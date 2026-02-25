Đại hội dọn nhà sau Tết: Người miền Tây "khổ" nhất Việt Nam

Mỗi mùa Tết, dọn nhà gần như trở thành một "đặc sản" không thể thiếu. Bởi việc lau dọn, sắp xếp lại không gian sống trước thềm năm mới luôn được xem như cách gột bỏ điều cũ kỹ, đón chào khởi đầu tươi mới. Từng góc nhà được chăm chút, từng món đồ được làm sạch, không chỉ để đẹp hơn mà còn gửi gắm mong ước về một năm hanh thông, đủ đầy.

Và nếu "đại hội" dọn nhà trước Tết rộn ràng bao nhiêu thì công cuộc dọn dẹp sau Tết cũng tất bật chẳng kém. Trước Tết là trang hoàng lung linh, treo đèn kết hoa, dựng đào, chưng mai, bày biện đủ loại phụ kiện rực rỡ. Sau Tết lại là một hành trình ngược lại: tháo xuống từng dây trang trí, cất đèn lồng, dọn dẹp hoa tàn, xử lý cây cảnh. Mọi thứ từng khiến ngôi nhà bừng sáng ngày xuân giờ cần được sắp xếp gọn gàng để trả lại nhịp sống thường nhật.

Nhiều người đùa vui rằng, nói về độ "vất vả" và "khổ nhất" thì người miền Tây chắc thuộc top đầu. Bởi trước Tết, nhà cửa được người miền Tây trang hoàng rực rỡ hết mức có thể, từ cổng vào đến phòng khách đều phủ kín sắc hoa, tiểu cảnh, đèn nháy. Chính vì thế, sau Tết lại càng có nhiều thứ để thu dọn.

Công cuộc dọn nhà sau Tết rộn ràng y hệt thời điểm trước Tết

Trung bình người miền Tây dọn nhà sau Tết: từ cổng, sân vườn đến từng góc trong nhà đều phải sắp xếp lại. Vì trước Tết trang hoàng quá rực rỡ, lung linh nên sau Tết cũng tất bật hơn nhiều so với các gia đình khác

Người miền Tây ăn Tết hoành tráng, sau Tết dọn nhà "ná thở"

Nếu chưa hình dung được mức độ trang hoàng Tết của người miền Tây thì có thể tóm gọn trong câu nói: không chấn động đời không nể. Từ cổng vào tới sân vườn, đèn LED giăng kín lối, đèn lồng treo dọc hiên nhà, tiểu cảnh hoa lá phủ khắp không gian. Những món đồ này chỉ xuất hiện vào dịp lễ Tết nên qua mùng là phải tháo xuống, lau dọn, cất giữ chờ năm sau. Bởi vậy người ta mới hay đùa rằng người miền Tây dọn nhà sau Tết "vất vả" nhất, nhưng cái vất vả ấy lại đi kèm tiếng cười rôm rả, không khí vẫn vui tung trời như chưa hết xuân.

Lời khuyên khi dọn nhà sau Tết

Sau Tết, khi bắt tay vào dọn nhà, chị em nên làm theo từng bước để vừa gọn gàng vừa tiết kiệm thời gian. Trước hết, phân loại toàn bộ đồ trang trí như đèn LED, đèn lồng, dây treo, tiểu cảnh… Món nào còn dùng tốt thì lau sạch, phơi khô rồi cất vào hộp riêng có ghi chú để năm sau lấy ra cho tiện. Những đồ đã hỏng, phai màu hoặc in sẵn năm như Tết 2026, Tết Bính Ngọ… thì nên mạnh dạn bỏ, tránh giữ lại vừa chật nhà vừa không còn phù hợp mùa sau.

Với hoa khô, cành đào, mai giả hay bao lì xì thừa, nên sắp xếp gọn theo từng nhóm để dễ kiểm tra. Đừng quên lau bụi bàn thờ, kệ tủ, thay nước bình hoa và giặt rèm cửa vì sau nhiều ngày tụ họp, bụi bẩn dễ tích lại. Làm từng chút một, vừa dọn vừa bỏ bớt đồ không cần thiết, không gian sẽ thoáng đãng hơn và mình cũng nhẹ đầu để bắt đầu năm mới gọn gàng, suôn sẻ.