Đại gia “Đường bia” khởi công dự án nhà ở xã hội ngay gần KĐT Times City, có một loại thiết bị đặc biệt được mạ vàng

Sáng ngày 29/8, Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng tại số 321 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Tp.Hà Nội đã diễn ra.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Hòa Bình – doanh nghiệp có Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Hữu Đường (Đường "bia") và CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản và thương mại Vĩnh Hưng.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 4.516 m2. Tổng mức đầu tư là 1.183,4 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 256,7 tỷ đồng, chiếm 21,69% tổng vốn đầu tư, còn lại là vốn vay và vốn huy động khác. Nhà ở xã hội Vĩnh Hưng cao 31 tầng và có 577 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở của khoảng 1.154 người.

Chia sẻ tại lễ khởi công, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường cho biết đây là dự án nhà ở xã hội "3 nhất": Thứ nhất, dự án nhà ở xã hội đầu tiên nằm trong quận trung tâm Tp.Hà Nội trong năm 2025 được khởi công; Thứ hai là dự án nhà ở xã hội thông minh, thân thiện với môi trường với những công năng đứng đầu; Thứ ba là nhà ở xã hội đầy đủ tiện ích nhất với các dịch cụ ở khối đế.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường tại lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng.

Dự án nhà ở xã hội này cũng gây chú ý khi có thiết bị vệ sinh là Toto với vòi mạ vàng. Ông Nguyễn Hữu Đường cho biết đã có triển lãm và công bố nhà mẫu nhà ở xã hội là thương hiệu Toto với vòi mạ vàng cách đây 4 năm, nhưng cho đến nay mới được cấp phép xây dựng và hôm nay mới là ngày khởi công. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện cả nước chưa có Nhà ở xã hội nào dùng thiết bị vệ sinh nào của Toto bằng vàng.

"Nhà ở xã hội của Hòa Bình có thang máy Mitsubishi, thiết bị vệ sinh Toto. Đó là hai tiêu chuẩn cao cấp nhất của nhà ở thương mại. Tôi mạ vàng vòi chậu rửa là tôi tặng cho mọi người, không tính vào chi phí", ông Đường từng chia sẻ.

Vị đại gia này cũng cho biết, Việt Nam chỉ có 1 ngày Thần tài nhưng người lao động ở nhà xã hội của Hòa Bình ngày nào cũng sẽ là ngày Thần tài. Ông hy vọng khi ở căn nhà của Hòa Bình, người lao động sẽ có sức khỏe, niềm vui, lao động được cải thiện, thu nhập ngày càng cao lên và về sau người ta tích lũy và có vàng thật.

Thiết bị vệ sinh tại Dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng là Toto với vòi mạ vàng.



Ông Đường muốn đây là dự án nhà ở có chất lượng tốt, chống động đất cấp 8, có cách âm với tuổi thọ vĩnh cữu, 100 năm hay 200 năm. Hơn nữa, doanh nhân này cũng muốn sau khi hoàn thành, đây sẽ là dự án mà các đơn vị xây dựng khác đến tham quan và Hoà Bình sẵn sàng chuyển giao.

"Hoà Bình chỉ mất 60 tiếng để xây 1 tầng, như vậy 1 tháng đã xong 12 tầng. Với quy mô 31 tầng, nếu nhanh thì 3 tháng sẽ thực hiện xong phần nổi. Do dự án có 3 tầng hầm nên thời gian xây dựng sẽ lâu hơn, nếu không làm tầng hầm thì 6 tháng là hoàn thành", ông Đường nhấn mạnh.

Hiện, khung giá nhà ở xã hội tại Hà Nội khoảng 20 triệu/m2 còn Tp.HCM 25 triệu/m2. Còn ông chỉ bán 18 triệu/m2 vì đã cam kết với Tp.Hà Nội. Nếu như làm nhà ở thương mại, Hòa Bình có thể thu lời 3.000 – 4.000 tỷ đồng. Nhưng làm nhà ở xã hội chắc chắn phần thu được chỉ từ 100 – 200 tỷ, mặc dù rất ít nhưng vẫn có lợi nhuận.

Người đứng đầu Tập đoàn Hòa Bình cho hay, xây dựng công trình số 1 rất tốt kém, trong khi Nhà nước lại quy định giá bán. Vì vậy nếu làm nhà ở xã hội tốt hơn nhà ở thương mại rất khó thực hiện, nhưng thực hiện được thì Hòa Bình sẽ là đơn vị tiên phong.

Hòa Bình quyết định từ nay trở đi chỉ làm nhà ở xã hội. Hòa Bình muốn mình sẽ trở thành một doanh nghiệp đầu tiên xung phong làm nhà xã hội với chất lượng cao, tường vách bằng bê tông với các cái thiết bị cao cấp, nhưng giá bán sẽ theo giá phê duyệt của từng tỉnh, thành phố.



