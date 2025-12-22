Đại gia Việt có thể trở thành người duy nhất trên thế giới sở hữu chiếc McLaren 750S này: Gần 30 tỷ, màu sơn cực độc cần 260 giờ hoàn thiện

Điểm đặc biệt khiến chiếc McLaren 750S Spider trong bài viết có mức giá cao hơn đáng kể là do màu sơn ngoại thất với hiệu ứng Coriolis (hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian). Theo nhà sản xuất, màu sơn này mất hơn 260 giờ hoàn thiện bởi phân nhánh cá nhân hóa McLaren Special Operation (MSO).
Với hiệu ứng này, xe sử dụng màu đen ánh kim Sandstone Black làm chủ đạo, điểm xuyết là các mảng màu cam xen kẽ của 2 sắc cam gồm Sunburst Orange và Azores Orange.
McLaren 750S Spider là phiên bản facelift của mẫu 720S Spider từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu 750S nếu nhìn thoáng qua gần như không thay đổi. Tuy nhiên, bản nâng cấp này có tới 30% linh phụ kiện hoàn toàn mới để khiến xe vận hành tốt hơn. Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn giữ nguyên so với 720S. Điểm khác biệt nhất là cản trước giờ không được sơn màu tương phản hoặc để lộ vân sợi carbon như 720S, bởi McLaren 750S chỉ có duy nhất lựa chọn sơn đồng màu thân xe.
Bên trong nội thất, McLaren 750S vẫn giữ kiểu thiết kế cũ, nhưng đã bỏ đi dạng đồng hồ tốc độ có thể gập xuống. Hai núm điều chỉnh Active Aero vốn đặt ở gần màn hình trung tâm nay cũng chuyển sang ở bên viền đồng hồ tốc độ để có thể dễ thao tác khi lái xe hơn. Một bên chữ "P" chỉ công suất động cơ. Bên còn lại là "H" viết tắt của "Handling", tức khả năng vận hành của xe.
Khoang cabin của chiếc McLaren 750S Spider Coriolis Orange còn có một số chi tiết "qua tay" MSO như sọc kẻ cam ở viền lẫy số làm từ sợi carbon và trên vô-lăng.
Màn hình trung tâm của McLaren 750S tiếp tục là dạng đặt dọc, nhưng nay đã được tích hợp Apple CarPlay. Đây là mẫu McLaren đầu tiên được trang bị tiện ích kết nối này. Kế bên màn hình giải trí là 3 nút bấm Lauch, Aero (mở cánh gió) và 1 nút có logo McLaren được gọi là MCL (McLaren Control Launcher - Tính năng tăng tốc nhanh). Nút MCL là điểm mới trên 750S, có tác dụng để người lái truy cập nhanh các setting hộp số, hệ thống treo, động cơ hay chế độ Aero đã được lưu từ trước đó, thay vì phải vào từng menu cài đặt để chỉnh.
Khu vực bệ trung tâm có cụm chuyển số dạng nút bấm và các phím mở mui bằng điện. Xe có thể đóng/mở mui ngay cả khi di chuyển ở dưới vận tốc 50km/h. Xe không có số "P" bởi do cấu tạo của hộp số ly hợp kép nên khi cần đỗ, người lái chỉ cần đưa về số "N" và kéo phanh tay.
Ghế ngồi bọc Alcantara thể thao với logo tựa đầu và viền ghế màu cam đồng bộ với ngoại thất.
Một điều khá thú vị đó là McLaren 750S Spider có tổng cộng 2 khoang cốp chứa đồ, phù hợp cho những chuyến đi chơi dài ngày. Một khoang thông thường đặt ở phía trước đầu xe. Trong khi khoang còn lại là khu vực chứa mui xe. Hãng xe Anh Quốc cho phép người dùng có thể tận dụng khu vực này để đựng đồ trong khi mui xe đang đóng.