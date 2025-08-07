Đại gia V.League rầm rộ "chiêu binh mãi mã", quyết giành ngôi vương

Câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel đã bổ sung đội hình, chuẩn bị cho V.League 2025/2026 với mục tiêu hướng đến ngôi vị cao nhất của mùa giải.

Paulo Tadeu Viana Martins hay còn được biết đến với tên Paulinho Curuá, là một tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ này cao 1m87, có lối chơi mạnh mẽ. HLV Velizar Popov thể hiện sự hài lòng với tân binh có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như Paulinho. Ông cho rằng: "Paulinho là mảnh ghép quan trọng của đội. Cậu ấy có khả năng thích nghi nhanh và phù hợp với triết lý chơi bóng của Thể Công – Viettel".

Damian Vũ Thanh An là một cầu thủ Việt kiều Ba Lan, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2003 này chơi ở hàng tiền vệ và có xu hướng chơi tấn công. Damian đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Ba Lan từ năm 16 tuổi. Tân binh cao 1m83 khẳng định: "Tôi luôn muốn được thi đấu ở Việt Nam và ngay ngày đầu tiên tôi đến với đại bản doanh của Thể Công – Viettel, tôi đã muốn gắn bó với câu lạc bộ, Tôi rất cảm ơn câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội này."

Kyle Colonna, cầu thủ cao 1m88, mang trong mình ba dòng máu Việt Nam – Hoa Kỳ - Ý được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng bên cạnh Bùi Tiến Dũng. "Tôi đặt hy vọng vào Kyle đặc biệt với những gì cậu ấy thể hiện trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Tôi mong Kyle sẽ cùng với Bùi Tiến Dũng tạo nên bức tường vững chắc phía trước khung thành." – HLV trưởng Velizar Popov nhận định.

Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sinh sống tại CH Séc và có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ cao 1m85 này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most, CH Séc và đã từng thử sức tại V.League trong mùa giải trước. Mùa giải này Dương Thanh Tùng được đăng ký là một nội binh. Với vị trí sở trường là tiền vệ công và tiền đạo, Dương Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức mạnh tấn công của đội bóng áo lính.