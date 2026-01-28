Sáng 28/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới cán bộ, đảng viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại TP Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; 48 điểm cầu cấp tỉnh; 3.555 điểm cầu cấp xã với tổng số gần 260.000 đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản.

Theo “Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ”, Đại hội diễn ra từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với phiên trù bị ngày 19/01/2026 và khai mạc chính thức ngày 20/01/2026.

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sâu sắc, dân chủ và thông qua các văn kiện quan trọng, phản ánh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện mang tính khái quát cao, kết tinh lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh điểm mới, đột phá để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy nhân dân làm trung tâm, then chốt là xây dựng Đảng vững mạnh, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thông báo cũng thông tin, về Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử Ủy viên chính thức với 199 đồng chí, bầu được 180 đồng chí; thông qua danh sách bầu và bầu 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí (10 đồng chí tái cử và 9 đồng chí lần đầu tham gia). Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV . Ban Bí thư gồm một số đồng chí từ Bộ Chính trị và 3 đồng chí do Trung ương bầu, đảm bảo cơ cấu tinh gọn, hiệu quả. Ban Chấp hành Trung ương cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV gồm 23 đồng chí. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Đại hội đã thảo luận, thông qua những chủ trương, quyết sách lớn

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nêu, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh mới, yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần quán triệt sâu sắc tinh thần không chỉ đưa thông tin một chiều mà phải tăng cường lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Khẳng định ý nghĩa và tầm vóc của Đại hội XIV, ông Phạm Tất Thắng cho biết, Đại hội đã thảo luận, thông qua những chủ trương, quyết sách lớn, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhằm xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm những đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, năng lực để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân.

Ông Thắng nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai.