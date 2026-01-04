'Đại gia' thép Việt bắt tay tập đoàn Nga sau khi chia tay nhà thầu Trung Quốc, muốn hồi sinh dự án thép 8.000 tỷ “đắp chiếu” hơn một thập kỷ

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TISCO - TIS) cho biết đang làm việc với Tập đoàn TMK (Liên bang Nga) nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác về đầu tư, kỹ thuật và thương mại cho dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II.



Dự án này được phê duyệt chủ trương từ tháng 10/2005 với tổng vốn ban đầu 3.843 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 8.100 tỷ đồng vào năm 2013.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc khi nhà thầu EPC là Tập đoàn Xây lắp Luyện kim Trung Quốc (MCC) chậm tiến độ, khiến dự án phải dừng thi công từ quý I/2013 và rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài hơn 10 năm.

Theo báo cáo thường niên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan quản lý, TISCO đã tập trung xử lý các tồn tại, trong đó có việc phối hợp với MCC và các bên liên quan để chấm dứt, thanh lý hợp đồng EPC, đồng thời triển khai các công việc theo thỏa thuận đạt được.



Song song, doanh nghiệp tăng cường bảo quản tài sản, thiết bị nhằm hạn chế xuống cấp sau thời gian dài “đắp chiếu”, đồng thời làm việc với các đơn vị tư vấn để xây dựng phương án xử lý tiếp theo cho dự án.



Trong quá trình tìm hướng tái khởi động, TISCO đã tiếp xúc và trao đổi với TMK – tập đoàn hàng đầu của Nga trong lĩnh vực sản xuất ống thép dầu khí và thép công nghiệp, có sản phẩm xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia. Hai bên từng có buổi làm việc vào tháng 10/2025 để xúc tiến hợp tác.



Phía TMK đánh giá cao năng lực sản xuất, hệ thống dây chuyền cũng như chất lượng nguồn nhân lực của TISCO. Đại diện tập đoàn này cho rằng việc làm chủ công nghệ sản xuất ống thép liền mạch sẽ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tạo thêm việc làm – qua đó tạo nền tảng quan trọng để hồi sinh dự án giai đoạn II.



Liên quan đến hợp đồng với MCC, ngày 17/4/2025, hai bên đã ký thỏa thuận thanh lý gói thầu EPC số 1. Theo thỏa thuận, TISCO không phải thanh toán các chi phí còn lại đối với phần thiết kế và thiết bị chưa bàn giao hoặc chưa sử dụng.



Đồng thời, MCC chấp nhận bồi thường cho TISCO hơn 12,68 triệu USD. Khoản tiền này được thanh toán theo nhiều đợt, gắn với tiến độ bàn giao thiết bị và hoàn tất các thủ tục thanh lý. Tính đến cuối năm 2025, TISCO đã nhận hơn 3,17 triệu USD từ phía nhà thầu.