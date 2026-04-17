"Đại gia" V.League mời về HLV Hàn Quốc: Từng là chuyên gia của FIFA tại World Cup, vô địch Đông Nam Á

“Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã có cơ hội đồng hành trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đạt được những thành công lớn tại các giải đấu châu Á. Đó là niềm vinh dự lớn và là khoảnh khắc vô cùng quý giá trong sự nghiệp của tôi.

Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi sẽ làm tất cả để giúp CLB Ninh Bình trở thành nhà vô địch V.League”.

Đó là tuyên bố của HLV Bae Ji-won sau khi tới nhậm chức tại CLB Ninh Bình. Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa có buổi tập luyện đầu tiên cùng đội bóng mới vào ngày hôm qua (16/4).

Trước đó, CLB Ninh Bình đã sa thải HLV Gerard Albadalejo vào đầu tháng 3 sau 3 trận thua liên tiếp, dẫn đến việc đánh mất ngôi đầu bảng. Đội bóng này đưa ông Vũ Tiến Thành từ HAGL về nhằm vực dậy đội bóng, nhưng màn trình diện của đội cũng chưa được như mong đợi. Bởi vậy, ông Bae Ji-won được mời về và sẽ có trận ra mắt ở vòng 19 khi CLB Ninh Bình đón tiếp PVF-CAND trên sân nhà vào chiều mai (18/4).

HLV Bae Ji-won giữ ghế HLV trưởng, còn ông Vũ Tiến Thành chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật. (Ảnh: CLB Ninh Bình)

HLV Bae Ji-won là cái tên quen thuộc với nhiều người hâm mộ Việt Nam. Ông từng là trợ lý cho HLV Park Hang-seo tại ĐTQG và U23 Việt Nam với vai trò HLV thể lực trong giai đoạn 2017-2018. Loạt chiến tích vào chung kết giải U23 châu Á, giành hạng tư ASIAD và vô địch AFF Cup của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn này có sự đóng góp không nhỏ của HLV Bae Ji-won.

Trước đó, ông Bae bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1991, từng làm trợ lý ở nhiều đội bóng đá K-League và đội tuyển Hàn Quốc. Đáng chú ý, vào năm 2002, FIFA đã mời ông Bae Ji-won làm HLV thể lực cho các trọng tài tại kỳ World Cup mà Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng chủ nhà.

Năm 2005, vị HLV này có thời gian sang Anh làm việc tại đội U18 Bournemouth trong 1 năm. Sau đó, ông Bae Ji-won lần lượt làm việc ở nhiều đội bóng khác nhau ở Hàn Quốc và Thái Lan, trước khi được HLV Park Hang-seo mời về làm trợ lý.

Tới đầu năm 2019, HLV Bae Ji-won quyết định chia tay bóng đá Việt Nam để sang Hong Kong (Trung Quốc). Ông làm việc ở đây 3 năm, với vai trò HLV thể lực ở CLB Kitchee rồi CLB Eastern.

HLV Bae Ji-won đã có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam.

Đầu năm 2022, CLB Viettel đưa ông Bae trở lại Việt Nam. Ban đầu, chuyên gia người Hàn Quốc vẫn đảm nhận vị trí HLV thể lực, nhưng đến tháng 6 năm đó, ông được chọn để dẫn dắt Viettel tại AFC Cup 2022, rồi ít lâu sau chính thức lên thay ghế HLV trưởng của ông Trương Việt Hoàng. Dù vậy, ông cũng rời đi sau khi V.League 2022 khép lại.

Giờ đây sau hơn 3 năm, HLV Bae Ji-won một lần nữa trở lại Việt Nam. Việc tuyên bố muốn đưa CLB Ninh Bình lên ngôi tại V.League cho thấy kế hoạch dài hơi của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Khoảng cách 11 điểm khi giải đấu chỉ còn 8 vòng với đội đầu bảng CLB CAHN rất khó để san lấp. Vì thế, giai đoạn cuối mùa 2025/26 sẽ được coi như quãng thời gian để HLV Bae Ji-won chuẩn bị, sau đó hướng tới mục tiêu vô địch V.League ở mùa 2026/27.