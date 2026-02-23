Đại gia Xuân Trường đằng sau loạt công trình tâm linh hút khách mỗi dịp Tết: Vừa tăng vốn DN lên gấp 10 lần, đề xuất xây sân bay Ninh Bình, mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quần thể chùa Bái Đính – Tràng An hay khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao từ nhiều năm nay đã trở thành những địa điểm tâm linh thu hút du khách thập phương ghé thăm.

Cụ thể, ﻿theo thống kê từ Sở du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chùa Bái Đính đón hơn 70.000 lượt khách, Tràng An đón 25.000 lượt khách.

Chùa Bái Đính

Chủ đầu tư của những khu du lịch tâm linh như chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính... là công ty Xây dựng Xuân Trường - doanh nghiệp gắn liền với ông Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1964), người còn được gọi là với cái tên đại gia Xuân Trường. Xuân Trường là doanh nghiệp tư nhân chuyên ngành xây dựng cơ bản được thành lập theo quyết định năm 1993 của UBND tỉnh Ninh Bình.



Trụ sở của đơn vị này năm tại số 16 đường Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ doanh nghiệp. Tháng 7/2025, công ty vừa tăng vốn gấp 10 lần, từ 1.500 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.



Ngoài công ty xây dựng Xuân Trường, ông Nguyễn Văn Trường còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Bia Ninh Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Du lịch Hoa Lư. Dù là người đứng sau rất nhiều công trình, siêu dự án nhưng ông Trường rất ít khi xuất hiện và trả lời truyền thông.



Công trình đình đám nhất của Xây dựng Xuân Trường là khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Công trình này khởi công năm 2006, riêng Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam được xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á...

Quần thể chùa Tam Chúc

Ngoài ra, Xuân Trường còn là chủ đầu tư nhiều dự án là các khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng); Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 15.000 tỷ đồng; Tam Chúc (Hà Nam cũ) 11.000 tỷ đồng,…

Năm 2022, Xuân Trường đề xuất xin được triển khai dự án "Xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa" với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng tại Hưng Yên.



Dự kiến, tổng diện tích đất cho đề án là 1.874,8ha, chủ yếu khai thác khu đất ngoài bãi sông Hồng, không sử dụng đất trồng lúa. Trong đó, khu quần thể Phố Hiến xưa có quy mô 511,3ha, để phục dựng khoảng 3.000 nhà cổ, trung tâm tâm linh tín ngưỡng, đình thờ tổ nghiệp trên mặt nước, trung tâm hội nghị, lễ hội cho doanh nhân…



Ngoài ra, tại Hải Dương cũ , Xuân Trường cũng đề xuất đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Chủ của dự án cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với thời gian 10 năm vào khu du lịch này.﻿

Không chỉ dừng lại ở các siêu dự án tâm linh, trong mảng hạ tầng, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường còn là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án hạ tầng giao thông như quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối thành phố Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án Cao Bồ - Mai Sơn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020),...

Đồng thời, Xây dựng Xuân Trường đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất được đầu tư mở rộng một số đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP).﻿

Theo đề xuất, tổng chiều dài các đoạn tuyến đề nghị đầu tư là 415 km, tổng mức đầu tư khoảng 59.632 tỷ đồng. Phương án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, không xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Có 9 dự án thành phần nằm trong đề xuất, gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Bùng – Vạn Ninh, và Vạn Ninh – Cam Lộ. Các đoạn này hiện có quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 17 m, được đề xuất nâng cấp lên 6 làn xe.

﻿Trong năm 2025, tại tỉnh Ninh Bình, Xuân Trường đã đề xuất kế hoạch đầu tư quy mô lớn với loạt công trình hạ tầng gồm: một sân bay quốc tế dự kiến đặt tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ), hai tuyến đường trục chính có quy mô 8 làn xe, nối từ di sản Tràng An – Bái Đính tới thành phố Nam Định và Phủ Lý cũ và chín cây cầu vượt sông Đáy và sông Hoàng Long.

Về dự án sân bay, cuối năm ngoái, UBND tỉnh Ninh Bình đã gửi Thủ tướng Chính phủ tờ trình về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. ﻿

Theo UBND tỉnh, dự án được nghiên cứu tại 5 vị trí trên địa bàn, trong đó vị trí đề xuất lựa chọn nằm tại các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Đây là khu vực kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế – du lịch lân cận: cách phường Phủ Lý khoảng 7 km, cách phường Nam Định 21 km, cách trung tâm tỉnh Ninh Bình 30 km, cách chùa Tam Chúc 19 km, khu du lịch Bái Đính – Tràng An 30 km và trung tâm tỉnh Hưng Yên 15 km.

Cảng sẽ được định hướng cất hạ cánh theo trục Tây Bắc – Đông Nam, với hai đường băng dài 3.800 m và 3.200 m. Diện tích quy hoạch khoảng 664 ha, gồm 460 ha khu bay, 189 ha khu hàng không dân dụng, 15 ha khu quân sự và 1 ha bố trí đài VOR/DME. Dự kiến dự án khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác từ năm 2029.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 23.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng nhưng chưa tính lãi vay. Cơ cấu vốn thực hiện dự kiến theo phương thức PPP nhằm giảm áp lực cho ngân sách, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng hơn 45%, còn lại gần 55% do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.