'Đại gia bí ẩn' chi hơn 14 tỷ mua 2 túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 21/5, thông tin từ cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, phiên đấu giá hai chiếc túi xách Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan đã hoàn tất và đều có người trúng đấu giá.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 30 màu trắng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, túi xách hiệu Hermes size 25 màu trắng, đính đá màu trắng trên khóa và viền túi, đã qua sử dụng có giá khởi điểm là 1,77 tỷ đồng. Có 119 lượt trả giá đối với chiếc túi này. Người trúng đấu giá đã trả mức giá cao nhất là hơn 11,67 tỷ đồng.

Túi xách thứ hai có hiệu Hermes size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên, tình trạng đã qua sử dụng có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Có 4 lượt trả giá đối với chiếc túi này và giá trúng đấu giá được "chốt" là hơn 2,54 tỷ đồng

Theo thông báo trước đó, hai tài sản được đưa ra đấu giá này thuộc diện tài sản kê biên để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM. Người tham gia phải nộp hồ sơ, tiền đặt trước tương ứng 20% giá khởi điểm của từng tài sản và thực hiện trả giá theo bước giá 50 triệu đồng/lần.

Trước thời điểm mở bán, hai chiếc túi bạch tạng này từng gây chú ý khi được cơ quan chuyên môn thẩm định với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Trong đó, chiếc Hermès size 25 được định giá hơn 1,7 tỷ đồng; còn chiếc size 30 có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo giới sưu tầm hàng hiệu, các dòng túi Hermès da cá sấu màu trắng được xếp vào nhóm hiếm trên thị trường bởi nguồn nguyên liệu khan hiếm, quy trình chế tác thủ công nghiêm ngặt cùng số lượng phát hành hạn chế. Vì vậy, mức giá của những sản phẩm này thường tăng mạnh theo thời gian, đặc biệt với các phiên bản giới hạn hoặc gắn với chủ nhân nổi tiếng.

Liên quan 2 túi xách này, như Tiền Phong đã đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử giai đoạn 2 của vụ đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị HĐXX cho xin lại 2 túi xách bạch tạng này để lại cho con cháu làm kỷ niệm. Bà Lan trình bày 1 chiếc bà mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Tuy nhiên, HĐXX không đồng ý và 2 túi xách này tiếp tục được kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Sau phiên đấu giá, nếu thực hiện theo quy định, hai chiếc túi xách trên sẽ thuộc về chủ nhân mới (Cơ quan chức năng không công bố danh tính người trúng đấu giá).

Việc đấu giá thành công hai chiếc túi được xem là một trong những bước tiếp theo trong quá trình xử lý tài sản liên quan đến vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Trước đó, cơ quan thi hành án cũng đã nhiều lần tổ chức bán đấu giá các tài sản giá trị lớn khác như bất động sản, siêu xe, du thuyền… thu hồi tiền nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã tuyên.

Ngoài hai chiếc túi Hermès, cơ quan thi hành án TPHCM hiện tiếp tục triển khai các thủ tục lựa chọn đơn vị đấu giá đối với nhiều tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân liên quan trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.