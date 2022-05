Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực thương mại hiện đại với sự xuất hiện đa dạng của các mô hình, đặc biệt là các cửa hàng, siêu thị vừa và nhỏ. Đồng thời, sau dịch Covid-19, phong cách sống của khách hàng cũng ngày càng thay đổi, chú trọng sự tiện lợi và thoải mái.

Với những tiềm năng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường quan trọng thứ hai chỉ sau Nhật Bản, nên đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển - trong đó có chiến lược đa dạng mô hình bán lẻ.

Cụ thể, từ năm 2020, AEON Việt Nam đã triển khai lĩnh vực kinh doanh thứ 5 "chuỗi siêu thị vừa và nhỏ" AEON MaxValu và mới đây vừa ra mắt mô hình bán lẻ mới "Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON tinh gọn" tại AEON The Nine - Hà Nội.

"Sau đại dịch Covid-19, 2022 là một năm rất quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh rất gắt gao giữa các nhà bán lẻ. Những thay đổi của người tiêu dùng buộc các nhà bán lẻ phải có những thay đổi nhanh chóng.

Với AEON Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục thử nghiệm, ra mắt và đánh giá các mô hình bán lẻ mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tạo đà phát triển trong tương lai", ông Furusawa Yasuyuki - Tổng giám đốc AEON Việt Nam, chia sẻ.

Cụ thể hơn, siêu thị đầu tiên của mô hình này tại AEON The Nine nằm trọn vẹn trên một mặt bằng rộng hơn 1.200m², có hai khu vực chính: Khu ẩm thực tự chọn Delica và Siêu thị.

Khu vực ẩm thực tự chọn Delica

Siêu thị AEON The Nine

Đáp ứng nhu cầu tiện lợi cho các bữa ăn hàng ngày của khách hàng, khu ẩm thực tự chọn Delica sẽ cung cấp đa dạng các sản phẩm thức ăn chế biến sẵn RTE (ready-to-eat), đặc trưng của AEON như: bánh mì & bánh ngọt, café, sushi, bento Nhật ... Ý tưởng này của AEON có thể xuất phát từ việc các khu vực ẩm thực tự chọn ở các trung tâm thương mại AEON của họ luôn đông khách - đặc biệt là thời điểm cuối tuần.

Với khu vực chỗ ngồi rộng rãi, không gian thoáng đãng đi kèm tiện ích trạm sạc – wifi, nhiều khách hàng trẻ cũng có thể lựa chọn AEON The Nine là địa điểm làm việc, học tập hoặc gặp gỡ bạn bè cuối tuần.

Phục vụ nhu cầu cho cuộc sống thường ngày của khách hàng, khu vực siêu thị trong AEON The Nine có đầy đủ các sản phẩm từ hoa tươi đến các loại thực phẩm; đặc biệt là các sản phẩm chế biến sẵn RTE, sơ chế sẵn RTC (Ready to cook) để khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn; từ đó nâng cao sự thuận tiện và thoải mái hơn trong cuộc sống hiện đại bận rộn.

Bên cạnh đó, AEON The Nine còn có các sản phẩm hóa mỹ phẩm và nhiều sản phẩm gia dụng khác và nổi bật là khu vực sản phẩm dành riêng cho mẹ & bé với đa dạng sản phẩm tã, sữa, bỉm, … cho mọi nhu cầu chăm sóc các bé.

Tại AEON The Nine, AEON Việt Nam còn giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm từ các nhãn hàng riêng của AEON như: AEON TOPVALU, HÓME CÓORDY (nhãn hàng riêng về các sản phẩm đồ gia dụng - nội thất) với chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản do AEON Nhật Bản thiết kế và phát triển.

Để khách hàng trải nghiệm nhiều tiện ích như tại các TT BHTH & ST lớn, AEON The Nine cũng tích hợp loạt dịch vụ như quầy thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp điểm thẻ thành viên cùng loạt chương trình ưu đãi.

Đồng thời, khách hàng cũng có thể dễ dàng tiết kiệm thời gian với dịch vụ mua sắm qua điện thoại, đi chợ hộ & giao hàng tận nhà bằng cách gọi điện trực tiếp đến quầy dịch vụ khách hàng hoặc đặt hàng qua ứng dụng AEON Việt Nam.

Động thái này nằm trong chiến lược kinh doanh trung hạn của doanh nghiệp, nhằm tăng tốc phát triển đa dạng mô hình bán lẻ và đẩy mạnh mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn của AEON Việt Nam có diện tích từ 1.000 – 5.000m2 nằm trong khu vực nội thành, khu dân cư, hướng đến việc đưa những trải nghiệm chất lượng, tiêu chuẩn AEON tới gần hơn với khách hàng, từ đó giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày.

Mô hình mới này sẽ không nằm trong các Trung tâm Mua sắm AEON mà được đặt trong các trung tâm mua sắm của đối tác hoặc các tòa nhà thuộc khu dân cư và nội đô thành phố.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Furusawa Yasuyuki cho biết thêm: "Mục tiêu lớn nhất của AEON Việt Nam là đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng mua sắm tiện lợi hơn bằng cách tăng sự hiện diện, phát triển mô hình mới và mở rộng địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam cũng tập trung phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng, mang đặc trưng của AEON. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động số hóa, đẩy mạnh trang thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt".

Theo đó, với sự ra đời của mô hình mới này, thì dường như AEON Việt Nam đã phủ hết tất cả những phân khúc khách hàng và khu vực có thể tại Việt Nam ở các thành phố lớn.

AEON hiện có:

1. 06 Trung tâm thương mại

2. 04 Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị

3. 41 cửa hàng Chuyên doanh gồm Glam Beautique, AEON Wellness, Petemo, AEON Bicycle, Cửa hàng đồng giá DAISO, AEON Molly Fantasy

4. 09 Siêu thị AEON MaxValu

5. Trang thương mại điện tử AEON Eshop chính thức ra mắt năm 2017

6. 02 Trung tâm phân phối AEON khu vực (tại TP. HCM & HN)

