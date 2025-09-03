Đại gia đình 4 thế hệ nhà Minh Nhựa hưởng ứng đại lễ 2/9: Bất ngờ nhất là nhan sắc của "cụ ngoại" - phu nhân ông trùm ngành nhựa

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đại gia đình doanh nhân Minh Nhựa đã gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Không chỉ ghi lại khoảnh khắc sum vầy hiếm hoi, bộ ảnh còn trở nên đáng giá hơn khi quy tụ đủ 4 thế hệ của gia đình trong cùng một khung hình, một điều mà ngay cả những gia đình đông thành viên cũng ít khi thực hiện được.

Điểm nhấn đầu tiên khiến cộng đồng mạng trầm trồ chính là phong cách thời trang đồng điệu của cả gia đình. Thay vì chọn những bộ cánh lộng lẫy, xa hoa, gia đình Minh Nhựa ưu tiên trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn thanh lịch và tinh tế. Sự lựa chọn khéo léo này không chỉ tạo nên tổng thể hài hòa mà còn tôn vinh thông điệp chính của bộ ảnh: tinh thần dân tộc và sự đoàn viên trong ngày lễ trọng đại.

Trong khung hình, con gái của Minh Nhựa: Joyce Phạm, người vừa hạ sinh bé thứ 4 vào tháng 6 vừa qua, cũng xuất hiện rạng rỡ bên các thành viên, góp phần tạo nên bức tranh gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Không thể không nhắc đến Mina Phạm, bà xã của Minh Nhựa, người vẫn luôn được khen ngợi với nhan sắc trẻ trung, thanh lịch. Dù đã ở độ tuổi 35+, "bà ngoại" Mina Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, phong cách thời thượng, khiến nhiều người ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện.

Nhân vật gây bất ngờ nhất trong bộ ảnh chính là Bạch phu nhân - mẹ ruột của Minh Nhựa, cũng là vợ của "ông trùm ngành nhựa", người sáng lập Công ty Nhựa Thành Long, doanh nhân Phạm Văn Mười. Với thần thái sang trọng, khí chất quyền quý, bà xuất hiện trong bộ trang phục đồng điệu cùng đại gia đình, toát lên vẻ đẹp cao sang chuẩn hình tượng "bà chủ" của một gia tộc giàu có. Không ít cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho nhan sắc và phong thái đẳng cấp của bà.

Vợ chồng ông Mười và bà Bạch thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm, và những chuyến du lịch cùng các con. Dù là "ông trùm ngành nhựa" nhưng ông Mười và phu nhân lúc nào cũng giữ phong cách giản dị gần gũi

Bức hình hội tụ đủ 4 thế hệ không chỉ là khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ của gia đình Minh Nhựa mà còn lan tỏa thông điệp về sự gắn kết, yêu thương trong gia đình Việt nhân dịp Quốc khánh.

Bộ ảnh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ không chỉ bởi sự sung túc, viên mãn mà còn bởi cách gia đình Minh Nhựa gìn giữ truyền thống và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983), là con trai của ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Hiện tại, anh đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Nhựa Long Thành được biết đến là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nhựa. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm nhựa công nghiệp, nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật cao, tất cả đều thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Cũng từ đây, cái tên "Minh Nhựa" gắn liền với anh và trở thành biệt danh nổi tiếng trong giới doanh nhân.

Hiện tại ông Phạm Văn Mười vẫn đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Nhựa Long Thành. Bà Trần Thị Bạch và con trai - Minh Nhựa giữ vị trí Phó TGĐ.