Tại cuộc họp báo trước đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhân dân rất trông đợi vào Đại hội XIV về những quyết sách chiến lược để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu: 100 năm thành lập Đảng và 100 thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Đây chính là thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước vọng của toàn dân tộc để đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ thông điệp này, nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phải kiên định tinh thần này, với các mục tiêu, nguyên tắc, đường lối kế thừa và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn mới, chúng ta tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới. Mục tiêu rất rõ ràng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII. Ảnh: Như Ý

Hiện thực khát vọng phát triển của dân tộc

Trò chuyện với Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chia sẻ, cách đây 40 năm, tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, để đưa đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu và khủng hoảng kinh tế - xã hội do hậu quả của chiến tranh, cấm vận và cơ chế quản lý cũ, Đảng đã dũng cảm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, đổi mới tư duy, đề ra đường lối đổi mới, trước hết là đổi mới về kinh tế.

Nhờ đó, đất nước không chỉ vượt qua khủng hoảng, xóa đói, giảm nghèo mà còn nhanh chóng vươn lên, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và mới đây là thu nhập trung bình cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như ngày nay.

“Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu”. Tổng Bí thư Tô Lâm

Sau chặng đường 40 năm đổi mới, theo ông Phúc, đất nước đang đứng trước thời khắc lịch sử, chuyển sang kỷ nguyên phát triển mới.

“Mặc dù, những thành tựu mà đất nước đạt được 40 năm qua nói chung là rất to lớn, nhưng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thể chế vẫn còn là điểm nghẽn của phát triển, nền kinh tế chưa thật sự có chất lượng cao và bền vững, vẫn còn nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình, điều kiện sống của người dân ở một số vùng còn rất nhiều thiếu thốn, bất cập.

So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trình độ phát triển của nước ta vẫn còn khoảng cách”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc nói.

Tuổi trẻ Việt Nam Ảnh: Dương Triều

Trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Đặc biệt, những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 trong đó có trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang đem đến cơ hội mới và to lớn cho các nước đang phát triển như Việt Nam có thể đi tắt đón đầu, vươn lên vượt bậc. Trong bối cảnh đó, theo ông Nguyễn Văn Phúc, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng, tiến hành những đột phá có tính cách mạng.

“Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1/2026 chính là thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, hướng tới mục tiêu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây chính là cam kết, là lời thề thiêng liêng, là trách nhiệm chính trị cao nhất của Đảng trước Nhân dân, đồng thời là khát vọng phát triển của cả Dân tộc Việt Nam”, ông Phúc nói và bày tỏ tin tưởng vào thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhân sự vào Trung ương phải đủ đức và tài

TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng, Đại hội XIV là một thời điểm có tính lịch sử đối với cả dân tộc Việt Nam. Đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lãnh đạo, sẽ đem lại được hiệu quả to lớn cho phát triển đất nước. Ông Chức nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã hội tụ đủ thế và lực để phát triển mạnh mẽ hơn.

Năm 2025, Việt Nam đạt được những thành tích nổi bật, thành tựu lớn mà bạn bè thế giới cũng phải nể phục, như xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của thương mại Việt Nam khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930,05 tỷ USD. Rồi nền kinh tế tăng trưởng hơn 8%; nhiều công trình, dự án lớn về kết cấu hạ tầng hoàn thành hoặc đang gấp rút triển khai ...

“Tất cả những điều đó là tín hiệu của việc chúng ta đang “trỗi dậy”, đang vươn mình”, ông Chức nói, đồng thời cho rằng, ở thời điểm lịch sử này, mọi cán bộ phải nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, thực hiện đúng như nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng ta, là tất cả là vì dân, dân là gốc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết, Việt Nam bước vào đổi mới từ Đại hội VI năm 1986. Theo ông Túc, thời điểm tháng 5 năm 1985, lạm phát ở mức hơn 700%, khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng.

“Thời điểm đó, đúng như các đồng chí lãnh đạo nói, không đổi mới thì chết”, ông Túc nhớ lại. Qua 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Chính do đổi mới, đất nước mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Các chuyên gia khẳng định, qua 40 năm đổi mới, đất nước đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặt nền tảng phát triển cho đất nước. Ảnh: Như Ý

Nhận định về Đại hội XIV của Đảng, ông Túc khẳng định, công tác chuẩn bị rất bài bản, đặc biệt trong công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; xây dựng các nghị quyết chiến lược; công bố dự thảo các báo cáo để lấy ý kiến nhân dân…

Để bước vào kỷ nguyên vươn mình, Đại hội XIV phải đảm bảo nhân sự vào Trung ương phải thật sự là cán bộ cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có đủ đức, đủ tài. Thời gian qua, công tác cán bộ đã làm rất tốt, dù vẫn có những trường hợp bị xử lý kỷ luật.

“Công tác nhân sự cần làm thận trọng hơn. Chúng ta đã bố trí các bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, rồi mở rộng ra một số chức danh khác như chủ tịch UBND tỉnh, chánh Thanh tra…”, ông Túc nói, đồng thời nhấn mạnh, rất tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ đạt kết quả tốt.

“Chúng ta đặt mục tiêu tiến nhanh, tiến mạnh, nhưng phải tiến vững chắc. Làm kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một quá trình, qua từng bước, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vì đây là việc chưa có tiền lệ”.