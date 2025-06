Đại gia 63 tuổi trao tất cả tài sản cho vợ kém 26 tuổi đứng tên và quản lý: "Cô ấy đã thay đổi"

Cuộc hôn nhân của Phan Như Thảo và đại gia Đức An gây chú ý vì khoảng cách 26 tuổi và những sóng gió từ quá khứ. Tuy nhiên, họ tìm thấy sự đồng điệu và tổ chức lễ đính hôn riêng tư năm 2015. Sau khi về chung một nhà, Phan Như Thảo rời xa showbiz, tập trung cho gia đình.

Những năm gần đây, cô đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình. Ngoài ra, cô còn thử sức trong vai trò doanh nhân khi trực tiếp điều hành và quản lý chuỗi resort, nghỉ dưỡng cũng như nhà hàng và hệ thống làm đẹp trên cả nước.

Phan Như Thảo và chồng - đại gia Đức An.

Mới đây, Phan Như Thảo tiếp tục lên chức chủ tịch của một công ty chuyên về làm đẹp, phun xăm thẩm mỹ. Xuất hiện tại sự kiện với trang phục trắng đen tối giản, chuyên nghiệp nhưng không kém phần gợi cảm, Phan Như Thảo rạng rỡ với nụ cười thường trực trên môi.

Trong mỗi ánh mắt, cử chỉ của cô lúc phát biểu, khán giả đều bị cuốn hút vì thần thái quyến rũ. Đặc biệt, những hành động ngọt ngào mà cô và ông xã thể hiện trước ống kính cũng khiến người đối diện phải ngưỡng mộ vì quá ngọt ngào.

Không chỉ là người chồng yêu thương và chăm sóc gia đình, Đức An còn luôn đồng hành, hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh và giúp cô phát triển sự nghiệp.

Đại gia sinh năm 1962 cũng phải bất ngờ và thừa nhận Phan Như Thảo đã thay đổi quá nhiều sau một thập kỷ gắn bó: " Sau 10 năm gắn bó, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Thảo đã đạt được rất nhiều sự thành công trong học vấn đến sự nghiệp và đứa con gái quá đáng yêu cho gia đình" .

Sau 10 năm bên nhau, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn hồi đầu năm nay.

Có thể thấy, nam đại gia rất tự hào về cô vợ trẻ xinh đẹp, tài giỏi. Doanh nhân 63 tuổi thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy Phan Như Thảo theo đuổi đam mê và ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp kinh doanh.

Dù bên nhau nhiều năm nhưng Phan Như Thảo và chồng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Nữ người mẫu tâm sự rằng, không có ai chiều chuộng được em một cách vô điều kiện bằng tất cả trái tim như Đức An.

Trong cuộc sống thường ngày, chồng của Như Thảo đảm nhận việc nấu ăn, đưa đón con gái đến trường, giao phó việc quản lý tài chính và tài sản cho vợ.

Nam đại gia còn xây dựng nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỉ đồng dành riêng cho bé Bồ Câu. Phan Như Thảo cũng thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc chồng vào bếp hay vui đùa cùng con gái, khiến không ít người ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình cô.

Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Sau một thập kỷ gắn bó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã chính thức đăng ký kết hôn đầu năm 2025. "Sau 10 năm, anh An nghĩ nên chung một nhà chính thức trên giấy tờ, về chung hộ khẩu nên cả hai đi đăng ký kết hôn ", Phan Như Thảo tiết lộ lý do đưa ra quyết định này.

" Ngày đăng ký kết hôn, hai người làm nhanh để khỏi đổi ý. Chúng tôi chạy nhanh lên nhận giấy tờ kết hôn và chụp một tấm ảnh kỷ niệm mà cả hai không chuẩn bị quần áo, tóc tai cho chỉnh tề" , Phan Như Thảo vui vẻ kể lại.

Phan Như Thảo cũng tiết lộ, khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, bé Bồ Câu hỏi ngay: " Khi nào làm lễ cưới ở nhà thờ nhớ cho con làm phụ nhé ". Phan Như Thảo còn đề nghị con gái mặc áo trắng đi trước và cầm rổ hoa tung lên trong đám cưới của bố mẹ.

Phan Như Thảo khẳng định việc đăng ký kết hôn không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. '' Hiện tài sản cũng đứng tên tôi từ lâu nên không ảnh hưởng nhiều. Anh luôn tin em - đó là câu anh nói trước và sau khi kết hôn ".

Đại gia 63 tuổi trao toàn bộ tài sản cho vợ quản lý và đứng tên.

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Phan Như Thảo cho biết doanh nhân Đức An nhiều lần nhắc đến việc tổ chức: " Anh An năm nào cũng đòi làm nhưng tôi vẫn bận công việc và năm nay tôi tập trung nhiều thời gian cũng như tâm sức vào vai trò mới nên vẫn chưa có kế hoạch. Anh ấy nói sẽ tổ chức đám cưới ngoài Nha Trang ".