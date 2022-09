Vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường đã có đề xuất xin được triển khai dự án "Xây dựng và phục dựng Phố Hiến xưa" với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 25.000 tỷ đồng. Dự kiến, tổng diện tích đất cho đề án là 1.874,8ha, chủ yếu khai thác khu đất ngoài bãi sông Hồng, không sử dụng đất trồng lúa.

Trong đó, khu quần thể Phố Hiến xưa có quy mô 511,3ha, để phục dựng khoảng 3.000 nhà cổ, trung tâm tâm linh tín ngưỡng, đình thờ tổ nghiệp trên mặt nước, trung tâm hội nghị, lễ hội cho doanh nhân…

Đề xuất này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên nêu ra trong báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về việc cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Mục tiêu của dự án là nhằm khôi phục Phố Hiến xưa mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa, chỉnh trang không gian văn hóa, cảnh quan...

Phối cảnh phục dựng quần thể Phố Hiến xưa theo đề xuất của doanh nghiệp - Ảnh: N.K.

Đáng chú ý, trong hồ sơ xin đề xuất, dự án này sẽ phục dựng những ngôi nhà cổ của Việt Nam, những ngôi nhà do thương nhân 12 nước châu Á xây dựng như Xiêm, Lữ Tống, Mã Lai, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản…Đồng thời, phục dựng sự hiện diện của các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan… để gợi nhớ về thương cảng Phố Hiến sầm uất nhất khi thương nhân quốc tế đến buôn bán.

Siêu dự án này không khiến nhiều người bất ngờ khi nó được đề xuất đầu tư bởi doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường – đơn vị vốn nổi tiếng với những công trình, dự án tâm linh chục nghìn tỷ đồng tại Việt Nam.

Tháng 11/2021, Công ty Xây dựng Xuân Trường của đại gia Xuân Trường đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và trình bày đề xuất quy hoạch khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long thành một khu du lịch tổng hợp tầm cỡ quốc gia.

Lãnh đạo TP Chí Linh và đại diện doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ đầu tư Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long

Theo đó, toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch có tổng diện tích khoảng 1.502ha, với tâm điểm là 3 ngọn tháp ở hồ Tam Tôn, nối với nhau bằng hệ thống đường ngâm dưới lòng hồ. Ngoài ra, ngôi chùa Thanh Long sẽ được xây dựng trên các đảo nổi trong lòng hồ để thu hút khách du lịch. Khi công trình được đưa vào sử dụng sẽ cải tạo mỹ quan khu vực, đặc biệt là điểm kết nối làm nổi bật khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đến tháng 4 năm nay, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã ký biên bản ghi nhớ với UBND TP. Chí Linh về việc nghiên cứu đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long. Doanh nghiệp cũng cam kết đầu tư gần 10.000 tỷ đồng với thời gian 10 năm vào khu du lịch này.

Như vậy chỉ trong giai đoạn 3 năm, doanh nghiệp của ‘đại gia’ Xuân Trường đã mạnh tay rót và lên kế hoạch tiếp tục chi hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư vào loạt siêu dự án ở các tỉnh phía Bắc.

Tuy nhiên không phải toàn bộ những công trình mà Xuân Trường đầu tư đều được tiến hành đúng như đề xuất. Tại Thái Nguyên, có hai dự án đáng chú ý là Dự án Chùa Tháp Phật Giáo lớn nhất thế giới; Cổng số 1 vào khu du lịch hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện, tổng vốn đầu tư 15 nghìn tỷ đồng.

Theo dự kiến ban đầu, phần thô của chùa Tháp phật sẽ được làm xong trong năm 2019, để đón khách vãn cảnh, bái phật và sẽ hoàn thành khu chùa Tháp trong vòng 10 năm (giai đoạn 2016 đến 2026). Tuy nhiên, doanh nghiệp đã phải xin tạm dừng để tính toán lại việc đầu tư.

Sau 2 năm khởi động dự án, đến tháng 1/2018, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có văn bản 246-KL/TU về việc… thực hiện dự án hạ tầng khu tâm linh hồ Núi Cốc. Theo đó, Tỉnh ủy cho phép Doanh nghiệp Xuân Trường được tạm dừng thực hiện dự án Khu Du lịch tâm linh hồ Núi Cốc sang giai đoạn sau năm 2020 và đến nay vẫn chưa có động thái mới.

Mô hình chùa Tháp dự kiến xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên

Chưa dừng lại ở các siêu dự án tâm linh, trong mảng hạ tầng, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường còn là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án hạ tầng giao thông như quốc lộ 1, quốc lộ 10 qua tỉnh Ninh Bình; cao tốc nối TP. Hạ Long đến cầu Bạch Đằng, tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua địa phận tỉnh Hà Nam, Hưng Yên…

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Xuân Trường là nhà thầu độc lập được lựa chọn để thi công dự án Cao Bồ - Mai Sơn với tổng mức đầu tư 1.607 tỷ đồng và đã hoàn thành vào năm 2021.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có tổng mức đầu tư 1.607 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp Xuân Trường do ông Nguyễn Văn Trường nổi tiếng với việc mạnh tay đầu tư khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) với tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng, ngoài ra còn đề xuất nhiều dự án là các khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng); Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 15.000 tỷ đồng; Tam Chúc (Hà Nam) 11.000 tỷ đồng,…

Khi đề xuất xây khu du lịch tâm linh Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội) với quy mô khoảng 1.000ha, tổng mức đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng, ông Xuân Trường đã chia sẻ trên Dân Việt: "Tôi đề xuất như thế, để bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào có tâm, có tầm đầu tư chứ không phải nhận cho mình.

Ý tưởng này là một phần trong dự án xây dựng tuyến đường tâm linh kết nối di sản có chiều dài khoảng hơn 100km, nối 10 di sản nổi tiếng của Việt Nam. Ở Việt Nam, chúng ta có nhiều địa danh, thắng cảnh được UNESCO xếp hạng nhưng lại chưa có con đường tâm linh nào kết nối các địa danh đó với nhau. Ý tưởng của tôi là xây dựng sơ đồ con đường tâm linh kết nối di sản".

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường là một trong nhiều công ty do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ, bên cạnh các công ty khác như Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, Khách sạn Hoa Lư, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An, khu du lịch hồ Đồng Chương ở Ninh Bình...