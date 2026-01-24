"Đại gia phố núi" nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ tham vọng xóa sạch nợ xấu, làm cao tốc 77.000 tỷ đồng và tập trung vào năng lượng "con gà đẻ trứng vàng"

DLG tham vọng xóa sạch nợ xấu, tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trên 20%/năm

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) vừa tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026.

Theo DLC, năm 2025 tái cơ cấu mạnh mẽ và tối ưu hóa các nguồn lực đầu tư. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm 2025 đều đạt và vượt, cả doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024, hầu hết các lĩnh vực cốt lõi như: thu phí BOT, thủy điện,… đều tăng trưởng trên 15%.

Đặc biệt, DLG công bố bản kế hoạch đầy tham vọng nhằm tất toán toàn bộ nợ Ngân hàng và bứt phá với mục tiêu tăng trưởng bình quân cả doanh thu và lợi nhuận trên 20%/năm.

Cùng với đó, DLG quyết tâm xóa sạch nợ xấu. Theo đó, sau thời gian dài đối mặt với áp lực nợ vay, DLG đã chính thức đưa ra lộ trình "về đích". Cụ thể, đến ngày 31/12/2025 đã tất toán hơn 70% tổng nợ quá hạn tại các ngân hàng. Đồng thời, quyết tâm trả dứt điểm toàn bộ nợ quá hạn tại các Ngân hàng trong năm 2026.

DLG quyết tâm xóa sạch nợ xấu.

Để hiện thực hóa điều này, Tập đoàn đã thoái vốn tại các dự án kém hiệu quả, chuyển nhượng các tài sản không trọng yếu để tập trung nguồn lực thanh khoản. Việc tiết giảm chi phí tài chính và sử dụng lợi nhuận kinh doanh để lại được xem là đòn bẩy kép, giúp DLG sớm làm sạch bảng cân đối kế toán.

Mới đây nhất, Đức Long Gia Lai quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn 17,65 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,6% tại CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1). Với giá chuyển nhượng 30.000 đồng/cp, thương vụ dự kiến mang về cho DLG gần 530 tỷ đồng, nhằm mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính.

Sau hoàn tất chuyển nhượng, cơ cấu doanh nghiệp của Đức Long Gia Lai thu hẹp chỉ còn lại 2 công ty con và 5 công ty liên kết.

DLG sẽ có "đôi cánh" năng lượng và hạ tầng

Hội nghị thống nhất kế hoạch kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026–2030, DLG đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 20% mỗi năm. Chiến lược này dựa trên nền tảng tái cấu trúc quyết liệt, sắp xếp lại các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi dựa trên 30 năm kinh nghiệm và lợi thế địa chính trị của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên.

Tầm nhìn đến 2045, DLG sẽ có "đôi cánh" năng lượng và hạ tầng. Nhìn xa hơn về tương lai 20 năm tới, xác định sẽ trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành bền vững, tập trung vào hai lĩnh vực có biên lợi nhuận ổn định và phù hợp với xu thế xanh của toàn cầu đó là: điện gió, điện mặt trời và thủy điện - "con gà đẻ trứng vàng" mang lại dòng tiền dài hạn và Hạ tầng giao thông (BOT, PPP). DLG tự tin khẳng định vị thế là nhà đầu tư hạ tầng hàng đầu khu vực với các dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo giao thông quốc gia.

Gần đây, DLG đã có những động thái ở 2 lĩnh vực trên. Cụ thể, trong lĩnh vực năng lượng, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2025, DLG đã nhận biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án với tổng vốn lên đến 4.500 tỷ đồng.

Cùng năm, HĐQT DLG đã phê duyệt kế hoạch góp vốn vào 4 công ty năng lượng, gồm: Góp 117,5 tỷ đồng (sở hữu 47%) vào CTCP Năng lượng Điện gió CP1 Wind, 115 tỷ đồng (46%) vào CTCP Năng lượng Điện gió CP2 Wind; ở lĩnh vực điện mặt trời, DLG góp 99 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP3 Solar và CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP4 Solar (đều nắm giữ 44% vốn mỗi đơn vị).

Song song đó, DLG được đề xuất giao thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Tây (CT02), đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa. Trước đó, DLG cũng có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư đối với dự án cao tốc này. Doanh nghiệp đề nghị Thủ tướng giao cho doanh nghiệp này làm nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 257 km, đi qua ba tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Dự án giai đoạn 1 sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

DLG được thành lập vào năm 2007 (có địa chỉ tại số 90 Lê Duẩn, phường Pleiku, Gia Lai). Đây là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến gỗ, năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ hoàng kim, khi doanh thu công ty đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, kết quả kinh doanh suy giảm do nợ vay lớn bào mòn lợi nhuận. Doanh nghiệp nhiều lần bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo.

Đáng chú ý, việc Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.456 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 3.473 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2025).

Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang quyết tâm xóa sạch nợ xấu, lên lộ trình tài chính minh bạch và chiến lược kinh doanh thực tiễn. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, năm 2026 được dự báo sẽ là năm "bản lề" để DLG rũ bỏ những rào cản quá khứ, vươn mình trở thành một trong những điểm sáng kinh tế của miền Trung – Tây Nguyên. Doanh nghiệp cũng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: "Đức Long Gia Lai không chỉ đang hồi sinh, mà đang chuẩn bị cho một cuộc bứt phá tầm vóc hơn".



