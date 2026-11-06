Đại gia trăm tỷ quê Đồng Tháp chạy show 3-4 tháng không nghỉ: Mua nhà giá 36 cây vàng, trả nợ trong vài tháng

Đại gia này có sự nghiệp rực rỡ đến mức chạy show kín lịch, 3-4 tháng không có lấy một ngày nghỉ.

Nhắc đến những giọng ca từng được khán giả miền Tây đặc biệt yêu thích vào thập niên 1990 và 2000, Lý Hải là cái tên để lại nhiều dấu ấn. Không chỉ sở hữu loạt ca khúc quen thuộc, nam ca sĩ còn có thời kỳ hoàng kim với lịch diễn dày đặc, liên tục xuất hiện tại các sân khấu từ Nam ra Bắc. Thành công trong âm nhạc cũng giúp anh có nguồn thu nhập đáng kể, từng mua được nhà trị giá 36 cây vàng khi sự nghiệp đang trên đà phát triển.

Nhắc đến những giọng ca từng được khán giả miền Tây đặc biệt yêu thích vào thập niên 1990 và 2000, Lý Hải là cái tên để lại nhiều dấu ấn

Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968 tại Mỹ Tho, Tiền Giang (hiện tại là tỉnh Đồng Tháp). Anh bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ năm 1987 khi theo học lớp diễn viên kịch tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau khi tốt nghiệp năm 1990, con đường diễn xuất không thuận lợi khiến anh có thời gian trở về quê, học nghề may theo mong muốn của gia đình. Đến năm 1993, Lý Hải quyết định trở lại TP.HCM, chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống của nam ca sĩ không hề dễ dàng. Anh từng biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, nhà hàng, vũ trường với mức thù lao khiêm tốn. Có thời điểm, Lý Hải phải nhận nhiều show trong một đêm để trang trải cuộc sống.

Lý Hải từng biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, nhà hàng, vũ trường với mức thù lao khiêm tốn

Năm 1993, bước ngoặt đầu tiên đến khi Lý Hải lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình với liên khúc Boys Boys Boys, Black In Black và Tarzan Boy. Màn trình diễn kết hợp giọng hát cùng vũ đạo sôi động giúp anh nhanh chóng được chú ý, trở thành gương mặt được nhiều tụ điểm ca nhạc săn đón. Với khả năng vừa hát vừa nhảy, Lý Hải còn được khán giả đặt biệt danh "Đôi chân vàng". Có thời điểm, nam ca sĩ nhận tới gần 20 show trong một đêm, trở thành cái tên đắt khách tại các sân khấu ca nhạc.

Sự nghiệp của Lý Hải bước vào giai đoạn thuận lợi khi tên tuổi ngày càng được biết đến rộng rãi. Nam ca sĩ từng tiết lộ có thời điểm nhận 2-3 show mỗi đêm, liên tục di chuyển giữa các địa điểm biểu diễn. Trong những năm tháng đắt show, anh có những đợt lưu diễn kéo dài 3-4 tháng liên tục mà gần như không có ngày nghỉ.

Thời điểm hoàng kim, Lý Hải từng có những đợt lưu diễn kéo dài 3-4 tháng liên tục mà gần như không có ngày nghỉ và tích góp được số tiền mua căn nhà trị giá 36 cây vàng

Nguồn thu nhập từ ca hát giúp Lý Hải tích góp được khoản tiền đáng kể. Nam ca sĩ từng chia sẻ mình mua được căn nhà trị giá 36 cây vàng trong giai đoạn sự nghiệp đang phát triển. Đây là thành quả sau nhiều năm miệt mài chạy show, đồng thời cũng là tài sản lớn mà anh gây dựng được từ nghề hát.

Tuy nhiên, khi thị trường âm nhạc dần thay đổi, sự xuất hiện của nhiều giọng ca trẻ cùng những xu hướng mới khiến sức hút của Lý Hải giảm sút. Từ một nghệ sĩ có lịch diễn dày đặc, anh chỉ còn nhận được vài lời mời biểu diễn mỗi tháng, thậm chí từng nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm 2000, khi Lý Hải gặp quản lý Vĩnh Thuyên và được định hướng thay đổi phong cách âm nhạc, kết hợp những ca khúc sôi động với nhạc trữ tình. Loạt bài hát nhạc Hoa lời Việt như Phút Biệt Ly, Khi Người Đàn Ông Khóc, Liều Thuốc Cho Trái Tim lần lượt giúp anh lấy lại sự chú ý, đặc biệt từ khán giả miền Tây. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi Lý Hải dần trở lại, tạo tiền đề cho thành công bùng nổ của series Trọn Đời Bên Em.

Trọn Đời Bên Em - Lý Hải

Ra mắt vào đầu những năm 2000, Trọn Đời Bên Em tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường nhạc Việt. Thay vì chỉ phát hành các ca khúc đơn lẻ, Lý Hải xây dựng sản phẩm theo hình thức phim ca nhạc, kết hợp âm nhạc, diễn xuất và những câu chuyện tình cảm có nội dung xuyên suốt. Để hiện thực hóa dự định, anh quyết định mang giấy tờ căn nhà trị giá 36 cây vàng đi cầm cố, lấy tiền đầu tư cho Trọn Đời Bên Em. Cách làm mới mẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Đặc biệt, thành công của Trọn Đời Bên Em 2 đã giúp sự nghiệp Lý Hải có bước chuyển biến rõ rệt. Sản phẩm được khán giả đón nhận, kéo theo lượng lời mời biểu diễn tăng lên. Các đĩa nhạc cũng tiêu thụ tốt, mang lại nguồn thu đáng kể cho nam ca sĩ.

Thành công của Trọn Đời Bên Em giúp Lý Hải đã trả hết khoản nợ hơn 100 triệu đồng, đồng thời chuộc lại giấy tờ căn nhà từng mang đi cầm cố

Theo chia sẻ của Lý Hải, chỉ trong vài tháng sau thành công của sản phẩm, anh đã trả hết khoản nợ hơn 100 triệu đồng, đồng thời chuộc lại giấy tờ căn nhà từng mang đi cầm cố. Từ một quyết định đầu tư đầy rủi ro, nam ca sĩ không chỉ giữ được tài sản mà còn mở ra hướng phát triển mới cho sự nghiệp.

Thành công của Trọn Đời Bên Em tiếp tục được nối dài qua nhiều phần tiếp theo. Series kéo dài đến phần 10, trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của thị trường phim ca nhạc Việt Nam giai đoạn đó. Lý Hải cũng duy trì sức hút trên các sân khấu biểu diễn, có những giai đoạn liên tục đi diễn suốt nhiều tháng.

Sau thời kỳ hoàng kim trong âm nhạc, Lý Hải dần chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim Lật Mặt, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình trở thành đạo diễn, nhà sản xuất phim

Sau thời kỳ hoàng kim trong âm nhạc, Lý Hải dần chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2015, anh ra mắt bộ phim Lật Mặt, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình trở thành đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Nếu bốn phần đầu lần lượt thu về khoảng 72-91 tỷ đồng, thì đến phần 5, thương hiệu bắt đầu bứt phá với doanh thu 157 tỷ đồng. Lật Mặt 6 tiếp tục nâng thành tích lên hơn 273 tỷ đồng, trước khi Lật Mặt 7: Một Điều Ước tạo cú bùng nổ với khoảng 483 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2024.

Tính đến năm 2026, tám phần phim đã đạt tổng doanh thu khoảng 1.490 tỷ đồng, đưa Lật Mặt trở thành một trong những thương hiệu phim điện ảnh thành công hàng đầu tại Việt Nam

Tính đến năm 2026, tám phần phim đã đạt tổng doanh thu khoảng 1.490 tỷ đồng, đưa Lật Mặt trở thành một trong những thương hiệu phim điện ảnh thành công hàng đầu tại Việt Nam và Lý Hải trở thành một thế lực đáng gờm thị trường điện ảnh Việt.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lý Hải có một sự nghiệp với nhiều dấu mốc đáng nhớ: từ những ngày chật vật tìm chỗ đứng, thời kỳ chạy show kín lịch, đến lúc đặt cược tài sản vào các sản phẩm âm nhạc và gặt hái thành công. Dù không còn hoạt động ca hát sôi nổi như trước, những ca khúc của anh vẫn gợi nhớ một giai đoạn đặc biệt của nhạc Việt, khi cái tên Lý Hải từng xuất hiện dày đặc trên các sân khấu và trong đời sống âm nhạc của khán giả miền Tây.

Ảnh: FBNV