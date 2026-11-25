Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ sở hữu khối tài sản đáng nể và không tiếc tay đầu tư vào các dự án âm nhạc quy mô.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Bách hiện có cuộc sống đáng ngưỡng mộ bên bà xã Đoàn Thanh Thảo và ba người con. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, nam ca sĩ còn khiến công chúng chú ý khi chuyển về căn biệt thự rộng 500m² ở ngoại ô TP.HCM, nơi cả gia đình ba thế hệ cùng chung sống. Mới đây, giọng ca Chuyện Chàng Cô Đơn tiếp tục gây chú ý khi rủ các thành viên trong gia đình cùng tham gia một dự án âm nhạc đặc biệt, mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước.

Ca sĩ Hoàng Bách

Hoàng Bách sinh năm 1980, quê Nam Định. Anh được khán giả biết đến từ những năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nhạc AC&M - một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của Vpop thời điểm đó. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp cùng khả năng sáng tác, Hoàng Bách từng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Chuyện Chàng Cô Đơn, Vệt Nắng Cuối Trời... Đáng chú ý, Chuyện Chàng Cô Đơn là sáng tác anh viết từ năm 19 tuổi và sau này trở thành một trong những ca khúc được yêu thích của AC&M.

Sau khi AC&M tan rã, Hoàng Bách quyết định theo đuổi con đường solo. Năm 2015, anh phát hành album 30+ Tôi Muốn Về Nhà, đánh dấu giai đoạn chuyển hướng trong sáng tác, từ những ca khúc tình yêu đôi lứa sang các chủ đề gia đình và cuộc sống. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc, tham gia nhiều dự án mang tính cộng đồng. Trong đó, Chiều Nay Ra Sân - ca khúc cổ động bóng đá có sự góp giọng của SOOBIN, Phạm Anh Khoa và Hoàng Tôn, từng được lựa chọn làm bài hát chính thức của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023.

Những năm gần đây, Hoàng Bách tập trung cho dòng nhạc chính luận, tham gia biểu diễn ở những sự kiện cấp quốc gia

Những năm gần đây, Hoàng Bách tiếp tục theo đuổi hướng đi âm nhạc gắn với thể thao, văn hóa và tình yêu quê hương. Năm 2025, anh ra mắt dự án Lời Trái Tim Việt Nam, gồm ba ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam, Yêu Nụ Cười Việt Nam và Welcome to Việt Nam. Nam ca sĩ cũng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn, trong đó có concert quốc gia và Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, tại chương trình nghệ thuật tối 1/9/2025, Hoàng Bách là nghệ sĩ duy nhất có hai sáng tác của mình được trình diễn.

Hoàng Bách và bà xã Thanh Thảo

Hoàng Bách có cuộc hôn nhân gần 20 năm với bà xã Đoàn Thanh Thảo. Cựu người mẫu quê Đồng Tháp từng hoạt động trong nhóm Hoa Học Đường trước khi rời showbiz, chuyển hướng kinh doanh và tập trung chăm lo tổ ấm. Cặp đôi kết hôn năm 2006, sau khoảng ba năm hẹn hò. Hiện tại, gia đình có ba người con gồm Hoàng Minh, Minh Hà và Hoàng Lâm.

Đoàn Thanh Thảo thường được biết đến với danh xưng tiểu thư miền Tây vì xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, những lời đồn về việc bà xã là con gái một đại gia có tiếng từng được chính Hoàng Bách nhắc đến với thái độ hài hước. Nam ca sĩ cho biết bản thân cũng không rõ những thông tin này xuất phát từ đâu, thậm chí đôi lúc còn đùa rằng muốn tìm máy dò vàng để kiểm chứng lời đồn.

Sau nhiều năm chung sống, điều khiến Hoàng Bách tự hào không chỉ là sự nghiệp hay những thành quả vật chất mà còn là cách hai vợ chồng cùng vun đắp gia đình

Sau nhiều năm chung sống, điều khiến Hoàng Bách tự hào không chỉ là sự nghiệp hay những thành quả vật chất mà còn là cách hai vợ chồng cùng vun đắp gia đình. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, cả hai không đặt nặng quan niệm phân chia trách nhiệm theo kiểu truyền thống mà lựa chọn đảm nhận những công việc phù hợp với thế mạnh của mỗi người. Hoàng Bách tập trung vào âm nhạc và tài chính, trong khi Thanh Thảo điều hành công ty, quán xuyến công việc kinh doanh và chăm lo gia đình. Anh từng nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn dành cho bà xã vì những hy sinh, thấu hiểu và đồng hành trong suốt hành trình hôn nhân.

Cơ ngơi của vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách

Hoàng Bách và bà xã được biết đến với những cơ ngơi đáng chú ý tại TP.HCM. Trước đây, gia đình nam ca sĩ từng sinh sống trong căn penthouse rộng khoảng 300m² tại khu Phú Mỹ Hưng. Đến giữa năm 2026, sau gần hai năm xây dựng và hoàn thiện, vợ chồng anh quyết định chuyển về một căn biệt thự rộng 500m² ở khu Nam Sài Gòn.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách farmhouse, kết hợp nét mộc mạc với tiện nghi hiện đại, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Công trình gồm hai tầng, sáu phòng ngủ và một phòng chơi nhạc riêng dành cho Hoàng Bách. Không gian bên ngoài có sân vườn rộng, nhiều cây xanh và hồ bơi riêng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn của cả gia đình ba thế hệ.

Gia đình 3 thế hệ của Hoàng Bách

Gia đình Hoàng Bách hiện cũng là một trong những gia đình nghệ sĩ có sự gắn kết đáng chú ý. Từ năm 2018, vợ chồng anh đón mẹ ruột về sống cùng. Mối quan hệ giữa Thanh Thảo và mẹ chồng được chia sẻ là khá thân thiết, cả hai có nhiều điểm chung trong sở thích nấu nướng, chăm sóc gia đình. Với Hoàng Bách, việc ba thế hệ cùng chung sống không chỉ mang đến sự gắn bó mà còn giúp các con có thêm cơ hội gần gũi với bà nội.

Không chỉ xây dựng tổ ấm sung túc, Hoàng Bách còn có sở thích đặc biệt khi đưa các thành viên gia đình tham gia vào những hoạt động âm nhạc. Mới đây nhất, nam ca sĩ đã rủ cả nhà cùng góp giọng trong MV Chung Mái Nhà Việt Nam, chính thức ra mắt tối 24/11 trên các nền tảng, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên cả nước.

MV Chung Mái Nhà Việt Nam - Hoàng Bách

Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, Chung Mái Nhà Việt Nam còn là lời gửi gắm của Hoàng Bách về tình đồng bào, niềm tự hào nguồn cội và khát vọng gắn kết người Việt trong hành trình xây dựng đất nước. Dự án đặc biệt gây chú ý khi có sự đồng hành của nhiều thành viên trong gia đình nam ca sĩ, biến một sản phẩm âm nhạc mang thông điệp cộng đồng thành câu chuyện chứa đựng những tình cảm riêng tư, gần gũi.

Về mặt hình ảnh, ê-kíp lựa chọn phong cách hoạt hình lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, sử dụng những nét vẽ truyền thống làm ngôn ngữ mỹ thuật chủ đạo. MV tái hiện nhiều lát cắt tiêu biểu trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, bắt đầu từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, câu chuyện nguồn cội dân tộc đến những nhân vật, sự tích quen thuộc như Thánh Gióng, An Dương Vương, Đinh Bộ Lĩnh, Yết Kiêu, Dã Tượng hay truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh với hình ảnh voi chín ngà, gà chín cựa.

Gia đình Hoàng Bách tham gia trong MV

Điểm đặc biệt nhất của dự án nằm ở sự tham gia trực tiếp của gia đình Hoàng Bách trong phần bè và hợp xướng. Với lợi thế có nhiều thành viên thuộc các thế hệ khác nhau, sở hữu những quãng giọng đa dạng, gia đình nam ca sĩ đã cùng nhau tạo nên phần hòa giọng cho ca khúc.

Đặc biệt, mẹ ruột Hoàng Bách - bà Thục An, năm nay 85 tuổi cũng tiếp tục đồng hành, góp giọng bè cùng con trai và các cháu nội. Sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một sản phẩm khiến Chung Mái Nhà Việt Nam trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với gia đình nam ca sĩ. Đây cũng là dịp để các con trực tiếp tìm hiểu, tiếp nối những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc của bố.

Trước khi chính thức phát hành, Chung Mái Nhà Việt Nam đã có cơ hội vang lên trên hàng chục sân khấu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua những chuyến biểu diễn của Hoàng Bách. Nam ca sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực mỗi lần giới thiệu ca khúc đến khán giả. Với anh, âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn có thể trở thành sợi dây kết nối những người Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc.