"Đại gia" V.League sắp chiêu mộ HLV danh tiếng: Từng giành 8 cúp quốc nội, vào bán kết giải châu Á

Theo nguồn tin của PV, CLB Ninh Bình đang mong muốn đưa HLV Chu Đình Nghiêm về cầm quân từ mùa giải 2026/27 tới. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, “đại gia” V.League quyết tâm đầu tư và kỳ vọng có một chiến lược gia có đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và thành tích để đua vô địch.

Mùa này, dù khởi đầu ấn tượng nhưng CLB Ninh Bình dần hụt hơi. Đội bóng này đánh mất ngôi đầu bảng, khiến HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo bị sa thải hồi đầu tháng 3 sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Dù mời HLV Vũ Tiến Thành từ HAGL ra Bắc để vực dậy tình hình, tuy nhiên cơ hội đua vô địch với CLB Ninh Bình mùa này gần như không còn. Với 34 điểm sau 18 vòng đấu, đội bóng này hiện kém đội đầu bảng CAHN tới 11 điểm, trong bối cảnh giải chỉ còn 8 vòng đấu.

CLB Ninh Bình được đầu tư lớn để lên hạng, nhưng vẫn cần thêm nhiều yếu tố để đủ sức đua vô địch V.League.

Với HLV Chu Đình Nghiêm, ông bắt đầu thành danh từ khi dẫn dắt CLB Hà Nội vào năm 2016. Dù chỉ là trợ lý lên “đóng thế” khi đội nhà khởi đầu bết bát và chỉ giành 1 điểm sau 5 vòng đầu, ông Nghiêm vẫn xuất sắc mang về chức vô địch V.League mùa đó.

Trong 5 năm tiếp theo, HLV quê Thanh Hóa có thêm 2 lần vô địch V.League, giành 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia. Tổng cộng, ông đã có được 8 danh hiệu quốc nội.

Cùng với đó, chiến lược gia này còn giúp CLB Hà Nội ghi đấu ấn đậm nét tại AFC Cup 2019 với thành tích lọt vào trận chung kết liên khu vực (tương đương vòng bán kết).

HLV Chu Đình Nghiêm thể hiện rõ tài thao lược tại V.League trong suối 10 năm qua.

Sau khi chia tay đội bóng Thủ đô, HLV Chu Đình Nghiêm được mời về dẫn dắt CLB Hải Phòng và ngay lập tức giúp đội bóng giành ngôi á quân V.League 2022. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng, bởi lực lượng của đội bóng đất Cảng không được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Dù vậy, nhờ vào tài thao lược của ông Nghiêm, CLB Hải Phòng luôn là đội bóng mang tới nhiều thú vị tại V.League những năm qua.

Dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm, những cầu thủ không quá nổi bật ở các đội bóng khác như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho, Lương Hoàng Nam… bất ngờ thi đấu ấn tượng. Có người còn nhờ thế mà được gọi lên ĐTQG.

Nhật Minh trưởng thành vượt bậc dưới sự chỉ dạy của HLV Chu Đình Nghiêm. Trung vệ này là trụ cột của U23 Việt Nam và vừa qua đã được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐTQG.

Đáng chú ý, CLB Ninh Bình không chỉ muốn chiêu mộ HLV Chu Đình Nghiêm mà còn đưa cả trò cưng của ông về đội. Đó là trung vệ Nguyễn Nhật Minh.

Không quá khi nói, đây là cầu thủ đã trưởng thành vượt bậc nhờ bàn tay rèn giũa của thầy Nghiêm, Nhật Minh vươn lên trở thành trụ cột hàng thủ CLB Hải Phòng, đồng thời đóng góp lớn tại U23 Việt Nam khi vô địch SEA Games 2025 và giành HCĐ giải U23 châu Á 2026.