HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đại gia Nguyễn Đức Chi bất ngờ rời vị trí Chủ tịch Crystal Bay Airlines

Yên Chi
|

Crystal Bay Airlines được thành lập vào cuối năm 2025, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và đăng ký 55 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, vận tải hành khách hàng không là lĩnh vực hoạt động chính.

Đại gia Nguyễn Đức Chi bất ngờ rời vị trí Chủ tịch Crystal Bay Airlines - Ảnh 1.

Crystal Bay Airlines thay đổi Chủ tịch HĐQT

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 30/06/2026, Công ty CP Crystal Bay Airlines công bố ông Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1973) làm Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Đức Chi. Ông Bùi Tường Chi (sinh năm 1974) tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Crystal Bay Airlines được thành lập vào cuối năm 2025, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và đăng ký 55 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, vận tải hành khách hàng không là lĩnh vực hoạt động chính.

Tại thời điểm thành lập, Công ty CP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, nắm 94% vốn điều lệ. Hai cổ đông còn lại là ông Nguyễn Đức Chi và ông Bùi Tường Chi, lần lượt sở hữu 5% và 1% vốn.

Crystal Bay Airlines cho biết công ty sẽ phát triển mô hình vận tải hàng không thương mại kết hợp các sản phẩm du lịch trọn gói, tập trung phục vụ dòng khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1969 được biết đến là một "đại gia" kín tiếng cũng từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga như một số tỷ phú của Việt Nam hiện tại. ﻿

CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, thành lập năm 2016, do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT﻿. Công ty có vốn điều lệ hơn 2.659 tỷ đồng. Công ty được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch. ﻿

﻿Crystal Bay Airlines tuyển dụng nhiều vị trí

Cùng với việc thay đổi nhân sự cấp cao, hãng đang tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực cho nhiều bộ phận quan trọng nhằm chuẩn bị cho hoạt động khai thác. Các vị trí đang được tuyển dụng bao gồm nhân viên Ticketing (vé máy bay), pháp chế đến hạ tầng và bảo mật công nghệ thông tin.

Đối với vị trí nhân viên Ticketing, hãng yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm và am hiểu hệ thống INTELYSIS – nền tảng đang được Vietjet Air sử dụng để phục vụ hoạt động bán vé và phối hợp với các hãng hàng không. Mức lương cùng phụ cấp sẽ được thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực thực tế của từng ứng viên.

Ở bộ phận pháp chế, Crystal Bay Airlines tìm kiếm ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Doanh nghiệp đồng thời tuyển chuyên viên Hạ tầng & Bảo mật với yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Những ứng viên từng làm việc trong ngành hàng không, tài chính, thương mại điện tử hoặc chuỗi dịch vụ sẽ có lợi thế. Vị trí này đòi hỏi khả năng triển khai Change Management, CI/CD, Release Management và vận hành hệ thống Hybrid Cloud/On-premises.

Ngoài ra, hãng còn tuyển nhân viên hỗ trợ IT để duy trì hoạt động ổn định của thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin, đồng thời tiếp nhận, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh. Ứng viên cần có khoảng 1-2 năm kinh nghiệm trong các công việc hỗ trợ CNTT, tổng đài kỹ thuật hoặc phần cứng.

Trước đợt tuyển dụng này, Crystal Bay Airlines từng tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí trực tiếp liên quan đến hoạt động bay, đáng chú ý có tiếp viên hàng không và cơ trưởng. Việc liên tục bổ sung nhân sự cho cả khối khai thác lẫn bộ phận hỗ trợ cho thấy hãng đang từng bước hoàn thiện bộ máy trước khi triển khai kế hoạch kinh doanh hàng không.

Chủ nợ từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng: Nhận nhiệm vụ mới
Tags

Nguyễn Đức Chi

Crystal Bay Airlines

hãng không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại