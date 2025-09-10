Đại gia Malaysia bất ngờ chi 70 triệu USD thâu tóm đất vàng trung tâm Tp.HCM, âm thầm rót tiền vào Việt Nam khi 3 'đồng hương' rầm rộ mỗi người một 'khẩu vị'

Celadon City, dự án của Gamuda Land nhà đầu tư BĐS đến từ Malaysia

Dòng vốn FDI từ Malaysia vào Việt Nam tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, với cú hích hơn 1,1 tỷ USD từ một dự án lớn của Gamuda Land.

Cùng lúc đó, "ẩn số" UOA Group cũng bất ngờ chi gần 70 triệu USD thâu tóm đất vàng Quận 1 (cũ) tại TP.HCM.

Những động thái dồn dập này hé lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc chơi của các đại gia Malaysia: mỗi người một "khẩu vị", mỗi người một chiến lược riêng để chinh phục thị trường Việt Nam.

Chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2017, UOA Development tập trung vào phân khúc bất động sản văn phòng hạng A.

Với nền tảng Công ty mẹ UOA Development Berhad (UOA Group) là một nhà phát triển BĐS hàng đầu tại Kuala Lumpur, mới đây đã công bố BCTC Q2.2025 với doanh thu tăng trưởng 31,3% và lợi nhuận sau thuế tăng 50,1%.

Hành trình của UOA bắt đầu với dự án đầu tay UOA Tower tại Quận 7 (tp.HCM), khởi công năm 2018 và đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Nối tiếp thành công đó, UOA củng cố vị thế tại khu Nam bằng việc triển khai Millennial Tower từ năm 2019.

Không chỉ dừng lại ở văn phòng, UOA đã đa dạng hóa danh mục khi hợp tác với CapitaLand Development trong dự án Sycamore tại Bình Dương vào năm 2021, giải ngân hơn 115 triệu USD cho dự án này.

Đỉnh điểm cho sự tăng tốc của UOA là thương vụ M&A trị giá 68,27 triệu USD vào tháng 7/2025 , qua đó nắm giữ quỹ đất chiến lược tại đường Võ Thị Sáu (Quận 1 cũ).

Như vậy tổng số tiền đầu tư của UOA Group tại Việt Nam - theo các công bố công khai - tới nay đã lên con số khoảng gần 300 triệu USD.

UOA Tower tại Quận 7

Trái ngược với chiến lược của UOA, Gamuda Land lại chọn con đường trở thành nhà phát triển các khu đô thị quy mô lớn và gần đây đã mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng.

Theo tuyên bố của Chủ tịch tập đoàn vào tháng 5/2025, Gamuda là nhà đầu tư lớn nhất đến từ Malaysia với tổng vốn đầu tư tại Việt Nam hơn 5 tỷ USD.

Vào Việt Nam từ năm 2007, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn với các dự án dài hạn như Gamuda City tại Hà Nội và Celadon City tại TP.HCM.

Gần đây, Gamuda Land liên tục cho thấy hoạt động M&A mạnh mẽ nhất, với các thương vụ như mua lại quỹ đất dự án Elysian (TP. Thủ Đức) giá 316 triệu USD năm 2023, quỹ đất từ SP Setia (Bình Dương) giá 230 triệu USD năm 2022, và gần nhất là thâu tóm khu đất 1,1 ha tại Hải Phòng với giá 38,9 triệu USD để phát triển dự án chung cư có tổng giá trị phát triển (GDV) 222 triệu USD.

Tập đoàn này cũng cho biết dự kiến tiếp tục rót thêm hàng tỷ USD, đồng thời đề xuất nghiên cứu đầu tư vào các dự án hạ tầng lớn như tuyến metro kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành, cũng như tham gia vào quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa.

Gamuda Gardens của Chủ đầu tư Gamuda Land tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nếu Gamuda Land ghi dấu ấn bằng các đại đô thị, thì Berjaya Corporation lại thể hiện tham vọng của một tập đoàn đa ngành.

Nhận giấy phép đầu tư từ năm 2007, Berjaya có tổng vốn đăng ký vượt 4 tỷ USD. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu tư mạnh mẽ, tập đoàn này đã tái cơ cấu danh mục khi chuyển nhượng các siêu dự án như Khu đô thị Đại học Quốc tế (VIUT) và Trung tâm Tài chính Việt Nam (BVFC) cho Vinhomes, cùng với việc thoái vốn khỏi khách sạn InterContinental Hanoi Westlake.

Hiện tại, danh mục của Berjaya còn lại 50% cổ phần tại khách sạn Sheraton Hà Nội và dự án Biên Hòa City Square. Ngoài BĐS, khoản đầu tư đáng chú ý nhất của tập đoàn là việc trở thành đối tác kỹ thuật cho Vietlott từ năm 2016.

Gần đây, nhà sáng lập Vincent Tan đã bày tỏ sự quan tâm đến dự án 6A (26 ha, 13.400 tỷ đồng) tại Bình Chánh, cho thấy chiến lược có thể quay trở lại với các quỹ đất lớn.

Khách sạn Sheraton Hà Nội

Là một trong những doanh nghiệp Malaysia đầu tiên vào Việt Nam, SP Setia cho thấy chiến lược tối ưu hóa và tập trung vào các dự án cốt lõi.

Khởi đầu với các dự án như khu đô thị EcoLakes (224 ha) và EcoXuan (10,8 ha) tại Bình Dương, SP Setia sau đó đã thực hiện các bước đi tái cơ cấu đáng chú ý.

Động thái rõ nét nhất là thương vụ chuyển nhượng một phần quỹ đất lớn tại Bình Dương với giá trị khoảng 230 triệu USD cho chính Gamuda Land vào năm 2022.

Vào tháng 7/2025, tập đoàn này đã khởi công dự án chung cư cao cấp Setia Garden Residences nằm trong khu đô thị EcoXuan, với tổng giá trị phát triển (GDV) đạt 81 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Phối cảnh dự án Setia Gardens Residence - Thuận An - Bình Dương (cũ)



