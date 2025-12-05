Đại gia “Khoa khàn” bất ngờ tái xuất tại Đại Quang Minh, Liên danh sẵn sàng nộp ngay 4.000 tỷ đồng để khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 19/12

Liên danh Văn Phú – MIK – Đại Quang Minh đã gửi văn bản đề xuất đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong đó CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được chỉ định làm đơn vị đại diện.

Với sự đồng ý thu xếp vốn từ Vietcombank và VPBank, liên danh này sẽ sẵn sàng nộp ngay 4.000 tỷ đồng cho TP Hà Nội để khởi công ngày 19/12.

Tập đoàn Đèo Cả không xuất hiện trong liên danh. ﻿

Điểm đáng chú ý, người ký tên trong văn bản này là ông Trần Đăng Khoa trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận nhận nhiều năm qua.

Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trên thị trường bất động sản. Với chất giọng khàn đặc trưng nên ông còn có tên gọi khác là “Khoa khàn” hay “Khoa Keangnam”.

Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.﻿

Vợ ông Trần Đăng Khoa là bà Nguyễn Thị Minh Hồng, cũng là một nữ doanh nhân có tiếng trong ngành. Vợ chồng đại gia Khoa “Keangnam” khá kín tiếng với truyền thông.﻿

Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, được biết đến nhiều nhất với khu đô thị Sala 257 ha – một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm. Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động: phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786 ha tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng; liên danh Tập đoàn Sơn Hải triển khai cao tốc Dầu Giây – Tân Phú dài 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Dự án “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng”

Theo đề xuất mới, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 11.000 ha dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với định hướng hình thành trục không gian xanh – giao thông – văn hóa lớn nhất Thủ đô.

Phương án đầu tư tập trung phát triển quỹ đất công viên gần 3.300 ha gồm công viên chủ đề, công viên cây xanh và công viên thể thao; đồng thời tái thiết mạnh các khu dân cư cũ nhưng vẫn giữ lại những làng cổ đặc trưng như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức, Đông Dư Hạ và làng Chèm.

Trên trục này, loạt công trình biểu tượng sẽ được tạo dựng, gồm Bảo tàng Sông Hồng tại bãi giữa, Tháp Kỷ nguyên mới và Kỳ quan Thăng Long – Đông Đô, cùng chuỗi 14,6 km công viên văn hóa kết nối vào hệ sinh thái cảnh quan ven sông.

Về hạ tầng, dự án hình thành tuyến đường bộ dọc sông dài hơn 84 km (hữu – tả Hồng), tốc độ thiết kế 60–80 km/h, kết hợp mạng giao thông thủy từ Việt Trì đến Hưng Yên với các bến du lịch cảnh quan tại Nhật Tân, Tứ Liên, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Bát Tràng – Kim Lan. Toàn bộ không gian được thiết kế linh hoạt để đảm bảo thoát lũ, bao gồm hệ thống kè chắn sóng, đê kè và các tuyến thoát nước 1–2–3, nhằm giảm ngập úng và tăng khả năng ứng phó thủy văn của khu vực.

