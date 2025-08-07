Sao tuyển Thái Lan không ngờ nổi với chiến thắng 7-0, gửi lời “tuyên chiến” tuyển Việt Nam

Ở trận mở màn giải vô địch nữ Đông Nam Á, tuyển Thái Lan đã giành kết quả mỹ mãn khi “đè bẹp” Indonesia 7 bàn không gỡ. Thành tích này giúp đội bóng xứ Chùa Vàng vượt qua chủ nhà Việt Nam để tạm đứng đầu bảng A sau lượt đầu tiên.

Sau trận đấu, HLV Futoshi Ikeda bên phía tuyển nữ Thái Lan cũng bày tỏ sự bất ngờ khi có thể thắng đậm Indonesia tới 7 bàn:

“Trận đấu này là trận đầu tiên của chúng tôi trong giải đấu này. Chúng tôi đã có sự khởi đầu thật sự tốt đẹp. Chúng tôi đã cố gắng tiến lên ngay từ đầu và dẫn trước sớm. Sau đó chúng tôi cố gắng tập trung trong suốt trận đấu.

Giải đấu này không nằm trong chương trình chính thức của FIFA. Chúng tôi vắng một số cầu thủ chơi ở nước ngoài, trong đó có cả một số cầu thủ chơi ở cúp C1 nữ châu Á. Trong khi đó, Indonesia cũng có nhiều cầu thủ tốt, họ đã gây ra nhiều vấn đề cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giành kết quả rất tốt. Đây là cơ hội tốt cho nhiều cầu thủ mới khẳng định sự trưởng thành ở tuyển Thái Lan”.

Tuyển Thái Lan có chiến thắng rất ấn tượng trước Indonesia.

Trong khi đó, Kanjanathat Poomsri – cầu thủ lập cú đúp vào lưới Indonesia, đã bày tỏ sự ngỡ ngàng với kết quả trận đấu:

“Hôm nay, tôi rất vui khi trở thành cầu thủ của trận đấu. Toàn đội đã hỗ trợ nhau rất tốt. Tất cả đều làm rất tốt. Tôi rất vui vì toàn đội ghi được nhiều bàn thắng.

Trước trận đấu, tôi tự tin rằng tuyển Thái Lan sẽ thắng, nhưng thú thật tôi không ngờ rằng chúng ta sẽ ghi được nhiều bàn thắng đến vậy”.

Chân sút này cũng gửi “chiến thư” tới tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu nhiều khả năng quyết định suất nhất bảng A: “Trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ rất quan trọng. Đó là trận đấu quan trọng và khó khăn nhất ở vòng bảng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giành chiến thắng để đứng đầu bảng”.

Theo lịch, tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp Campuchia vào chiều mai (9/8), sau đó gặp chủ nhà Việt Nam ngày 12/8.

Hiện ở đấu trường giải nữ Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội từng nhiều lần vô địch nhất (4 lần) trong khi tuyển nữ Việt Nam xếp thứ hai với 3 lần lên ngôi.