệt và Đại lễ 30-4 qua truyền hình, màn hình LED đặt tại các điểm công cộng hoặc trên các nền tảng mạng xã hội. Các phương tiện công cộng như xe buýt, metro được khuyến khích sử dụng nếu di chuyển vào khu vực trung tâm.

Những điểm giữ xe ở trung tâm TPHCM phục vụ người dân dự lễ 30/4

Nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham dự các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), UBND TPHCM đã bố trí nhiều điểm giữ xe tập trung quanh khu vực tổ chức đại lễ, đặc biệt là khu vực quận 1, khu trung tâm thành phố.

Theo đó, các điểm gửi xe chính thức bao gồm:

- Công viên 23-9 (khu B) tiếp nhận lượng lớn xe máy, thuận tiện cho người dân di chuyển bộ đến khu vực đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà.

- Công viên Tao Đàn cổng Nguyễn Thị Minh Khai và cổng Nguyễn Du mở rộng bãi giữ xe.

- Sân vận động Tao Đàn giữ xe máy và ô tô nhỏ.

- Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1) giữ xe máy.

- Bãi xe tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng) nhận gửi xe ô tô, xe máy.

- Bãi xe tại Nhà Văn hóa Thanh Niên giữ xe dành cho khách tham dự các hoạt động chính tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

- Công viên Lê Văn Tám bố trí khu vực gửi xe rộng rãi, thuận tiện kết nối các tuyến đường trung tâm.

- Sân Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5) giữ xe máy và một số ô tô cá nhân.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza cũng phối hợp tăng cường giữ xe cho khách.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM cùng các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ hướng dẫn người dân, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông hợp lý quanh khu vực các bãi giữ xe, tránh ùn tắc, tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho người dân tham gia lễ hội.

UBND TPHCM lưu ý người dân nên sắp xếp đến sớm, gửi xe đúng nơi quy định và giữ gìn an ninh, tài sản cá nhân, đồng thời chấp hành các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hình ảnh: Hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước