Đại gia Thái Lan muốn chi gần 100 tỷ đồng cứu “huyền thoại” một thời của Việt Nam

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã CK: SCD) vừa bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức cuối tháng 2, trong đó cho biết đã nhận được đề nghị chào mua dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 từ F&N Ventures Pte. Ltd.



F&N Ventures là công ty con của Fraser and Neave (F&N), thành viên trong hệ sinh thái của Thai Beverage (ThaiBev) – doanh nghiệp sản xuất bia lớn nhất Thái Lan do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát thông qua TCC Group.

F&N được thành lập từ năm 1883 và hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore, là một trong những tập đoàn thực phẩm – đồ uống lớn tại Đông Nam Á.

Cuối năm 2025, nhóm này đã chi khoảng 6.000 tỷ đồng để mua hơn 96 triệu cổ phiếu của Vinamilk, qua đó củng cố vị thế cổ đông ngoại lớn nhất tại doanh nghiệp sữa này.



Trước đó, tập đoàn này từng bỏ ra khoảng 5 tỷ USD để mua 53,59% cổ phần tại Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB). Hiện Sabeco nắm 62% vốn và giữ vai trò công ty mẹ của Sá xị Chương Dương.﻿



Theo đề nghị, F&N Ventures đưa ra mức giá 98 tỷ đồng cho dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3. Trong đó, 66 tỷ đồng tương ứng giá trị tài sản hữu hình gồm máy móc, thiết bị và hàng tồn kho; 32 tỷ đồng còn lại được xác định là giá trị thương hiệu “Saxi”.



Về phương thức thanh toán, đối tác nước ngoài dự kiến trả trước 35% giá trị khi ký hợp đồng chuyển nhượng; 60% sẽ được thanh toán khi hoàn tất thủ tục chuyển giao; phần còn lại giữ lại để xử lý các vấn đề phát sinh sau giao dịch.



Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương cho biết trong tài liệu công bố trước đó rằng mức chào giá này “đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về dòng tiền” của công ty.

Quyết định chuyển nhượng nhà máy được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ 5 năm liên tiếp. Công ty phải xin gia hạn các khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ công ty mẹ Sabeco vào tháng 9/2025 do mất khả năng chi trả. Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế xấp xỉ 350 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể lên vốn chủ sở hữu.



“Hội đồng quản trị cần có quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và tăng tính tự chủ về dòng tiền”, tờ trình gửi cổ đông nêu rõ.



Sá xị Chương Dương có lịch sử hình thành từ năm 1952, tiền thân là nhà máy Usine Belgique do người Pháp xây dựng. Sau nhiều giai đoạn chuyển đổi, doanh nghiệp này trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái Sabeco. Sá xị Chương Dương từng là thương hiệu Việt vang bóng một thời, “huyền thoại” ngành nước giải khát Việt Nam.

﻿Vào thập niên 80, câu quảng cáo: "Nước ngọt Con Cọp hoan hô – Với chai hoả tiễn, điểm tô cuộc đời" trở nên quen thuộc với người tiêu dùng tại miền Nam. Nước sá xị con cọp được coi là món đồ uống thời thượng, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng thuộc mọi lứa tuổi nhờ hương vị đặc trưng riêng. Trung bình mỗi tháng, một đại lý nhỏ cũng bán được cả trăm nghìn sản phẩm.

Sau 74 năm hoạt động, công ty tập trung sản xuất nước giải khát có gas, rượu nhẹ và nước tinh khiết, với thị trường trọng điểm tại khu vực phía Nam, đồng thời xuất khẩu sang một số quốc gia.



Hiện Sá xị Chương Dương sở hữu 2 nhà máy. Trong đó, nhà máy tại Nhơn Trạch được khởi công cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng và đi vào vận hành từ năm 2022.

Khi triển khai, ban lãnh đạo kỳ vọng dự án sẽ nâng công suất thêm 50%, đưa tổng sản lượng lên khoảng 50 triệu lít mỗi năm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối.



Tuy nhiên, kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 160 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và thấp hơn đáng kể so với kế hoạch 260 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lỗ sau thuế 80 tỷ đồng.

Ban điều hành cho biết sẽ tiếp tục tối ưu chi phí, mở rộng độ bao phủ thị trường và gia tăng sản lượng tại khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long nhằm sớm đưa công ty trở lại quỹ đạo có lãi.