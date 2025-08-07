Ca ngợi tuyển Việt Nam, báo Indonesia than khó cho đội nhà trước trận đại chiến

Trong trận đấu diễn ra trên sân Lạch Tray, tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0.

Những phút đầu trận đấu, các cô gái áo đỏ đã làm người hâm mộ phấn khích khi dẫn trước 4-0 chỉ sau 17 phút. Các bàn thắng được ghi bởi Dương Thị Vân, Vạn Sự, Hải Yến và Nguyễn Thị Vạn. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục khẳng định sự áp đảo với hai bàn thắng do Trúc Hương và Thái Thị Thảo thực hiện.

Mặc dù có chiến thắng khủng khiếp này, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận vị trí thứ hai ở bảng A. Cả Việt Nam và Thái Lan đều có 3 điểm, nhưng Thái Lan tạm thời dẫn đầu nhờ vào hiệu số bàn thắng bại, sau khi họ có chiến thắng 7-0 trước Indonesia trong cùng ngày.

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Campuchia.

Truyền thông quốc tế cũng không ngừng ca ngợi màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam. Tờ Tribun News (Indonesia) viết: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận mở màn giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 thành công khi thắng thuyết phục với tỷ số 6-0." Họ nhận định rằng, gặp gỡ tuyển nữ Việt Nam là một thách thức lớn cho Indonesia, sau trận thua 0-7 trước Thái Lan. Tờ Thairath (Thái Lan) cũng đề cập rằng chiến thắng của Việt Nam thật ấn tượng, nhưng Thái Lan đã thắng với cách biệt lớn hơn và vẫn dẫn đầu bảng A.

Sau trận đấu, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho đội tuyển nữ Việt Nam, bày tỏ sự tự hào khi thành phố được chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu của AFF Cup. Theo lịch thi đấu, đội tuyển sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Indonesia vào lúc 19h30 ngày 9/8 tới. Nếu giành thêm 3 điểm, họ sẽ chính thức bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Trận "chung kết" của bảng giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 12/8, hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến hấp dẫn.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam mà còn tạo động lực cho cả đội trước những thử thách lớn hơn phía trước.