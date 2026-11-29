Xây nhà máy điện trên 3,54 triệu m² mặt nước

Ngày 28/11, Tập đoàn KN Holdings của gia đình doanh nhân Lê Văn Kiểm chính thức khởi công dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 tại Đắk Lắk, với tổng vốn đầu tư hơn 7.661 tỷ đồng.

Nhà máy được xây dựng trên mặt hồ thủy điện Srêpốk 3, thuộc địa bàn hai xã Ea Wer và Ea Nuôl, sử dụng diện tích mặt nước lên tới 354 ha, tương đương gần 500 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế (105 x 68 m).

Với công suất thiết kế 304 MW, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 605 triệu kWh điện mỗi năm khi đi vào vận hành từ quý IV/2027. Dự án được tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) có công suất 30,4 MW, dung lượng 60,8 MWh, cùng trạm biến áp và đường dây 500 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Khác với các nhà máy điện mặt trời trên đất liền, các tấm pin được đặt trên hệ thống phao chuyên dụng, liên kết thành từng cụm và cố định bằng hệ thống neo. Kết cấu này phải thích ứng với sự thay đổi mực nước hồ, sóng, gió và các điều kiện thời tiết trong suốt quá trình vận hành.

Việc tận dụng mặt nước hồ thủy điện giúp giảm nhu cầu sử dụng đất, đồng thời môi trường mặt nước có thể hỗ trợ làm mát các tấm pin, cải thiện hiệu suất phát điện.

Tại Việt Nam, từ năm 2019, Nhà máy Điện mặt trời nổi Đa Mi với công suất 47,5 MWp đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, dự án của KN Holdings đánh dấu bước mở rộng đáng kể về quy mô đầu tư trong lĩnh vực này, với tuyên bố đây là Dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam.

Nhà máy Điện mặt trời nổi Cirata tại Indonesia, từng giữ vị trí lớn nhất Đông Nam Á khi khánh thành vào tháng 11/2023, sử dụng khoảng 250 ha mặt nước. Diện tích mặt nước dành cho dự án của KN Holdings lớn hơn khoảng 42% so với công trình này.

Gần 10.000 tỷ đồng đầu tư vào hai nhà máy điện nổi trên cùng một hồ thủy điện

KN Holdings không phải doanh nghiệp duy nhất muốn khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời trên hồ thủy điện Srêpốk 3.

Ngày 23/11, chỉ 5 ngày trước lễ khởi công dự án của KN Holdings, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận liên danh Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật số thực hiện một dự án điện mặt trời nổi khác trên hồ thủy điện này.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.311 tỷ đồng, công suất 100 MWac (124,126 MWp), sử dụng khoảng 81 ha mặt nước và dự kiến hoàn thành vào quý III/2028.

Như vậy, chỉ riêng hai dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srêpốk 3 đã có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, sử dụng khoảng 435 ha mặt nước.

Việc phát triển các nhà máy điện mặt trời trên hồ chứa giúp khai thác thêm tiềm năng năng lượng tại các công trình thủy điện hiện hữu, song cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn đập, bảo vệ môi trường nước và không ảnh hưởng đến hoạt động phát điện, cấp nước, điều tiết lũ.

Cái bắt tay với Samsung và tham vọng xây dựng 6 nhà máy điện nổi

KN Holdings bắt đầu tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo từ năm 2018 và đã đưa vào vận hành ba nhà máy điện mặt trời trên mặt đất tại Khánh Hòa, với tổng công suất 200 MWp. Điện mặt trời nổi đang trở thành hướng mở rộng đầu tư của tập đoàn với quy mô lớn hơn nhiều.

Tháng 8/2025, KN Holdings đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Samsung C&T, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Samsung.

Hai bên hướng tới phát triển ba dự án điện mặt trời nổi gồm KN Srêpốk 3, KN Ialy Gia Lai và KN Ialy Kon Tum, với tổng công suất dự kiến 864 MW. Các dự án định hướng áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), cung cấp nguồn điện sạch cho những khách hàng tiêu thụ điện lớn.

Theo danh mục đầu tư được KN Holdings công bố, tập đoàn đang theo đuổi kế hoạch phát triển 6 nhà máy điện mặt trời nổi với tổng công suất 2.630 MWp, gấp hơn 13 lần quy mô các nhà máy điện mặt trời hiện hữu của doanh nghiệp.

Trong đó, dự án có quy mô lớn nhất là KN Trị An II tại Đồng Nai với công suất dự kiến 910 MWp, tiếp đến là KN Ialy Gia Lai (500 MWp), KN Buôn Tua Srah (390 MWp), KN Srêpốk 3 (380 MWp), KN Trị An I (250 MWp) và KN Ialy Kon Tum (200 MWp).

Để phục vụ chiến lược này, KN Holdings còn có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất phao nổi tại Tây Nguyên.

Ngày 25/11, ba ngày trước lễ khởi công KN Srêpốk 3, KN Holdings cũng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietcombank. Tại sự kiện, tập đoàn công bố danh mục các dự án năng lượng tái tạo mới có tổng công suất dự kiến lên tới 3.830 MWp.

Phát biểu tại lễ khởi công KN Srêpốk 3, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings, cho biết dự án đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo về quy mô, công nghệ và năng lực tổ chức đầu tư.

“Chúng tôi kỳ vọng KN Srêpốk 3 sẽ góp phần bổ sung nguồn điện sạch, đồng thời hỗ trợ phát triển các lĩnh vực khu công nghiệp và logistics trong hệ sinh thái KN Holdings”, bà Dương chia sẻ.