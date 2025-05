Đại gia Hàn Quốc thua kiện Novaland tại DA 10.000 tỷ: Thu tỷ đô mỗi năm tại Việt Nam từ giày Nike, “đánh rơi” hàng chục triệu cổ phiếu DIG trước “cơn sóng thần”

Cuối tháng 4/2025, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bác bỏ toàn bộ yêu cầu thiếu căn cứ của CTCP TKG Taekwang Vina và chấp thuận yêu cầu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy (Công ty Gia Huy) – công ty con của Novaland, buộc đối tác Hàn Quốc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký liên quan đến dự án bất động sản tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Taekwang hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất giày dép tại Việt Nam và Châu Á, có nhiều nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam.

Một trong những nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu của Nike

Sản phẩm giày dép thương hiệu Nike do tập đoàn gia công sản xuất chiếm khoảng 15% tổng doanh số bán hàng hàng năm của Nike trên toàn thế giới, khẳng định Taekwang là một trong những nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu của Nike.

Trong danh sách các nhà cung cấp chính của Nike, hệ thống Taekwang tại Việt Nam đang có 6 nhà máy phục vụ cho Nike với tổng cộng gần 60.000 công nhân.

Số liệu từ Taekwang cho thấy Taekwang Vina có doanh thu hàng năm khoảng 1,1 tỷ USD và lực lượng lao động là gần 46.000 người. Còn Taekwang Mộc Bài có doanh thu hàng năm là gần 190 triệu USD và hơn 8.000 lao động.

Taekwang bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 1994 với nhà máy của Taekwang Vina tại tỉnh Đồng Nai. Sau hơn 30 năm ở Đồng Nai, Taekwang đã đầu tư 5 dự án ở tỉnh công nghiệp này với tổng số vốn hơn 214 triệu USD.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Taekwang Vina trở nên "nổi tiếng" khi chi trên 500 tỷ đồng thưởng tết cho hơn 35.000 lao động.

Ở Cần Thơ, Taekwang động thổ xây dựng nhà máy từ tháng 9/2016. Dự án tại KCN Hưng Phú 2B có quy mô 52 hecta và sản xuất bán thành phẩm giày. Nhà máy đi vào hoạt động từ 2017 với sản lượng sản xuất trên 9 triệu đôi mũ giày và gần 106 đôi đế giày. Nhà máy hiện có hơn 14.000 lao động.

Tại Đắk Lắk, Taekwang Vina đầu tư vào tỉnh từ năm 2022 với vốn đăng ký đầu tư 480 tỷ đồng (khoảng 22 triệu USD) tại KCN Hòa Phú. Nhà máy sản xuất bán thành phẩm của giày có quy mô hơn 4 hecta, sử dụng hơn 15.000 lao động, và là một dự án FDI tiêu biểu ở tỉnh.

Tại Tây Ninh, Taekwang khởi công nhà máy Mộc Bài có quy mô 25 hecta và vốn đầu tư 75 triệu USD từ tháng 10/2009. Nhà máy được khánh thành từ tháng 10/2010 và sử dụng khoảng 15.000 công nhân, với công suất hàng năm khoảng 10 triệu đôi giày.

Ngoài nhà máy giày, tại Khu KTCK Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Taekwang còn đầu tư vào một dự án hạ tầng khu công nghiệp có quy mô 100 ha, với số vốn hơn 20 triệu USD.

Ở Bình Phước, Taekwang đầu tư từ năm 2009 với dự án 7 triệu USD. Ban đầu, đây là nhà máy sản xuất may mặc với công suất 60 triệu sản phẩm. Từ năm 2016, nhà máy thực hiện sản xuất mũ giày và giảm công suất đồ may mặc. Tới năm 2019, nhà máy không tiếp tục hoạt động may mặc và chỉ sản xuất mũ giày với công suất 9,9 triệu đôi mỗi năm. Nhà máy này có nhu cầu sử dụng hơn 2.000 lao động.

Mở rộng sang các nhà máy nhiệt điện và bất động sản

Ngoài ngành da giày, Taekwang cũng đang tìm hướng mở rộng sang ngành năng lượng ở Việt Nam. Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ tháng 6/2017 cho liên danh Tập đoàn Taekwang Power (Hàn Quốc) và Acwa Power (Ả rập Xê út) đầu tư, thông qua pháp nhân là Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ nhất (trụ sở tại Singapore).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) giữa nhà đầu tư và Bộ Công Thương, được xây dựng, vận hành theo thiết kế nhà máy nhiệt điện đốt than, với công suất khoảng 1.109,4MW, gồm hai tổ máy, công suất mỗi tổ khoảng 554,7MW.

Tuy nhiên, tiến trình của dự án đang trì trệ và trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh, dự án này thuộc diện "gặp khó khăn trong thu xếp vốn, thay đổi cơ cấu chủ đầu tư". Bộ Công Thương đang trao đổi, đàm phán với các nhà đầu tư, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Cuối năm 2023, Tập đoàn Phát triển Năng lượng Gulf (Thái Lan) đã gặp mặt với UBND tỉnh Nam Định và cho biết Gulf đã tìm hiểu và đi đến sơ bộ thống nhất việc thoả thuận với Taekwang (Hàn Quốc) về việc hai bên đoàn cùng hợp tác hoặc p đoàn Taekwang chuyển đổi cho Tập đoàn Gulf đầu tư dự án Nhiệt điện Nam Định 1 theo hướng chuyển đổi từ nhiệt điện than sang nhiệt điện khí LNG.

Taekwang cũng tham gia nhiều dự án bất động sản tại Việt Nam. Dự án Khu dân cư Long Tân- Phú Hội được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Taekwang Vina Industrial (tên cũ của TKG Taekwang Vina) vào năm 2007 với diện tích khoảng 56 hecta. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 290 triệu USD.

Cuối năm 2011, dự án đã được bàn giao đất sạch để triển khai và theo kế hoạch năm 2017 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do phía chủ đầu tư triển khai dự án chậm nên xin gia hạn đến cuối năm 2022. Đây cũng là dự án trong suốt quá trình triển khai nhiều lần chậm tién độ khiến chủ đầu tư xin gia hạn.

Tháng 8/2024, Daewoo E&C thuộc chaebol Daewoo của Hàn Quốc công bố sẽ hợp tác với Taekwang Vina cùng đầu tư phát triển dự án khu đô thị Long Tân Phú Hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ xây dựng đa dạng loại hình, từ nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng, phức hợp và cả nhà ở xã hội tại đây. Dự án cũng sẽ dành nhiều diện tích cho hạ tầng giao thông, cây xanh, trường học, cơ sở y tế, tiện ích công cộng, trung tâm thương mại… phục vụ nhu cầu của cư dân.

Ngoài khu dân cư Long Tân – Phú Hội, tên tuổi của Taekwang còn được gắn liền với sân golf Taekwang Jeongsan (Taekwang Jeongsan Country Club) tại cù lao Ông Cồn (Đảo Đại Phước), xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sân golf 18 lỗ này có tổng diện tích 84ha, vốn đầu tư khoảng 44 triệu USD được đưa vào khai thác từ năm 2012.

Thương vụ lớn với cổ phiếu DIG 

Đầu năm 2020, Taekwang Vina trở thành 1 trong những cổ đông lớn nhất của DIC Corp (DIG) với việc nắm giữ hơn 32,4 triệu cổ phiếu DIG, tương đương hơn 10% vốn khi đó.

Đến cuối tháng 10/2020, sau khi cổ phiếu DIG đã tăng khoảng 30%, Taekwang Vina đã bán ra toàn bộ 28 triệu cổ phiếu còn lại, thu về gần 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên đây lại mới chỉ là chân sóng của "cơn sóng thần" khi DIG là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất giai đoạn thị trường trị bủng nổ giai đoạn 2021- quý 1 2022. Tại thời điểm lập đỉnh, cổ phiếu DIG đã tăng gấp 5 lần so với thời điểm Taekwang Vina bán ra.