Được xây dựng từ 974 container và thiết kế để có thể tháo rời hoàn toàn, sân vận động này là một trong những công trình đặc biệt nhất từng phục vụ World Cup.

Sân vận động được tạo nên từ 974 container

Nằm tại khu vực Ras Abu Aboud, bên bờ vịnh Doha (Qatar), Stadium 974 là một trong những công trình thể thao có thiết kế khác biệt nhất tại FIFA World Cup 2022. Thay vì sử dụng kết cấu bê tông cốt thép đồ sộ như những sân vận động truyền thống, công trình được lắp ghép từ 974 container vận chuyển, kết hợp hệ khung thép và các cấu kiện mô-đun. Đặc biệt, toàn bộ thiết kế được tính toán để có thể tháo rời sau giải đấu.

Con số 974 cũng là nguồn gốc tên gọi của sân, vừa tương ứng với số container được sử dụng, vừa là mã gọi điện quốc tế của Qatar. Trước khi mang tên Stadium 974, công trình được biết đến với tên gọi Ras Abu Aboud Stadium.

Theo đơn vị thiết kế Fenwick Iribarren Architects, sân có diện tích xây dựng khoảng 137.000 m2, sức chứa thiết kế 40.000 khán giả.

Điểm đáng chú ý là 974 container không đơn thuần được sử dụng như những chi tiết trang trí tạo nên diện mạo bên ngoài. Chúng được cải tạo và tích hợp trực tiếp vào công trình, đảm nhiệm nhiều chức năng thiết yếu như phòng chức năng, khu dịch vụ, nhà vệ sinh và các không gian phục vụ khán giả.

Các container có kích thước 20, 30 và 40 feet, được sản xuất, hoàn thiện trước khi đưa đến công trường. Tùy theo công năng, chúng được bố trí và kết hợp thành những cụm không gian khác nhau. Cách làm này giúp chuyển một phần đáng kể công việc từ công trường về nhà máy, rút ngắn quá trình thi công và tăng tính đồng bộ giữa các cấu kiện.

Không chỉ các container, hệ thống khán đài, sàn hành lang và nhiều bộ phận kết cấu khác cũng được chế tạo theo phương thức mô-đun bằng thép. Các cấu kiện được liên kết bằng hệ thống bu lông và khớp nối, tạo thành một tổng thể thống nhất nhưng vẫn có thể tháo rời khi cần thiết.

Sân vận động World Cup đầu tiên được thiết kế để tháo rời hoàn toàn

Điểm khác biệt lớn nhất của Stadium 974 không chỉ nằm ở vật liệu xây dựng, mà còn ở ý tưởng về vòng đời công trình. Ngay từ đầu, sân không được định hướng trở thành một hạ tầng thể thao cố định, gắn vĩnh viễn với một khu đất tại Doha.

Đây là lời giải Qatar lựa chọn cho bài toán hậu World Cup. Sau các giải đấu thể thao quy mô lớn, nhiều quốc gia từng phải đối mặt với tình trạng sân vận động hàng chục nghìn chỗ ngồi ít được khai thác, trong khi chi phí bảo trì và vận hành vẫn rất lớn.

Thay vì xây dựng một công trình kiên cố rồi tìm phương án chuyển đổi công năng sau giải đấu, Qatar lựa chọn cách tiếp cận khác: tính toán khả năng tháo dỡ ngay từ khâu thiết kế. Theo đó, các bộ phận của Stadium 974 được cấu tạo để có thể tách rời, đóng gói, vận chuyển và lắp dựng tại một địa điểm khác.

Theo FIFA, Stadium 974 là sân vận động đầu tiên trong lịch sử World Cup được thiết kế theo hướng có thể tháo dỡ hoàn toàn. Từ các container, khán đài, sàn hành lang đến hệ khung thép và mái che, các bộ phận đều được tính toán để phục vụ quá trình tháo lắp.

Stadium 974 áp dụng nguyên tắc Design for Disassembly (DfD), tức thiết kế hướng đến khả năng tháo rời. Theo đó, các cấu kiện được tính toán ngay từ đầu về kích thước, phương thức liên kết và trình tự lắp đặt để có thể tháo ra mà hạn chế tối đa việc phá hủy vật liệu.

Hệ thống khung thép được chia thành các cấu kiện mô-đun; các bộ phận như khán đài, sàn và mái được chế tạo theo từng đơn vị có thể tháo lắp. Trong khi đó, container có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò những không gian chức năng độc lập tại công trình mới.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm nhu cầu sử dụng vật liệu mới nếu các cấu kiện được tái sử dụng, mà còn hạn chế lượng chất thải xây dựng phát sinh. Theo nhóm kỹ sư Schlaich Bergermann Partner, khả năng tái sử dụng nhiều lần là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả môi trường của mô hình này.

Bên cạnh kết cấu mô-đun, Stadium 974 còn được triển khai theo các tiêu chuẩn đánh giá công trình bền vững GSAS. Theo Qatar News Agency, những giải pháp kỹ thuật tại sân giúp tiết kiệm khoảng 40% lượng nước sử dụng trong quá trình xây dựng so với các dự án sân vận động truyền thống.

Dấu ấn doanh nghiệp Việt Nam trong công trình đặc biệt tại Qatar

Stadium 974 được khánh thành ngày 30/11/2021, trong khuôn khổ FIFA Arab Cup, trước khi trở thành một trong những địa điểm thi đấu tại World Cup 2022. Trong thời gian diễn ra giải đấu, sân tổ chức 7 trận, đáng chú ý có cuộc đối đầu giữa Brazil và Hàn Quốc tại vòng 1/8 ngày 5/12/2022.

Đằng sau công trình có thiết kế đặc biệt này là sự tham gia của Tập đoàn Đại Dũng, doanh nghiệp Việt Nam do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập và điều hành, chuyên về chế tạo, cung cấp và lắp dựng kết cấu thép.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Đại Dũng đảm nhận cung cấp toàn bộ 28.000 tấn kết cấu thép cho sân vận động.

Đáng chú ý, theo doanh nghiệp, các chi tiết kết cấu phải đạt độ chính xác với sai số chỉ 2 mm để bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ giữa các cấu kiện. Với một công trình được thiết kế theo phương thức mô-đun, yêu cầu này càng quan trọng bởi độ chính xác trong chế tạo không chỉ quyết định khả năng liên kết, chịu lực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tháo rời và tái lắp đặt sau này.

Mỗi cấu kiện vì thế không chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi đưa vào sử dụng, mà còn phải được tính toán để thuận tiện cho quá trình tháo lắp. Điều này đòi hỏi sự đồng bộ xuyên suốt từ thiết kế, gia công tại nhà máy đến vận chuyển và lắp dựng tại công trường.

Việc tham gia cung cấp toàn bộ kết cấu thép cho Stadium 974 trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình vươn ra thị trường quốc tế của Đại Dũng. Đồng thời, dự án cũng cho thấy vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng những công trình thể thao có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Tại Việt Nam, Đại Dũng tiếp tục ghi dấu ấn tại nhiều dự án kết cấu thép quy mô lớn. Nổi bật là phần mái vòm thép nặng khoảng 24.000 tấn của Nhà triển lãm Kim Quy, thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Công trình có diện tích khoảng 104.863 m², chiều cao đỉnh mái 57 m, với hệ mái vòm được giới thiệu là lớn nhất thế giới.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục tham gia thi công hệ mái thép sân vận động PVF tại Hưng Yên, đồng thời đảm nhận các hạng mục kết cấu thép tại sân vận động VinFast – Trống Đồng do Vingroup đầu tư.

Bên cạnh lĩnh vực thể thao và công trình triển lãm, Đại Dũng còn mở rộng hoạt động sang các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp.